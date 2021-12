  ENTRETIEN AVEC YANN EHRLACHER A NOUVEAU CHAMPION DU MONDE WTCR 2021, COMME EN 2020

Yann Ehrlacher est devenu le Champion du monde du WTCR pour la deuxième année consécutive, lors de l’ultime manche du calendrier 2921 le week-end dernier en Russie, qui se déroulait à Sotchi et ce après avoir brillamment défendu avec succès le titre mondial WTCR qu’il avait remporté pour la première fois en 2020.

Suite à ce nouveau sacre, entretien avec le jeune pilote Français âgé de 25 ans, fils de l’ancienne brillante pilote Cathy Muller qui a longtemps roulé au plus haut niveau international, d’abord en monoplace, en F3, puis en F3000 avant de se distinguer aux 24 Heures du Mans.

Vous avez dit que vous n’aviez jamais pensé à remporter le titre. Est-ce vraiment vrai ?

« C’est à moitié vrai. Derrière nous, il y a plein de gars et de filles pour nous faire performer. Quand vous voyez la quantité d’énergie qu’ils dépensent pour nous fournir le meilleur package possible lorsque nous arrivons au week-end de course, cela nous donne des ailes, nous pensons à triompher chaque jour. Cette équipe est tellement bonne. Nous sommes tous dedans et ils vivent tous que pour ça. C’est le sentiment le plus incroyable que vous puissiez ressentir en tant que pilote lorsque vous vous sentez poussé par votre équipe. Un grand merci à l’atelier en Suède aussi bien qu’à la maison mére en Chine qui nous apporte un grand soutien. Mais c’est à moitié vrai que je n’ai pas pensé au titre car c’est sûr que lorsque vous commencez à avancer dans la saison, vous avez la bannière jaune sur la voiture – le Goodyear #FollowTheLe a der – et vous dites, ‘ah, Je veux garder ça jusqu’à la fin. C’est bien de l’avoir à partir des cinq et sixième manches, mais vous voulez surtout le conserver et l’avoir à la fin. Je n’ai pas beaucoup d’expérience par rapport aux autres dans ce domaine. Vous réalisez qu’il vaut mieux prendre les choses course par course et optimiser vos chances pour ne pas avoir la pression de cela. »

Dans quelle mesure votre expérience d’être dans le combat pour le titre en 2020 vous a-t-elle aidé cette année ?

« Comme j’étais déjà sacré l’an dernier, je savais un peu mieux gérer la pression cette année. J’étais dans un monde que je connaissais et je me sentais plus à l’aise. Ça ne veut pas dire que c’était plus facile, mais ça veut dire que je savais où aller. Je n’étais pas inquiet d’aller rouler sur une nouvelle piste pour la dernière course, j’étais plus inquiet de découvrir si la piste conviendrait bien à la Lynk & Co. En deux courses, les 36 points d’avance peuvent rapidement disparaître… Je me sentais juste chanceux d’être en mesure de remporter à nouveau le titre, alors j’ai tout mis en œuvre et j’en ai tiré le meilleur parti. »

Vous êtes arrivé à Sotchi à la suite de l’un de vos meilleurs week-ends jusqu’à présent en WTCR à Adria. Qu’est-ce que cette performance a fait pour votre confiance?

« Je savais qu’Adria pouvait être un tournant. Ce n’est pas un endroit où l’on peut être sûr de pouvoir gagner la saison, mais c’est un endroit où l’on peut être à peu près sûr de l’endroit où l’on pourrait la perdre. C’était un tournant assez important et j’étais vraiment satisfait de cet événement et de la façon dont avec mon équipe nous avons réussi à en tirer le meilleur parti. S’il y a eu un week-end où nous avons dû répondre à toutes les questions c’était bien Adria et nous l’avons fait malgré la pression qui était là. Bien sûr, nous avons décroché une pole aux deux qualifications et il était important de prendre ces 10 points. En Course 1, je devais juste faire attention car il y avait d’autres voitures dont je savais qu’elles pouvaient être un peu agressives, donc mon objectif était la Course 2. Nous avons fait quelques ajustements parce que nous n’avions pas le rythme en Course 1 mais la voiture était juste mégatop dans la Course 2 et nous sommes juste allés à la fin de la course. Le grand moment pour nous a été le départ. Nous faisions déjà des départs assez médiocres depuis trois ou quatre courses, donc nous savions que si nous voulions garder la tête, nous devions faire un départ parfait et nous avons fait le meilleur de la saison, donc c’était un week-end parfait. »

Il est juste de dire que vous n’avez pas eu le meilleur début de saison et que vous avez souvent été prompt à parler de vos frustrations. D’où vient la transformation de votre réussite ensuite ?

