SALUT A TOI KIMI … RÄIKKÖNEN QUI DISPUTE CE DIMANCHE SON 350éme GRAND PRIX

CLAP DE FIN POUR LE FINLANDAIS KIMI RÄIKKÖNEN QUI DISPUTE A YAS MARINA SON 350éme ET DERNIER GP DE F1

Salut à toi, l’ami!

’tervehdys toi rakastat häntä’

Kimi Matias Räikkönen va donc ce dimanche soir 12 décembre 2021, quitter l’univers de la F1. Il se retire des Grand Prix, à 42ans, étant né le 17 octobre 1979, à Espoo en Finlande.

Respect à ‘ ICEMAN’ pour ses saisons en Formule 1. D’abord de 2001 à 2009, puis ensuite depuis son retour en 2012, jusqu’à cette année! Une performance qui en fait le pilote recordman du nombre de départs en Formule 1!

350 Grands Prix au compteur, en comptant celui d’Abu Dhabi ce week-end, avec à la clé un titre mondial obtenu en 2007 avec la Scuderia Ferrari, 21 victoires décrochées successivement avec McLaren entre 2002 et 2006 (9), Ferrari entre 2007 et 2009 (9), Lotus entre 2012 et 2013 (2) et Ferrari à nouveau entre 2014 et 2018 (1).

Kimi qui a disputé 17 GP avec Sauber à ses débuts en F1, 87 avec McLaren, 151 avec Ferrari, 37 avec Lotus Renault et 58 en comptant Abu Dhabi dimanche pour Sauber devenu Alfa Roméo.

Mais Kimi, c’est également 18 poles, 46 meilleurs tours en course et aussi également 103 podiums !

Rappelons qu’il a disputé son tout premier Grand Prix en F1, le dimanche 4 mars 2001 sur le tracé de l’Albert Park de Melbourne. Se classant au sixième rang, au volant de sa Sauber, d’une épreuve remportée par la Ferrari de Michael Schumacher. Finissant sa première saison en GP, dixième du Championnat.

Et qu’il a décroché sa première victoire, le dimanche 23 mars 2003 à Sepang, au Grand Prix de Malaisie, avec sa McLaren-Mercedes.

Devenant avec la Scuderia Ferrari… Champion du monde de F1, en 2007!

Kimi qui a la veille des premiers tours de roues et des premiers essais de son 350eme et ultime départ en Grand Prix, confie :

« C’est la dernière course de la saison et, cette fois, la dernière course de ma carrière, mais je n’y pense pas trop. Bien sûr, je sais que ce sera différent une fois que j’aurai franchi la ligne d’arrivée et que je sais que ce chapitre de ma vie est fermé, mais une fois que je serai dans le cockpit, ce sera une course comme toute autre. Je veux terminer cette expérience avec un bon résultat, pour moi et pour l’équipe, et je veux aussi profiter de ce week-end avec ma famille et mes amis, qui seront avec moi pour dire au revoir à la Formule Un. « –

Kimi Raikkonen

Une chose est sure et certaine, même si ´Iceman’ était secret, discret et au tempérament réservé, il manquera dans les paddocks!

Gilles GAIGNAULT

Photos: Bernard BAKALIAN – F1 – TEAMS’-DR