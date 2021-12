HIRAKAWA REMPLACE NAKAJIMA CHEZ TOYOTA EN MONDIAL WEC

L’équipe Japonaise Toyota Gazoo Racing, a annoncé ce lundi 6 décembre 2021 le recrutement du pilote Nippon Ryo Hirakawa en lieu et place de son compatriote, un autre pilote Japonais, Kazuki Nakajima qui avait annoncé en fin de saison qu’il prenait sa retraite sportive de pilote et donc pour piloter l’une des deux Hypercar Toyota GR010 Hybrid, en Championnat du Monde d’Endurance WEC et naturellement au 24 Heures du Mans, l’épreuve-phare de la discipline.

Hirakawa épaulera la paire qui roulait avec Nakajima, le Néo-Zélandais Brendon Hartley et le Suisse Sébastien Buemi

Sacré Champion en Super GT en 2017, Hirakawa a déjà tester la Toyota GR010 Hybrid au cours de l’année 2021, et s’il va en 2022 découvrir l’univers du mondial d’endurance, il connait bien le monde de l’endurance ayant participé au Championnat d’Europe de l’ELMS (European Le Mans Series) et au Mans en 2016 et 2017.

Ryo Hirakawa qui indique à propos de sa venue en WEC:

« Je suis très satisfait de rejoindre la famille Toyota Gazoo Racing en mondial WEC, et de rejoindre Sébastien et Brendon sur la voiture N°8. J’ai déjà testé la GR010 Hybrid, à trois reprises et je me commence à bien m’habituer à son pilotage. «

Et il ajoute encore, précisant :

« J’ai encore énormément à apprendre et suis impatient de débute les tests de pré-saison afin de poursuivre mon apprentissage et la découverte de cette Toyota Hypercar. »

Il conclut :

« Les 24 Heures du Mans restent un objectif important dans ma carrière. Je connais cette épreuve car j’y ai déjà participé deux fois en catégorie LMP2. J’ai maintenant hâte de rouler au Mans dans la catégorie Hypercar et de me battre désormais pour la victoire. Je remercie tout le monde chez Toyota Gazoo Racing pour leur confiance et leur soutien. C’est vraiment un très grand honneur d’avoir eu cette opportunité de remplacer Kazuki san, qui est dans notre pays au Japon une véritable légende de la course en endurance. »

Ajoutons que la voiture-sœur, la seconde Toyota GR010 Hybrid, la N°7 sera toujours confiée au trio que forme l’équipage sacré Champion du monde et victorieux aux 24 Heures du Mans cette année, avec l’Argentin José Maria Lopez, le Japonais Kamui Kobayashi et le Britannique Mike Conway.

Terminons en indiquant d’une part que le ‘jeune retraité’ Kazuki Nakajima, triple vainqueur des 24 Heures du Mans est nommé vice-président de Toyota Gazoo Racing Europe, l’autre Japonais Kamui Kobayashi, en plus de son poste de pilote, devenant le Team principal de l’équipe Toyota en mondial WEC.

Et que d’autre part pour la saison 2022, le Français Sébastien Ogier, tout récemment titré avec Toyota et qui a décroché au rallye de Monza, son huitième titre mondial en rallye WRC, n’a pas été titularisé…

Ogier qui n’effectuera plus que quelques rallyes en 2022 et plus une saison complète a effectivement pour objectif de poursuivre sa carrière en sport automobile avec comme but de participer aux 24 Heures du Mans, a tout dernièrement effectué ses tous premiers essais au volant de la Toyota GR010 HYBRID d’endurance sur la piste de Sakhir à Bahreïn, à l’occasion de la journée des ‘ rookies test’ le dimanche 8 novembre dernier.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY -TEAM