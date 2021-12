HAMILTON EN PÔLE À JEDDAH. VERSTAPPEN DANS UN TOUR DE FOLIE…. A LA FAUTE!

Superbe pole – sa 103éme en carriére – ce samedi 4 novembre 2021, pour le pilote Mercedes Lewis Hamilton qui signe le temps de référence sur le tracé de Jeddah, le long de la mer rouge.

Avec l’excellent chrono de 1’27″511, le meilleur temps absolu de toutes les séances d’essais depuis la découverte de la piste vendredi en matinée, le pilote Britannique s’élancera donc en tète ce dimanche du tout premier Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Avec à ses cotes et en protection, lui qui vise de décrocher un huitième et nouveau titre mondial, lors de l’ultime épreuve programmée dans huit jours, sur la piste de Yas Marina, à l’occasion du dernier GP du calendrier de la saison 2021, celui d’Abou Dhabi, son propre partenaire, équipier modèle, le Finlandais Valterri Bottas, second ce samedi de cette session des qualifications, avec comme meilleur temps, 1′ 27″622, à 0″111

Mais les duettistes de l’équipe Allemande Mercedes AMG Petronas, ont eu chaud, comme on dit parfois, car le rival du septuple Champion du monde pour la couronne mondiale 2021, le Néerlandais Max Verstappen, lancé dans un ultime tour chronométré de folie, phénoménal car il était en tête dans tous les partiels, s’est hélas… malheureusement loupé dans le dernier virage, heurtant les protections en bordure de piste…

Et du coup, le leader du Championnat du monde devra avec seulement 1’27″653 à 0″142, se contenter de la troisième place sur la grille de départ donné ce dimanche 5 novembre à 18 heures en France.

Verstappen souvent auteur de sacrés envols, compte bien toujours devenir dimanche prochain à Abu Dhabi, Champion du monde et lui l’éternel attaquant, formidable guerrier, aura 50 tours ce dimanche pour tenter de scorer le maximum de points…

Et pourquoi pas sans, retarder l’échéance d’une semaine car, qui sait eu égard au tracé redoutable et redouté de Jeddah, il peut toujours mais avec un peu de chance, être déjà sacré ici à Jeddah, sans attendre l’ultime épreuve de Yas Marina! Si d’aventure Lewis venait lui aussi à commettre une bévue ou à abandonner…

Quoiqu’il en soit, sans sa faute dans le dernier virage, Max il aurait décroché la pole, vu ses temps partiels, on le répète, preuve que sa monoplace est parfaitement réglé pour cette piste.

Derrière Hamilton, Bottas et Verstappen, on pointe dans l’ordre, la 1ere des Ferrari de Charles Leclerc, puis le lieutenant de Max, le Mexicain Sergio Perez avec l’autre Red Bull-Honda, le jeune Français constamment régulier et aux places d’honneurs et en qualifications et en course, Pierre Gasly au volant de son Alpha Tauri-Honda, suivi du Britannique Lando Norris avec la plus rapide des McLaren-Mercedes, et du Jeune ‘rookie’ le Japonais Yuki Tsunoda avec la seconde Alpha Tauri-Honda.

Le Top 10, étant, lui, complété par la plus rapide des deux Alpine Renault, celle du jeune Français Esteban Ocon et par la première des deux Alfa Romeo-Ferrari de l’Italien Antonio Giovinazzi, bon dixième

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 -TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU 1er GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’27″511 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’27″622 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull -Honda) – 1’27″653 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’28″054 – Q3

5 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’28″123 – Q3

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’28″125 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’28″180 – Q3

8 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’28″442 – Q3

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’28″647 – Q3

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″754 – Q3

11 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’28″668 – Q2

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″885 – Q2

13 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’28 » 920 – Q2

14 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’29″054 – Q2

15 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’53″652 – Q2

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’29″177 – Q1

17 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’29″198 – Q1

18 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’29″368 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’29″464 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’30″473 – Q1