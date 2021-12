OLIVIER PERNAUT REJOINT L’ÉQUIPE D’YVAN MULLER ET YANN EHRLACHER A L’ANDROS

Une nouvelle aventure glacée pour Olivier Pernaut au e-Trophée Andros !

Nouvelle équipe, nouvelle voiture et de très belles ambitions pour Olivier Pernaut sur le e-Trophée Andros 2021-2022.

Le pilote sort d’une saison intense sur la scène européenne avec le titre de vice-champion en Ligier European Series JS2 R 2021 à la clé.

Il s’apprête désormais et comme annuellement chaque inter-saison, où l’hiver il entame et débute une nouvelle aventure sur les plus belles pistes glacées de l’haxagone dans les Alpes, les Pyrénées et l’Auvergne.

Cette 16éme saison sur le e-Trophée Andros, ne ressemblera à aucune autre. Olivier Pernaut intègre en effet cette hiver, l’écurie M Racing, dirigée par Yvan Muller, quadruple Champion du Monde WTCC qui est également le pilote le plus titré de l’histoire du Trophée Andros avec, rappelons-le, 10 titres !

« Rouler dans un team encadré par Yvan Muller, c’est fantastique ! » Se réjouit Olivier, impatient de débuter cette nouvelle saison glacée.

« J’étais un véritable fan de lui quand il roulait en Championnat du Monde ainsi qu’au Trophée Andros. »

Olivier reçoit ainsi la confiance d’Yvan Muller dans le but d’aider son neveu – fils de sa sœur l’ancienne pilote Cathy Muller – Yann Ehrlacher, tout récent – dimanche dernier – Champion du Monde WTCR, sacré à Sotchi en Russie et à nouveau couronné comme en 2020, à décrocher la couronne du Trophée Andros.

Il pilotera ainsi la deuxième Andros Sport AS 01 engagée par M Racing, en remplacement de Franck Lagorce, dans la catégorie incroyablement relevée Elite Pro, et qu’il partagera avec Laurent Millara (Elite).

« Je vais découvrir cette voiture et ses 340 chevaux lors de la 1ére épreuve, ce week-end à Val Thorens » précise Olivier qui pilotait une Audi A1 les années précédentes.

Il enchaîne et ajoute :

« Ce sera un vrai travail d’équipe. L’objectif sera de faire le meilleur résultat possible, apporter le meilleur feedback possible à Yann Ehrlacher et gratter quelques points qui lui seront cruciaux. Je suis également très fier de porter les couleurs d’Andros Sport tout au long de cette saison, et ce, grâce à Max Mamers et Frédéric Gervoson ! »

La saison 2021 s’ouvre donc cette semaine, à Val Thorens

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM