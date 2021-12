HYUNDAI SE SÉPARE AVEC EFFET IMMÉDIAT DE SON BOSS EN WRC, L’ITALIEN ADAMO !

Hyundai Motorsport annonce le départ immédiat du Team Principal, Andrea Adamo

Rien ne va plus chez Hyundai !

L’équipe Coréenne du Championnat du monde des rallyes WRC se sépare donc pour la seconde fois de son patron, après avoir limogé sans raisons valables il y a quelques saisons, fin 2015, son prédécesseur le Français Michel Nandan … pour le remplacer justement par Adamo à qui et selon de nombreuses rumeurs qui circulaient lors du récent rallye de Monza, de multiples reproches étaient adressés depuis un certain temps…

Mais ce coup de tonnerre n’est donc pas une surprise…

Hyundai Motorsport a donc conclu rapidement un accord mutuel avec le directeur de l’équipe Andrea Adamo qui le verra quitter l’entreprise et ce avec effet immédiat et après six ans !!!!

Au cours de cette période, Adamo a supervisé le département Customer Racing de l’entreprise, et n’est parvenu à décrocher que deux simples titres en WTCR – FIA World Touring Car Cup et des Teams en World Rally Championship. Mais aucun titre pilote, en WRC !

Ce qui reste bien maigre comme moisson vu les énormes moyens déployés par les Coréens…

Le président Scott Noh a fait savoir ce mardi 7 décembre 2021 qu’il assumerait donc les responsabilités quotidiennes d’Adamo à court terme, avant le début de la saison 2022 du Mondial WRC au Monte-Carlo en janvier prochain, qui incluent la supervision de l’implication de Hyundai dans le Championnat du monde des rallyes WRC, la série PURE ETCR et ses opérations de course client,

Preuve que le limogeage d’Adamo, au bout de six années de partenariat, a été motivé dans l’urgence, suite à de nombreux problèmes en internes !

Le président Scott Noh a déclaré : « Je tiens à remercier Andrea pour sa contribution significative au cours des six années qui nous ont permis d’obtenir des titres importants en WRC et WTCR. Nous pouvons réfléchir à des moments très positifs ensemble et je lui souhaite sincèrement tout le meilleur pour l’avenir. Nos opérations se poursuivront comme prévu avant la saison 2022, qui débutera avec le Rallye Monte-Carlo le mois prochain. Grâce à nos programmes de sport automobile, nous nous engageons à accélérer les références de haute performance de Hyundai dans le monde entier. »

Quant à Andrea Adamo,lui, il explique : « Après six ans chez Hyundai Motorsport, nous avons mutuellement convenu que je démissionne de mon rôle de Team Principal. Il est temps pour moi de réfléchir à une période implacable et réussie de ma carrière, pleine de moments forts, de souvenirs heureux et de titres. Je suis fier de ce que nous avons accompli depuis la création d’un département de courses client enviable jusqu’à nos titres consécutifs en WTCR et WRC. Je souhaite bonne chance à l’organisation pour son avenir.

Adamo avait rejoint l’entreprise en décembre 2015 pour diriger le département Customer Racing de l’entreprise.

Les préparatifs de Hyundai Motorsport pour la saison 2022 – une nouvelle ère hybride du WRC, une deuxième saison de l’ETCR, ainsi que ses activités Customer Racing – ne seront pas affectés par le départ d’Adamo.

L’équipe se prépare donc pour le début d’une nouvelle saison WRC au Rallye Monte-Carlo du 20 au 23 janvier.

François LEROUX

Photos : WRC – TEAM