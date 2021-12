LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS ORECA FABRIQUERA LE CHÂSSIS DE LA FUTURE ACURA LMDh

Déjà constructeur de son châssis de l’ARX-05 qui roulait et ave succés aux USA en Championnat d’endurance de l’IMSA en catégorie DPi, la future Acura LMDh sera aussi et à nouveau conçu par l’entreprise Française Oreca chargée de réaliser et développer son nouveau prototype, dénommé Acura ARX-06 LMDh, lequel effectuera son apparition en compétition au Etats-Unis au début de la saison 2023.

Déjà engagé cette année en IMSA DPi, série où elles avaient pris la suite du Team Penske, les équipes du Wayne Taylor Racing et du Meyer Shank Racing seront les deux écuries qui engageront ce futur prototype LMDh en IMSA WeatherTech SportsCar Championship pour les débuts de la nouvelle catégorie outre-Atlantique en 2023.

David Salters, le Président et Directeur technique de HPD (Honda Performance Development) qui défend les couleurs de Honda en course aux USA, a expliqué :

« Nous sommes ravis annoncer la poursuite de notre partenariat avec Oreca pour la nouvelle et future ère LMDh électrifiée. Jusqu‘alors, nous avons bénéficié d’un partenariat très réussi avec Oreca pour notre programme Acura ARX-05 actuel, nous permettant de remporter le championnat des constructeurs IMSA DPi en 2019 et 2020 et la Michelin Endurance Cup cette saison. »

Et il enchaîne et précise encore :

«Mais nous imaginons et nous nous attendons à ce que les défis techniques de cette nouvelle catégorie LMDh, soient très importants et que la concurrence entre tous les fabricants et équipes sera immense.»

Avant d’ajouter et de conclure :

« C’est bien la raison pour laquelle Acura et HPD sont impliqués dans le sport automobile. Avec Oreca et nos excellentes équipes de course que sont le Wayne Taylor et le Meyer Shank, nous sommes complétemrent satisfaits de continuer de courir en IMSA alors que s’ouvre une ère avec cette catégorie du LMDh. »

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA-TEAMS