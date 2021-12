EN F2, VICTOIRE DANS LA 1ere COURSE DE JEDDAH D’ARMSTRONG

Marcus Armstrong de DAMS a décroché une première victoire tant attendue et bien méritée en Formule 2 dans la Course 1 de Sprint, battant le duo Hitech Grand Prix Liam Lawson et Jüri Vips dans une course d’ouverture passionnante à Djeddah.

Depuis qu’il a commencé sa carrière en F2 avec deux podiums lors des deux premières manches de 2020, le vice-champion de Formule 3 2019 n’a terminé qu’un seul parmi les trois premiers, le passage à DAMS n’ayant pas réussi à relancer sa carrière, mais le Kiwi avait l’air rajeuni en Arabie saoudite alors qu’un départ éclair l’a vu dépasser le poleman inversé Lawson au premier tour.

Le duo des pilotes Kiwi qui s’était élancé en tête de la grille inversée de cette 1ére des trois manches de Jeddah après s’être qualifiés neuvième et dixième, termine cette première course en première et deuxième place !

Les deux Néo-zélandais parvenant sans grande difficulté sur ce tracé à conserver leurs positions.

Derriére Armstrong et Lawson donc le podium est complété par le coéquipier de Lawson au sein du Team Hitech, l’Estonien Jüri Vips qui finit troisième.

Felipe Drugovich, le Brésilien se classant quatrième devant l’Indien Jehan Daruvala de Carlin, qui a connu une superbe après-midi, grignotant six places impressionnant, pour arracher la cinquième.

Suivent dans l’ordre Robert Shwartzman, Christian Lundgaard, Dan Ticktum, et le leader du Championnat, l’Australien Oscar Piastri. Le principal rival de ce dernier pour la conquête du titre, le Chinois Guanyu Zhou, a vécu une course à oublier, ne terminant qu’à une bien modeste pour lui, dix-septième place…

Le futur pilote Alfa Roméo en F1 et actuel membre d’UNI-Virtuosi, avait tenté un plongeon audacieux sur le Danois Lundgaard à la première chicane, mais l’espace n’était pas là.. et il a été envoyé en tête-à-queue, ce qui a causé des dommages à son aileron avant. Et a fait sortir une voiture de sécurité virtuelle.

Théo Pourchaire qui avait sauté Lundgaard pour la sixième place. Mais, perdant le contrôle au virage 22 et heurtant le mur, ce qui a amené une deuxième voiture de sécurité, le Français frustré est sorti de sa monoplace ART GP, contraint d’en rester là…

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2

LE CLASSEMENT DE LA 1ére DES TROIS COURSES DE JEDDAH

1 – Marcus Armstrong – DAMS – Les 20 tours en 41’44″102

2 – Liam Lawson – Hitech à 0″563

3 – Juri Vips – Hitech à 2″044

4 – Felipe Drugovich – UNI Virtuosi à 2″826

5 – Robert Shwartzman – Prema à 8″278

6 – Christian Lundgaard – ART GP à 8″377

7 – Dan Ticktum – Carlin à 8″452

8 – Oscar Piastri – Prema Racing à 8″613

9 – Bent Viscaal – Trident à 10″468

10 – Jehan Daruvala – Carlin à 10″484 *

11 – Jack Doohan – MP Motorsport à 10″566

12 – Enzo Fittipaldi – Charouz à 10″965

13 – Roy Nissany – DAMS à 12″977

14 – Clément Novalak – MP Motorsport à 13″104

15 – Ralph Boschung – Campos à 14″332

16 – Logan Sargeant – HWA Racelab à 15″308

17 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi à 17″343

18 – Olli Caldwell – Campos à 24″652

* 5 secondes de pénalité

MEILLEUR TOUR: Robert Shwartzman, en 1’44″179

ABANDONS

14° tour – Théo Pourchaire

14° tour – Alessio Deledda

1° tour – Marino Sato

1° tour – Guilherme Samaia

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA F2

1.Piastri : 183 points – 2.Shwartzman : 143; 3.Zhou 142; 4.Ticktum 131; 5.Pourchaire 120; 6.Vips 112; 7.Daruvala 96; 8.Lawson 92; 9.Drugovich 67; 10.Verschoor 55