« Le début de saison a été vraiment difficile, surtout sur la Nordschleife. Nous avions un très bon rythme pour monter sur le podium ou même gagner une des courses et à la fin nous avons terminé P8 et P10, ce qui nous a coûté beaucoup de points et c’est sûr qu’après ce début de championnat, la saison ne commençait pas vraiment bien. Quand vous savez à quel point la série est serrée, chaque petit point que vous ne voulez pas donner à vos rivaux, donc en amasser pour nous, c’était un peu un combat. Nous sommes partis de très haut à la fin de l’année dernière et nous avons commencé la saison avec un très bas, donc ce n’était pas facile à gérer. Mais le week-end suivant au Portugal, nous avons réussi à gagner une course, même si c’était la grille inversée, mais cela nous a remis dans la lutte pour le titre. Pendant deux week-ends, nous ne faisions que marquer des points et éviter les erreurs. En Hongrie, en milieu de saison, nous étions en tête et nous avons conservé cette position depuis. C’est la position avec l’équipe que nous aimons assez bien. L’année dernière, nous l’avons pris lors de la première course et nous ne l’avons pas perdu. La régularité est vraiment importante et le fait que l’équipe m’ait donné une bonne voiture m’a aidé à être régulier et à éviter les ennuis. Depuis le début de 2020, nous n’avons abandonné aucune course et nous étions toujours dans le top 10. Même si vous ne pouvez pas gagner des courses si la voiture ne convient pas parfaitement à la piste, la régularité est la clé. »

Quel rôle vos coéquipiers ont-ils joué dans votre succès au titre à Sotchi ?

« Je savais que j’obtiendrais leur soutien total à Sotchi parce que je devenais la priorité de l’équipe. Bien sûr, l’objectif principal de l’équipe est de remporter le titre par équipes, mais nous n’étions pas clairs à ce sujet avant Sotchi, donc la première grande impulsion a été d’obtenir ce titre pilote. Si mes coéquipiers pouvaient faire de bonnes places au classement et que je pouvais les aider alors c’est ce que je ferais. L’espoir était d’obtenir le titre le plus tôt possible et ce dès la 1ére course du week-end, sans lutter et avoir à jouer toutes nos cartes dans la suivante et dernière de l’année. »

Avez-vous l’impression d’avoir la tête plus sage sur les épaules, même par rapport à l’année dernière ? Pouvez-vous voir l’évolution de vous-même au cours des dernières années?

« Oui, car pour être honnête, lorsque j’ai rejoint la série, j’étais plus jeune et j’avais moins d’expérience. Et acquérir de l’expérience aide à être un peu plus droit mentalement. Mais peut-être que cette année était même une autre étape par rapport à l’année dernière parce que, d’accord, l’année dernière était la première fois où j’ai gagné le titre. Quand vous repartez de zéro après avoir été champion, au début c’était un peu difficile pour moi, pour être honnête. Et puis nous rattrapons cela pour être ici à nouveau titré. Mais au final, c’est sur le plan mental que j’ai fait le plus d’améliorations, car à un certain niveau, nous pouvons tous rouler vite, mais c’est juste la façon de gérer la pression tout au long de la saison. J’ai senti que c’était plus difficile que l’année dernière, donc c’était difficile et je suis sûr que je m’en sortirai un peu plus fort pour l’avenir »

Vous avez maintenant remporté deux titres mondiaux FIA, vous n’avez que 25 ans. Comment vous sentez-vous ?

« C’est sûr que c’est génial parce que cela n’a jamais été fait auparavant en WTCR et la dernière fois en WTCC, c’était il y a quelques années en 2016. Mais c’est pourquoi je fais ça, c’est mon travail et, bien sûr, je suis super heureux de réussir et de gagner. »

Et après?

« Je commence ma deuxième saison ce week-end, avec le Trophée Andros, les courses sur glace donc pas de repos. Mon esprit va se tourner vers ça. Nous avons relâché beaucoup de pression, mais maintenant je vais me concentrer sur ce prochain objectif. »

François LEROUX

Photos : WTCR – TEAMS