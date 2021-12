HAMILTON REMPORTE UN GP D’ARABIE FOU… FOU… FOU! LEWIS ET MAX EX ÆQUO AU CHAMPIONNAT

Quel Grand Prix ! Quelle course… Quelle bataille en ce dimanche soir 5 novembre 2021, lors du 1er GP d’Arabie Saoudite de l’histoire !!!

Avant-dernière manche du calendrier 2021 de la saison des GP!!!

Sur la piste de Jeddah, nous avons en effet assisté à une course complètement folle, avec deux drapeaux rouges, des drapeaux jaunes à foison et safety car, en veux-tu, en voilà et donc trois départs !

Un Grand Prix dantesque entre Hamilton et Verstappen, à la lutte en permanence et qui n’était pas sans nous ramener loin, longtemps en arrière, dans la longue histoire des GP, autrefois au temps, à la fin des années 80, des empoignades incroyables, opposant le Brésilien Ayrton Senna et le Français Alain Prost !!!

… Et ce dimanche, à l’issue des 50 tours de ce GP d’Arabie, c’est finalement Lewis Hamilton qui s’est imposé, en précédant son grand rival et leader du Championnat, Max Verstappen, longtemps au commandement mais qui finalement a du laisser passer le Britannique, dont la Mercedes semblait plus rapide que sa monoplace Red Bull-Honda.

Et qui avait très légèrement endommagé son aileron à l’avant droit mais fort heureusement pour lui, il a pu rallier l’arrivée et franchir le drapeau à damier et en grand vainqueur s’offrant sa 103éme victoire en Formule 1 !!!

Du coup et alors qu’il ne reste plus qu’une seule épreuve et des dimanche prochain, le GP d’Abu Dhabi sur la superbe piste de Yas Marina, Hamilton qui possédait huit points de retard sur Verstappen en débarquant à Jeddah, se retrouve ce dimanche soir 5 novembre, à… égalité de points au classement provisoire du Championnat du monde des pilotes 2021, ex -æquo avec le pilote Néerlandais, les deux hommes totalisant désormais exactement le même nombre de points, 369,5 points !

Alors qui décrochera la couronne mondiale le 12 décembre à Yas Marina?

Sachant que celui qui précédera l’autre sera le Champion du monde F1 2021 et ce quel que soit son classement.

Qui sera sacré et heureux élu? Lewis Hamilton qui vise un huitième titre qui lui permettrait de dépasser l’inoubliable Michael Schumacher, sept fois titré comme lui…

Ou le jeune guerrier de l’écurie Autrichienne Red Bull-Honda, Max Verstappen qui ambitionne d’arracher un 1er titre ?

C’ÉTAIT LA GUERRE CE DIMANCHE SUR LA PISTE DE JEDDAH

Pour la petite histoire, rappelons que Lewis Hamilton s’est déjà retrouvé dans pareille situation le dimanche 29 novembre 2016 et déjà sur cette piste de Yas Marina, tracé, où son partenaire chez Mercedes, Nico Rosberg l’avait battu, devenant le Champion du monde 2016, totalisant 385 points contre 380 au Britannique!

Ce dimanche, aprés la cérémonie du podium, le vainqueur du jour, indiquait:

« C’était incroyablement difficile aujourd’hui. J’ai essayé d’être aussi juste et performant que possible sur la piste, et fort de toute ma riche expérience de ces années, de rester propre. C’était difficile mais on a persévéré en équipe. On est vraiment bien revenus sur cette deuxième partie de saison, et je dois remercier tout le monde. On a vécu un très bon week-end.»

Revenant sur l’incident avec Max Verstappen qu’il heurté, il explique:

« Je ne comprends pas pourquoi soudainement il a tapé dans ses freins. J’ai percuté l’arrière de sa voiture, puis il est reparti, et j’ai reçu un message radio disant qu’il était en train de me laisser passer. C’était pas très clair, confus. »

De son coté, le Néerlandais, confiait, lui:

« C’était un GP riche en événements. Enormément de choses se sont produites, je ne suis pas d’accord avec tout ce qui s’est passé mais c’est comme ça. J’ai tout donné en piste. Je ne suis pas sûr que mes pneus auraient pu tenir jusqu’au bout, c’était bien en début de GP mais cela est devenu compliqué à la fin. Il manquait un peu de gomme sur les derniers tours. Mais je finis tout de même deuxième. »

