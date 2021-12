GUARNONI REJOINT L’EQUIPE BMW EN MONDIAL D’ENDURANCE EWC 2022

Jérémy Guarnoni qui venait de quitter de son plein gré l’écurie Kawasaki France SRC de Gilles Stafler sera désormais en 2022, pilote officiel du BMW World Endurance au guidon de la S1000R N°37 managée par Werner Daemen

Cette équipe qui vient de terminer le Championnat du monde d’endurance EWC 2021, au second rang derrière la Suzuki Yoshimura SERT, s’adjoint donc d’un équipier de choix auprès du Germanique Markus Reiterberger et de l’Ukrainien Killya Mykhalchy en remplacement de l’Espagnol Javier Fores.

L’autre Français, Kenny Foray restant le quatrième homme de remplacement !

En 2021, BMW a terminé 3ème des 24 heures du Mans et des 12 Heures d’Estoril, avant de connaître un abandon moteur à 23h08 lors du Bol d’Or.

La brillante victoire des 6 Heures de Most pour seulement 0,07 seconde devant la Yamaha de l’équipe Autrichienne du YART, lors de la dernière épreuve du Championnat, laisse présager une grande bataille au Championnat 2022, face à Suzuki, Yamaha et Kawasaki!

En ce moment même, BMW a mis trois motos à disposition de cette nouvelle formation pour procéder à trois journées d’essais, parmi la vingtaine de programmées d’ici le coup d’envoi de la saison : les 24 Heures du Mans disputées sur le circuit Bugatti les 16 et 17 Avril 2022.

Rappelons que BMW est équipé par le manufacturier Dunlop que connaît déjà très bien Jérémy Guarnoni pour avoir utilisé ces pneus cette année sur la Kawasaki N°11, équipe dont il vient de se séparer .

Le Circuit d’Almería est une piste de course située près de la municipalité de Tabernas, à environ 30 km d’Almeria. Inaugurée en 2000, la piste est choisie par de nombreuses équipes du Championnat du monde pour leurs entraînements de pré-saison en raison de sa faible pluviométrie (3 000 heures d’ensoleillement) et de sa situation géographique.

Le parcours présente quelques similitudes avec celui de Laguna Seca en Californie, en raison de sa topographie, de son climat et de ses environs. 4,025 km techniquement exigeants avec une ligne droite de près de 1 km, et de 12 virages.

Questionné Guarnoni confie:

« J’ai de très bonnes sensations avec cette moto, avoue Jérémy Guarnoni. La performance est vraiment incroyable et je me suis immédiatement senti à l’aise au guidon. Je suis aussi très content d’intégrer l’équipe BMW. Ils m’ont fait part de leur intérêt et je suis très flatté qu’un team officiel comme BMW s’intéresse à moi. Je viens de passer de très belles saisons avec un titre de champion du monde mais à 28 ans, j’avais besoin de me lancer dans un nouveau challenge. BMW est la meilleure équipe pour ça. C’est l’équipe qui s’investit le plus pour progresser. Je suis vraiment impressionné par leur professionnalisme. Je suis vraiment très heureux d’intégrer cette équipe. J’ai un très bon feeling avec les mécanos, le team manager et mes coéquipiers. Je connaissais déjà Ilya, Markus et Kenny comme adversaires et maintenant, ce sont mes coéquipiers et c’est vraiment cool. Je suis certain que nous avons les moyens de faire de grandes choses la saison prochaine et j’ai hâte d’y être. »

Texte et Photos : Michel PICARD