VORTEX CHAMPION GT D’ESPAGNE 2021 ET DES 24 H SERIES!

PLUIES-SOLEIL-AVERSES AUX 24 HEURES SERIES DE SEBRING

Fantastique saison avec une fin d’année en fanfare pour l’écurie Héraultaise et le constructeur Français Vortex !

En effet, effectivement, il y a quelques jours, les frères Arnaud Gomez et Olivier Gomez remportaient le titre de Champion GT d’Espagne, à l’occasion de la manche finale, qui s’est déroulé sur le circuit de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone, après les quatre courses précédentes de Navarra, Motorland Aragon, Valencia et Jerez de la Frontera.

La seconde Vortex engagée dans le Championnat aux mains de Philippe Gruau et de Lionel Amrouche, finissant, elle au cinquième rang du Championnat, tout en décrochant le Trophée Juan Fernandez !

PODIUM ET 3éme PLACE EN CATÉGORIE GTX AUX 24 HEURES DE SEBRING

Le lendemain de la finale Espagnole, toute l’équipe Vortex s’était envolée directement de Barcelone pour rejoindre la Floride, et ce afin de participer à la finale des 24heures SERIES, lors des 24heures de Sebring qui se disputaient sur la célèbre piste du Sebring International Raceway, et où une seule des Vortex était engagée pour clore cette saison aux USA.

24heures SERIES, forte de sept épreuves (24heures de Dubaï, 12heures du Mugello, 12heures du Paul Ricard, 12heures d’Hockenheim, 24heures de Barcelone, 12heures du Hungaroring).

Même s’il s’en est fallu de peu que l’épreuve Américaine soit annulée, les voitures étant arrivées sur le circuit le vendredi seulement précédant la course, du fait d’un retard du bateau qui transportait depuis l’Europe l’ensemble des concurrents, tout le monde était finalement à pied d’œuvre pour les essais libres… des le samedi matin et les qualifications de début d’après-midi !!!

Quatre pilotes se partageaient le volant de cette VORTEX, Sébastien Lajoux, Boris Gimond, Steve Brooks et Philippe Bonnel, et c’est ce dernier qui prenait le départ, lequel était donné à 17heures mais cette course était lancée sous un véritable déluge, des trombes d’eau s’abattant soudainement sur le tracé Floridien. Mais comme bien souvent en Floride, qui ne tardèrent pas à cesser..

Cependant toute la course, longue on l’a dit de 24 Heures, fut émaillée de… ‘ douches chaudes’ sous près de 30° et ce dans une moiteur quasi tropicale !

D’ailleurs, en toute fin d’épreuve, dimanche après-midi la course fut même suspendue trente minutes, tant l’eau envahissait et noyait la piste, rendant cette piste au grip si particulier, dangereuse…

… Auparavant, et au sortir d’une nuit sans encombre, l’équipe des fréres GOMEZ attendait fébrilement les deux tiers de la course pour commencer à compter les points, et enfin ce fut la délivrance, lorsque vers 17heures, c’est sous le drapeau à damiers que les ‘esprits’ et les visages purent se relâcher pour clore cette saison, où pilotes et voitures ont fait preuve d’une grande régularité, en ralliant toujours l’arrivée, et constamment dans le haut du classement

Finalement, cette Vortex 701, termine 3ème de ces 24heures de Sebring en catégorie GTX et 15ème au général.

Mais c’est bien le classement final de cette saison 2021 qui vient couronner les efforts de l’écurie Héraultaise, puisque l’équipe s’impose et remporte le titre 2021 en catégorie GTX, se classant 5ème au général !

Sans oublier la 1ère place au classement pilote 2021, de Philippe Bonnel en catégorie GTX !!!

Deux Championnats dans lesquels, on devrait revoir et retrouver les VORTEX en 2022 ;

Prochain rendez-vous, dès la mi-janvier aux 24heures de Dubaï 2022.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM – Hugues LAROCHE

À PROPOS DE VORTEX

Marque Française crée en 2015 sous l’impulsion d’Olivier et Arnaud Gomez, VORTEX a une double activité

La LOCATION de VORTEX à des ‘Gentlemen drivers’ ou à des teams, pour une ou plusieurs courses, dans les Championnats auxquels participe la marque (Ultimate Cup Series, TTE, 24heures Series, Championnat GT d’Espagne CER) en France et à l’étranger La VENTE de VORTEX à des ‘Gentlemen drivers ou à des teams, en version 1.0 de + de 550 ch, construites et développées dans l’Hérault dans les ateliers de Pézenas

Toutes les VORTEX ont ce design unique et agressif, et cette mécanique simple, efficace et fiable (V8 Chevrolet 6,2 l) qui font d’elles les reines des circuits.

Pour preuve, en 2020 et en 2021, l’écurie a été présente sur plus de 40 meetings de courses, sans aucun abandon sur problème mécanique

Conçues pour tous types de pilotes, débutants comme confirmés, et de tous les gabarits, leur compétitivité permet de gravir les podiums nationaux et internationaux

Pour en savoir plus : www.vortexsas.fr