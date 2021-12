VICTOIRE ET TITRE DE CHAMPION DE F2 EN VUE POUR OSCAR PIASTRI A JEDDAH

Oscar Piastri de la Scuderia PREMA s’est encore un peu plus rapproché du titre de Champion de Formule 2 2021, avec sa quatrième victoire de la saison obtenue ce samedi 4 décembre lors de la seconde des trois courses à Djeddah, alors que Bent Viscaal, le pilote de Trident s’est remis d’un départ lent pour incroyablement décrocher pourtant son deuxième podium en F2.

Le coéquipier de Piastri, le Russe Robert Shwarztman, classé troisième s’est hissé, lui, à la deuxième place du classement provisoire du Championnat avec son sixième top trois cette année, dépassant le Chinois Guanyu Zhou !

Le poleman inversé Jehan Daruvala a dominé la majorité de la course, mais s’est retrouvé hors des points après le passage du drapeau à damier, puisqu’il a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour la deuxième course consécutive, pour avoir piloté hors de la piste et pris l’avantage.

Le leader du Championnat s’est assuré de la victoire en dépassant le pilote Carlin. Le coéquipier de Daruvala, Dan Ticktum, qui a terminé quatrième devant la recrue de MP Motorsport l’Australien Jack Doohan, qui a complété le Top cinq avec une performance impressionnante lors de sa deuxième course seulement à ce niveau en F2.

Enzo Fittipaldi marque ses premiers points avec la septième place, derrière le Français Théo Pourchaire, qui remonte de onze places depuis la dix-neuvième sur la grille, suite à son abandon en 1ére manche !

Après être parti dernier pour les mêmes raisons, Zhou n’a pu ajouter qu’un point à son total au Championnat, franchissant la ligne au huitième rang.

Le vainqueur de la 1ére course, Marcus Armstrong, était impatient de tirer parti de sa première victoire, mais le Kiwi a été éliminé avant même que sa course n’ait commencé. Le pilote DAMS était un spectateur innocent dans un carambolage de quatre voitures avant le premier virage, Clément Novalak, Alessio Deledda et Guilherme Samaia étant tous pris dans la collision et forcés de quitter la course et contraint d’abandonner.

Une voiture de sécurité s’imposait et le restart reprenait avec quinze des vingt tours à couvrir et Daruvala conservait son avance, mais Piastri était sur ses talons.

Derrière eux, Felipe Drugovich avait subtilisé la septième place de l’Estonien Jüri Vips d’un habile dépassement. Dans une tentative de récupérer instantanément sa position, Vips s’est trop rapproché de l’arrière de la monoplace du pilote UNI-Virtuosi et a arraché son aileron avant, devenant le cinquième pilote à abandonner.

Une autre voiture de sécurité était nécessaire et il ne restait que onze tours au redémarrage de la course. Daruvala, l’Indien s’accrochait à la première place, projetant de la poussière sur la piste au passage.

Il restait trois tours lorsque la voiture de sécurité est à nouveau revenue et l’infortuné pilote Indien, on l’a dit, a dégringolé dans les profondeurs du classement, jusqu »au quatorzième rang;; suite à ses cinq secondes de pénalité pour répétons-le, pilotage hors piste !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 -TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE F2 A JEDDAH

1 – Oscar Piastri – Prema – Les 20 tours, en 45’31 « 603

2 – Bent Viscaal – Trident à 2″521

3 – Robert Shwartzman – Prema à 3″371

4 – Dan Ticktum – Carlin à 3″454

5 – Jack Doohan – MP Motorsport à 3″598

6 – Théo Pourchaire – ART GP à 3″661

7 – Enzo Fittipaldi – Charouz à 3″879

8 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi à 4″128

9 – Ralph Boschung – Campos à 4″351

10 – Felipe Drugovich – UNI Virtuosi à 4″619

11 – Roy Nissany – DAMS à 4″813

12 – Olli Caldwell – Campos à 6″148

13 – Marino Sato – Trident à 6 « 449

14 – Jehan Daruvala – Carlin à 7″003

15 – Christian Lundgaard – Campos à 7″243

Meilleur tour : Oscar Piastri en 1’43 » 940

ABANDONS

18éme tour : Liam Lawson

6éme tour : Juri Vips

6éme tour : Logan Sargeant

1er tour : Marcus Armstrong

1er tour : Clément Novolak

1er tour : Alessio Deledda

1er tour : Guilherme Samaia

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT

1.Piastri : 200 points – 2.Shwartzman : 153 – 3.Zhou : 143 – 4.Ticktum : 139 – 5.Pourchaire : 124 – 6. VIP : 112 – 7.Daruvala : 96 – 8.Lawson : 92 – 9. Drugovitch : 67 – 10.Verschoor : 55