Revenant lui aussi sur l’accrochage, il précisait :

« J’ai ralenti, je voulais le laisser passer, j’étais sur la droite, mais il ne voulait pas dépasser et on s’est touchés. Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé à ce moment-là. Tout se décidera donc dans quelques jours à Abou Dhabi et j’espère qu’on aura un bon week-end là-bas. On verra bien. »

Derrière ce duo, on a longtemps cru que la troisième place sur le podium allait revenir au Français Esteban Ocon, mais hélas pour lui, qui a remporté l’été dernier le Grand Prix de Hongrie, son Alpine-Renault, n’a pas pu résister jusqu’au bout des 50 tours, au retour de l’autre Mercedes, celle que pilote le Finlandais Valtteri Bottas, lequel lui a soufflé cette 3éme place au passage sur la ligne d’arrivée, la monoplace Mercedes montrant qu’elle était beaucoup plus rapide et performante que la voiture bleue et la rattrapant au fil des derniers tours !

Sous le damier, Bottas termine à 27″531 et Ocon, lui, à 27″633 du vainqueur ! C »est dire qu’on comprend la déception du jeune pilote Français…

Ocon qui lâchait:

« C’est difficile à avaler cette fin de course, forcément. Si on m’avait dit qu’on finirait quatre on aurait pris ce résultat, il est très bon. Je crois qu’Alpha Tauri ne peut plus nous rejoindre au classement constructeurs donc c’est malgré tout une superbe opération. Mais je suis extrêmement déçu. On l’avait ce podium. On s’est déchirés pour l’avoir. On ne se bat pas encore dans la même ligue, mais c’est quelque chose qui va venir. Quand on aura la même vitesse que tous les autres on sera redoutables. C’est ce qu’on est en train de mettre en place, on fait de gros progrès avec tout le staff et on peut être fiers de ce résultat. Mais ça pique un peu forcément. Je ne me suis pas battu avec Verstappen et Hamilton, je savais qu’ils allaient être trop rapides, mais il fallait la garder cette troisième place. Et on l’a gardée, mais jusqu’à 10 secondes de la fin. »

Ensuite, on pointe et dans l’ordre la McLaren de Daniel Ricciardo, l’Alpha Tauri de Pierre Gasly, les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr, puis l’Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi et la seconde Mc Laren de Lando Norris, qui complète le Top 10 de Jeddah!

Suivent, plus loin, le Canadien Lance Stroll et la 1ére Aston Martin, Nicholas Latifi l’autre Canadien de Williams, la seconde Alpine Renault de Fernando Alonso, suivi de la deuxième Alpha Tauri de Yuki Tsunoda et enfin au quinzième rang, l’Alfa Roméo du Finlandais Kimi Räikkönen qui dimanche prochain participera à son 349éme et ultime GP en F1!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LE CLASSEMENT DU 1er GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE A JEDDAH LE 5 NOVEMBRE

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 50 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 11″825

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 27″531

4 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 27″633

5 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) à 40″121

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 41″613

7 – Charles Leclerc (Ferrari) à 44″475

8 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 46″606

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 58″505

10 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 1’01″358

11 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 1’17″212

12 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 1’23″249

13 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 1 tour

14 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) à 1 tour

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

ABANDONS

Sebastian Vettel

Sergio Perez

Nikita Mazepin

George Russell

Mick Schumacher

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES

1.Verstappen et Hamilton : 369,5 points – 3.Bottas : 218 – 4.Perez : 190 – 5.Leclerc : 158 – 6.Norris : 154 – 7. Sainz Jr : 149,5 – 8.Ricciardo : 115 – 9.Gasly : 100 – 10.Alonso : 77 – 11.Ocon : 72 – 12.Vettel : 43 – 13.Stroll : 34 – 14.Tsunoda : 20 – 15. Russell : 16 – 16.Raikkonen : 10 – 17.Latifi : 7 – 18.Giovinazzi : 3.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES TEAMS

1.Mercedes : 587.5 points – 2.Red Bull – Honda : 559.5 – 3.Ferrari : 307,5 – 4. McLaren-Mercedes : 269 – 5.Alpine-Renault : 149 – 6.Alpha Tauri-Honda : 120 – 7.Aston Martin-Mercedes : 77 – 8.Williams-Mercedes : 23 – 9. Alfa Romeo-Ferrari : 13.