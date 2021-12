 LE CURIEUX MARCHANDAGE DU DIRECTEUR DE COURSE….AU GP DE F1 D’ARABIE

Un mot sur les curieuses décisions de la direction de course… Ce dimanche pendant le Grand Prix de Formule 1 d’Arabie Saoudite à Jeddah !

On se serait bien cru ce dimanche non pas sur un circuit automobile mais bien dans les souks de Marrakech !!!

Explications

Curieuse attitude et comportement des commissaires sportifs et essentiellement Michael Masi, le directeur de course.

Plusieurs fois et en direct sur toutes les chaines de télévision du monde entier, on a été témoin de certaines décisions plutôt inattendues et surprenantes.

Et notamment le marchandage en direct, concernant l’accord proposé par les représentants de la FIA au staff dirigeant de l’équipe Red Bull et à accepter immédiatement et ce dans le but de ne pas pénaliser Max Verstappen !

L’écurie Autrichienne a donc accepté sur le champ que son pilote ne reparte que troisième lors du troisième départ, au lieu de premier, sa position lors du drapeau rouge et ce afin de ne pas être sanctionné plus lourdement….

Ensuite, il y a eu des voitures de sécurité virtuelles et en longue durée, alors qu’une simple voiture de sécurité aurait naturellement été plus appropriée, lors du nettoyage de la piste.

Enfin, la FIA a encore et aussi demandé à Max Verstappen de laisser passer son rival Lewis Hamilton, alors que ce dernier semblait gêné par la monoplace du pilote Red Bull…

Mais le pilote Britannique de l’écurie Mercedes a carrément refusé car il souhaitait bénéficier du DRS et du coup, cela s’est mal terminé car il a fini par percuter la monoplace Red Bull du pilote Néerlandais ! Fort heureusement sans grand dommage, l’aileron avant droit très légèrement endommagé de la Mercedes résistant jusqu’au terme des 50 tours que comportait ce GP

Finalement Max Verstappen a accepté de laisser passer la Mercedes de Lewis Hamilton, qui n’en avait plus besoin mais il a été pénalisé de cinq secondes dans la foulée.

Comme le rapporte nos confrères du Figaro :

« Vous n’avez pas tout suivi ? Ne vous inquiétez pas, nous non plus. La FIA était simplement dépassée dimanche à Djeddah. «

Une chose est sure et certaine, tous les représentants de la FIA, dont son directeur de course, l’Australien Michael Masi, ne se sont pas montré à la hauteur avec une succession de décisions franchement bizarres et inattendues, plus que curieuses de la part du pouvoir sportif, pas à la hauteur… vu l’enjeu le titre mondial !!!

Dimanche, on était dans un Grand Prix de la discipline reine du sport automobile, pas dans une kermesse de campagne !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1