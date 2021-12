DUBOURG ET LA ZOE DU DA RACING DÉJÀ AU COMMANDEMENT DU TROPHÉE ANDROS

JB Dubourg ouvre son compteur de points en remportant la 1ère course !

CATÉGORIE ELITE PRO

Le vainqueur sortant JB Dubourg au volant de l’une des Zoé, la N°1 du DA Racing, marque ses premiers gros points de la saison avec sa Renault Zoé en remportant les qualifications devant Nathanaël Berthon qui pilote 63 la Peugeot e208 N°63 du SP Compétition et l’ex-pilote de F1, le Grenoblois Olivier Panis (avec la N°29 de l’équipe Forestier Racing – DRP, ce dernier, s’octroyant la Super Pole.

La Super Finale a offert un magnifique spectacle au public si heureux de pouvoir assister de nouveau à l’e-Trophée Andros avec la bagarre incessante entre JB Dubourg et Nathanaël Berthon qui n’a eu de cesse de tenter de remonter sur le leader.

Sur le podium, le Bordelais du DA Racing ému aux larmes et félicité par son coéquipier Romain Grosjean, monte sur la 1ère marche aux côtés de l’Auvergnat Nathanaël Berthon et du Grenoblois Olivier Panis.

Au vu de cette première épreuve, nul doute que la saison 2021/2022 promet encore d’être palpitante !

La réaction du vainqueur : « C’est une de mes plus belles victoires, remplie d’émotion. Je reviens d’une fracture et il y a 15 jours, ce n’était pas certain que je puisse être là. Malgré le lest de 60kgs et ma forme pas totalement revenue, ce premier podium a une saveur toute particulière. »

Aurélien Panis intouchable la seconde journée !

CATÉGORIE ELITE PRO

Le vice-champion 2021 Aurélien Panis avec la N°38 d’Isère – Saintéloc Racing, fait son grand retour sur le devant de la scène et remporte les qualifications au cumul avec la super pole de la 2ème journée de l’épreuve de Val Thorens.

Le poleman placé devant le tout récent Champion du monde des voitures de tourisme du WTCR, Yann Ehrlacher et sa N°68 d’AS 01 Dupessey et Nathanaël Berthon avec la N°63 du Peugeot e208 -SP Compétition, s’envole littéralement au départ de la Super Finale et creuse de plus en plus l’écart sur ses poursuivants et termine en apothéose vainqueur ce dimanche.

A noter la belle performance de Romain Grosjean de retour des USA où il a disputé cette saison et avec succès le Championnat des monoplaces US de l’Indycar séries, et qui pilotait à Val Tho, la Zoé N° 87 du GDM Pellets – DA Racing et qui, pour son retour sur la glace, termine à une belle 7ème place de cette deuxième course de Val Thorens.

Ses fans auront le plaisir de le retrouver en Andorre dans 15 jours

La réaction du vainqueur : « Très heureux de cette première victoire, merci à toute l’équipe Saintéloc. Elle est importante, nous avions à cœur de prendre des gros points dès la première épreuve afin d’être dans le match! »

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

1.JB Dubourg (121pts) – 2- Nathanaël Berthon (119 pts) – 3- Yann Ehrlacher (117 pts)

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN