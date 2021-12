DES ARRIVÉES CHEZ WILLIAMS QUI RESSEMBLENT A UN RASSEMBLEMENT VW MOTORSPORT AVANT UN EMBARQUEMENT ?

Alors que le fondateur de la deuxième écurie la plus performante en F1, Sir Frank WILLIAMS, vient de disparaître décédé tout récemment le 28 novembre dernier, le prestigieux team Britannique racheté en 2020 par le Groupe d’Investissement américain DORILTON, met actuellement les bouchées doubles pour retrouver le succès que l’équipe basée à Grove, a connu dans le passé.

Depuis 2012, année de la dernière victoire du Colombien Juan-Pablo MONTOYA au Grand Prix d’Espagne sur la piste de Catalunya de Montmélo au nord de Barcelone, le vernis de cette glorieuse écurie, s’est sérieusement écaillé par la suite, avec la vente l’année dernière, à la grande déception de Sir Frank qui entre-temps avait remis son sceptre à sa fille Claire, ainsi que de Patrick HEAD, le brillant ingénieur, co-fondateur en 1977.

Depuis la reprise par les américains, ceux-ci se sont constamment efforcés de retrouver le lustre d’antan, en se renforçant par des pointures connues en sport automobile.

Dès février de cette année, ils n’hésitèrent pas à débaucher l’Allemand Jost CAPITO, personnage bien connu pour avoir tiré les ficelles successivement chez BMW, PORSCHE, FORD, SAUBER Mc LAREN et surtout VW MOTORSPORT et rapidement emmitouflé par les responsables de DORILTON pour occuper les fonctions de PDG au sein de l’écurie Britannique qui a conservé son nom, WILLIAMS.

Une position où il s’attacha rapidement à réorganiser toute la structure du Team au fil des Grands Prix, selon un schéma qui à court terme devrait porter ses premiers fruits.

Entre-temps et dans le but de renforcer son staff, il n’a pas hésité à recruter des hommes d’expérience, connaissant parfaitement les rouages du sport automobile de haut niveau et qu’il a par ailleurs connu et apprécié alors qu’il était Directeur de l’équipe VW MOTORSPORT, multiple Championne du monde des ralllyes WRC, avec le Français Sébastien OGIER.

Ainsi, et après son compatriote Willy RAMPF qui auparavant avait travaillé comme Directeur technique chez SAUBER, avant d’émigrer dans les mêmes fonctions chez VW MOTORSPORT, c’est le Français François -Xavier DEMAISON, concepteur de la VW POLO R en WRC qui prit également le chemin de Grove à l’initiative de CAPITO.

Et il y a quelques jours seulement, une autre pointure, une sacrée recrue en provenance directe de chez VW MOTORSPORT, vient elle aussi et à son tour de rejoindre le Team WILLIAMS, en la personne du Belge Sven SMEETS, ancien co-pilote en Rallye de longue date auprès de Freddy LOIX et de François DUVAL et qui après avoir rangé son note-book, a depuis travaillé pour CITROËN-RACING puis PEUGEOT SPORT, comme manager sportif, avant d’endosser le poste de Directeur Sportif chez VW MOTORSPORT entre 2016 et 2021.

Chez WILLIAMS, il endossera le rôle de Directeur sportif, tout en s’occupant de la filière de jeunes pilotes mise en place à Grove.

Rappelons que la paire des pilote WILLIAMS pour lA saison 2022 de F1, sera constitué du Canadien Nicholas LATIFI qui poursuit l’aventure et du Thaïlandais Alex ALBON, ce dernier de retour en GRAND PRIX, aprés une année 2021 en DTM, où l’avait placé son sponsor RED BULL et où il a brillé au volAnt de l’une des deux FERRARI F458 de la SCUDERIA AF CORSE.

L’arrivée de ce quatuor d’anciens de chez VW MOTORSPORT est-il un pur hasard ou cela présage-t-il tout simplement un effet d’éclaireurs, avant peut-être l’arrivée prochaine … en 2025 du Groupe VW, via sa filiale AUDI en F1 et qui serait dit-t’on, tout comme PORSCHE, sur la liste d’attente ?

Wait and see comme disent nos amis Britanniques.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency et Bernard BAKALIAN