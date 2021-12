NAISSANCE DU RALLYE HIVERNAL « VALENCE WINTER CLASSIC RALLY – VALOTEL »

Sébastien Chardonnet et Sébastien Chol deviennent organisateurs !

En créant un tout NOUVEAU Rallye Hivernal pour les VÉHICULES Historiques… 1000 kilomètre à parcourir entre la Drôme, le Vercors et les Alpes. Épreuve organisée du 11 au 15 Janvier 2022

Ce « VALENCE WINTER CLASSIC RALLY – VALOTEL », est né pour que pilotes amateurs et gentlemen drivers confirmés, puissent s’exprimer sur des routes mythiques des Monte Carlo d’antan, celles superbes et inoubliables des départements de l’Ardèche et du Vercors.

Car les grandes heures de nos rallyes dans des années 1970 à celles de 1990, sont passées par ces merveilleuses régions !

« La Remise » à Entraygues sur Truyére chez les Jouany et sa formidable tarte aux pommes, vous-vous en souvenez ? … C’est sûr !

Désormais, les jeunes organisateurs nous proposent de parcourir 200 Kilomètres de spéciales chronométrées sur ces routes de légendes.

Un total de 4 étapes et 14 spéciales figurent au programme du Jeudi au Samedi.

Nos amis les concurrents, pourront participer à deux rallyes différents, organisés sur les mêmes timings :

Un premier rallye VHC et VHC CLASSIC, destiné lui, aux véhicules éligibles selon la réglementation FFSA en vigueur et une épreuve de régularité sportive avec différentes moyennes et des techniques de mesures de haute précision pour une compétition équitable et sans faille.

Ce rallye doit se développer comme un modèle à suivre pour les années à venir sur le plan écologique et sanitaire.

Pour cette raison, le comité d’organisation crée un « Green Village » voulant mettre également en avant les entrepreneurs et commerçants de la région issue du monde écologique.

De plus, ils ont élaboré des règles très simples mais efficaces, pour minimiser l’impact carbone des déplacements, tout en prévoyant de trier les déchets directement sur le site.

Pour les concurrents, ils ont aussi également voulu simplifier leurs déplacements en ville et grâce, à leurs arguments de citoyens éco responsable, ils ont réussi à immerger en partie l’événement dans la ville de Valence, au stade Georges Pompidou.

Ainsi, vous y trouverez : votre assistance, le parc fermé, vos manufacturiers, le green village, les exposants et enfin « l’Hospitality » où, ils se feront le plaisir de vous y accueillir chaque jour dès le lever du jour et jusque tard au cœur de la nuit Drômoise!

Durant ces journées, les équipages, encadrants et accompagnants, bénéficieront d’une zone totalement dédiée au rallye et aux partenaires, avec un accès au « Green Village », des activités de sécurité routière pour les enfants, un stand de démonstration des règles d’hygiène, des jeux et d’autres compétitions ou événements inédits durant les 4 jours !

Claude JULIAN

Photos : Jeff THIRY

Départ – Arrivée à VALENCE

Mercredi 12 janvier 2022

200 kilomètres d’épreuves chronométrées sur routes fermées. Pendant 4 jours : cahiers de Notes

Spéciales d’essais (Shakedown) 3km 360 et Prologue à Tournon chronométrée VHC et VHRS.

Jeudi 3 janvier 2022

Spéciales : Le Moulinon – Les Vios – Le Burzet – St Julien Labrousse – La Justice

Vendredi 14 janvier

Spéciales : Le Colombier – Gumiane – La Motte Chaloncon – Aucelon

Samedi 15 Janvier

Spéciales : St Georges les Bains – Lamastre – Combovin – Bouvante – Col de l’Echaronsson. Arrivée Finale Valence.

Chronométrage VHRS au 1/10ème de seconde. Assistance dans la ville de Valence, au stade Georges Pompidou.

CONTACT

8, route de Valence 26600, La Roche de Glun

Tel: +33 (0)6 85 62 14 87, +33 (0)6 87 30 09 44

E-mail: contact@rallyevents.org