FERMETURE DU CIRCUIT DE GLACE DE SERRE CHEVALIER

Ah que voilà une bien triste et pénible nouvelle… La fermeture et la mort du superbe circuit de glace de Serre Chevalier, la station de notre ami ´Lucho, Luc Alphand!

En effet, le site où se situe le circuit doit laisser place prochainement à un projet de construction immobilière.

Par conséquent fermeture et avec effet immédiat et il n’y aura donc pas le week end des 15 et 16 janvier de manche du Trophee Andros cet hiver !

Évidemment et encore une fois malheureusement il n’y aura plus non plus d’épreuves de la fameuse Ronde Hivernale …

Gilles GAIGNAULT

L’equipe du circuit autour de la famille Laurent explique dans un communiqué :

Malgré tous nos efforts ,

Malgré le soutien de milliers de passionnés,

Malgré 32 éditions du Trophée Andros, qui ont participé à la renommée de la station de Serre Chevalier,

Malgré les 50 ans d’une piste mythique, intimement liée à l’histoire de sa station,

Malgré notre détermination à trouver une solution pour vous proposer une saison 2021/2022 festive et grandiose, après un hiver Covid difficile :

La justice de premier degré a ordonné notre expulsion, décision dont nous allons faire appel.

A priori c’est un projet immobilier d’environ 3000 lits, nous dit-on, repris par la Compagnie des Alpes, qui devrait être construit sur les terrains occupés par le circuit et le centre équestre (dont le bail, lui, a fait l’objet d’une reconduction saisonnière).

Un environnement bien plus polluant et stressant que notre circuit, qui restait une potentielle réserve pour les projets de loisirs, de culture et de partage pour les générations à venir.

A l’heure ou la station de Serre Chevalier va fièrement fêter ses 80 ans, les 50 ans d’une entreprise ayant œuvré pour le développement et la renommée de la vallée, sont purement et simplement effacés de l’histoire.

Et ce, sans aucun caractère d’urgence, puisque le projet immobilier est loin de débuter.

Aujourd’hui, toujours aussi déterminés à défendre nos droits, nous tenions à vous dire que cela n’est que le début d’une nouvelle bataille judiciaire. Beaucoup d’entre vous le sait, cela n’est pas la première fois que nous jouons la partition d’un combat inégal et délétère, face à la pression immobilière et aux décisions aveugles des responsables locaux.

Pour autant, nous croyons plus que jamais dans l’avenir d’un circuit écoresponsable et fier porte drapeau des courses historiques.

Autour de nous des forces actives s’organisent pour nous soutenir dans cette épreuve, nous en avons plus que jamais besoin, ainsi que de vous tous.

La pétition reste active, et vous pourrez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux.

L’équipe du Circuit