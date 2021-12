UNE EXCEPTIONNELLE EXPOSITION DE VÉHICULES D’ANTAN AU MUSÉE DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

A quelques jours de l’ouverture de la merveilleuse exposition de fabuleux véhicules d’antan, rassemblés au musée automobile du Château de Compiègne, par Rodolphe Rapetti, le conservateur général du patrimoine et par Richard Keller, conservateur en chef lui, du patrimoine, assistés par François-Marie Dumas, pour la superbe partie moto, visite privée en ce début de semaine de cette exceptionnel rassemblement de ces belles d’antan!

RODOLPHE RAPETTI AVEC ANNE BROCKINTON LEE, LA PROPRIÉTAIRE – Photo : AutoNewsInfo

ANNE BROCKINTON LEE, POSE DEVANT SA FERRARI 366 MM DE 1949 – Photo : AutoNewsInfo

Avec en ‘vedette américaine’ le prêt par Anne Brockinton LEE, sa propriétaire, de deux sublimes automobiles…

D’une part, la Ferrari 166 MM ‘Barchetta’ MM pour ‘ Mille Miglia’ les fameuses Mille-Mille de Brescia, victorieuse des 24 Heures du Mans, le dimanche 26 juin 1949, avec l’équipage que formait la paire constituée de Luigi Chinetti, le fondateur de la prestigieuse écurie du NART (North American Racing Team) et du Britannique Lord Selsdon.

Lesquels apportaient sa toute première de ses huit victoires au Mans, au ‘Commendatore’ (le commandeur) qui n’appréciait nullement cette appellation et comme il me l’avait fait remarquer un jour où j’accompagnais Jean-Marie Balestre, le Président de la FIA, dont j’étais l’attaché ce presse et ce en compagnie de Berne Ecclestone et de Gianni Agnelli, l’Avvocato, le Président du groupe FIAT, propriétaire de la firme au petit cheval cabré, Enzo Ferrari me lâchant non sans m’avoir adressé une petite tape sur la joue ‘ Non monsieur pas Commendatore, ‘INGÉNIERE !! J’ai retenu la leçon lors des rencontres suivantes à Maranello…

Et, d’autre part, Anne Brockinton LEE, a également déplacé depuis les Etats-Unis, elle qui vit en Caroline du sud, la non moins Bentley roadster, bi-place datant de 1930 !

Assurément deux fabuleux ‘ bijoux’… Deux bolides ‘hors norme’ d’une valeur inestimable !

Déployée dans les salles du Château et mélangeant les véhicules présentés avec les fabuleux décors royaux et impériaux, cette formidable exposition dénommée ‘Vitesse’ propose au public, une réflexion sur l’attrait de l’être humain pour la vitesse, des origines de l’histoire des transports terrestres jusqu’à nos jours.

Du char romain conservé dans les collections du musée national de la voiture jusqu’aux engins de records, les plus récents!

Elle offre en outre, à travers la cinquantaine de véhicules hippomobiles et automobiles, motos, cycles et une centaine d’estampes, dessins, peintures et sculptures, un panorama fort complet de ce que le désir d’aller vite, toujours plus vite, a inspiré aux créateurs et ingénieurs les plus divers…

Alors, place pour le plaisir des yeux à cette exposition en photos!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Jérôme CADORET – AUTONEWSINFO