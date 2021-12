LIGIER DÉVOILE LA LIGIER JS PX, UN MODÈLE UNIQUE ET D’EXCEPTION

Ligier Automotive se lance dans les modèles uniques et d’exception avec la Ligier JS PX

Ligier Automotive se lance dans les ‘one-offs’ avec un premier modèle unique aux performances incomparables, et dénommé la Ligier JS PX!

Un sport-prototype qui rassemble toutes les compétences du constructeur Français accumulées ces dix dernières années…

L’occasion également pour Ligier Automotive de célébrer les 5 ans du sensationnel triplé américain avec la victoire au général des 24 Heures de Daytona, aux 12 Heures de Sebring et Petit Le Mans avec la Ligier JS P2 en 2016.

Un exploit inouï pour la firme tricolore car autrefois même la grande équipe Matra, n’avait pu réaliser pareil résultat !!!

Design, aérodynamisme, préparation moteur, électronique, tout a été pensé pour faire de cette Ligier JS PX, assurément une réelle voiture d’exception.

D’autres modèles uniques, sport-prototypes, monoplaces ou GT, verront d’ailleurs le jour prochainement.

Depuis 2014, Ligier Automotive a développé une large gamme de voitures de course sous la marque Ligier allant de la monoplace (Ligier JS F3 et Ligier JS F4) jusqu’aux sport-prototypes (Ligier JS P4, Ligier JS P3, Ligier JS P320, Ligier JS P2, Ligier JS P217, Nissan DPi) en passant par les GT avec la Ligier JS2 R.

A ce jour, plus de 530 châssis sont sortis des ateliers du constructeur en France et aux États-Unis. Aujourd’hui le constructeur Français sort et nous propose donc, son premier modèle unique, la Ligier JS PX.

Un projet lancé en début d’année 2021 et qui a mobilisé tous les départements du constructeur (bureau d’études, châssis, électronique, composites, moteur, assemblage, usinage, exploitation).

Fils de Jacques Nicolet, l’industriel qui a racheté la marque à son fondateur Guy Ligier, Pierre Nicolet, le Directeur Général de Ligier Automotive, confie et indique:

« Nous souhaitions avec cette voiture célébrer les trois victoires au général dans le championnat américain IMSA WeatherTech SportsCar aux 24 Heures de Daytona, 12 Heures de Sebring et Petit Le Mans en 2016 avec la Ligier JS P2. Nous sommes le premier constructeur depuis Ferrari en 1998 à avoir réalisé ce triplé la même année. Il fallait marquer le coup !»

Et il poursuit et précise :

« La Ligier JS PX est une synthèse de notre savoir-faire, de l’excellence à la française. Un sport-prototype ultime qui reprend les codes des catégories LMP et DPi qui vont être remplacées par les Hypercars, mais sans aucune limite. Nous nous sommes affranchis de toutes les règlementations existantes. Nous avons également pu nous appuyer sur les compétences développées depuis plusieurs années aux côtés des grands constructeurs pour concevoir et fabriquer leur concept car. »

La Ligier JS PX, un sport-prototype aux lignes sobres et élégantes, présente des performances exceptionnelles. La livrée dans des dégradés de gris rehaussés de touches d’un bleu électrisant, dessinée spécifiquement pour la Ligier JS PX, renforce son caractère unique.

L’aérodynamisme a été travaillé en CFD pour offrir un équilibre parfait. Un programme d’essais de plusieurs jours a permis de développer les systèmes ABS, traction control et des performances moteur spécifiques à la Ligier JS PX afin d’offrir un confort de pilotage inégalé en toutes circonstances.

Toute en carbone, la voiture pèse 910 kg et cache sous son capot arrière un moteur V6 bi-Turbo préparé par le département moteur de Ligier et développant 825 chevaux. De quoi permettre au bolide de s’envoler jusqu’à 346 km/h sur le circuit des 24 Heures du Mans pour un tour théorique en 3’19’’00. La Ligier JS PX devient ainsi le sport-prototype le plus efficace et puissant jamais produit par le constructeur français.

Ligier Automotive a travaillé avec le pilote français Olivier Pla, qui tient une place particulière dans l’histoire du constructeur pour avoir roulé de 2011 à 2014 chez OAK Racing (depuis 2019 l’écurie OAK Racing a été intégrée à Ligier Automotive).

Pierre Nicolet lâche:

« Il était important pour ce projet unique de s’entourer des bonnes personnes. Le réglage du châssis ainsi que de l’électronique est la clé d’une voiture réussie. Elle doit être performante mais également accessible en termes de pilotage. Et c’est là qu’Olivier entre en jeu. Il nous aide à apprivoiser la puissance et les performances de la Ligier JS PX pour créer des paliers d’utilisation avec des réglages différents pour l’ABS, le traction control et la puissance moteur. »

Et Olivier Pla, confirme:

« Avec ses 825 chevaux, cela pousse très fort, avec beaucoup de charge, . L’objectif de Ligier avec ce modèle était de concevoir une voiture d’exception et honnêtement en dehors d’une Formule 1, qui n’est pas comparable, je pense qu’il n’y a pas de voiture aussi rapide dans le monde sur circuit. Et grâce à tout l’électronique embarquée, elle est facile à conduire et s’adresse aussi bien aux pilotes expérimentés qu’aux gentlemen drivers qui souhaitent vivre une expérience similaire à celles des 24 Heures du Mans à bord d’une LMP1, mais lors de track days. »

Pierre Nicolet explique encore:

« Cette Ligier JS PX est unique. C’est un nouveau concept pour nous, . Un modèle unique dans l’esprit de ce que certains grands constructeurs appellent les one-offs, mais réservé à un usage récréatif. Nous voulons promouvoir notre savoir-faire dans la conception et la fabrication de véhicules ultra performants ainsi que dans la personnalisation que nous pouvons offrir à nos clients pour créer leur propre expérience et répondre à toutes leurs attentes ».

C’est le début d’une nouvelle gamme pour le constructeur Ligier, qui compte développer d’autres modèles uniques réservés au loisir pour des passionnés à la recherche de sensations sans compromis sur la sécurité.

Sur la base de ses sport-prototypes, de ses monoplaces ou encore de la Ligier JS2 R, les possibilités sont infinies.

La Ligier JS PX sera en démonstration à Portimao du 7 au 10 décembre dans le cadre des journées d’essais organisées par l’équipe de course Black Falcon.

Elle sera commercialisée dans les prochaines semaines en direct par Ligier ou par son réseau de partenaires à travers le monde.

Un service « clé en main » avec gardiennage et exploitation de la voiture, sur une base « arrive and drive », est aussi disponible pour offrir une expérience unique, de pur plaisir, à son heureux propriétaire!

Gilles GAIGNAULT

Photos – LIGIER- DPPI