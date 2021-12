JB DUBOURG VISE UN NOUVEAU SACRE EN TROPHÉE ANDROS !

Une semaine après une inoubliable présentation dans le magnifique cadre du Château Pavie – Saint-Emilion, Premier Grand Cru ‘Classé A – le Team DA Racing-Renault prend la direction du circuit de Val-Thorens pour la première étape du e-Trophée Andros 2022, qui débute ce week-end du 3 au 5 décembre 2021.

Cette escale dans le massif de la Vanoise est l’occasion pour l’équipe tenante du titre de confirmer ses ambitions et donc de viser une nouvelle couronne.

L’HEURE DES PREMIÈRES PREMIÈRES JOUTES POUR LE TEAM DA RACING-RENAULT

C’est avec le numéro 1 sur les portières de sa ZOE Glace, que Jean-Baptiste Dubourg va prendre le départ de la première étape du e-Trophée Andros 2022.

Le quintuple vainqueur du Trophée Andros va retrouver le volant de la ZOE Glace, flanqué du N°1, qui a bénéficié des évolutions apportées par le staff technique du Team DA Racing-Renault.

De retour à la compétition après une fracture au bras gauche suite à une violente sortie de piste lors du Rallycross de Lohéac, le pilote du Team DA Racing-Renault, est prêt pour défendre son titre sur un circuit où il s’est imposé à deux reprises l’hiver dernier avant de décrocher le titre.

Après un hiver 2021 marqué notamment par quatre podiums, Nicolas Prost fait partie des candidats aux premières places cet hiver. Le pilote de la ZOE Glace N°5, a démontré sa pointe de vitesse sur tous les circuits du calendrier.

En confiance après une saison estivale marquée par un nouveau titre en monoplace récolté en Ultimate Cup Séries, ‘Nico arrive à Val-Thorens dans les meilleures conditions pour commencer l’hiver de la meilleure des manières.

En course pour le titre Elite sur le e-Trophée Andros 2021, Gérald Fontanel est l’un des favoris de sa catégorie au volant de la ZOE Glace N°1. Régulier et performant, il dispose de tous les atouts pour jouer le haut de la feuille de temps.

Aux portes du Top 5 du e-Trophée Andros Elite 2021, Emmanuel Moinel rentre dans la liste des candidats au podium cet hiver. Déjà auteur de bons résultats sur le circuit de Val-Thorens, le second pilote de la ZOE Glace N°5, veut mettre à profit ses essais estivaux pour marquer de gros points dès ce premier rendez-vous.

CE QU’ILS EN PENSENT

Jean-Baptiste Dubourg – Pilote Renault ZOE N°1 – Elite Pro

« Après un bel évènement aux côtés de Renault, la semaine dernière au Château Pavie, il est maintenant l’heure de retrouver la compétition. Je vais enfin retrouver l’habitacle d’une voiture de course depuis ma grosse sortie au Rallycross de Lohéac, je ne vous cache pas que je suis impatient ! J’ai beaucoup travaillé ces dernières semaines afin d’être prêt pour ce retour. Ce week-end, je vais retrouver le numéro un sur les portières de ma ZOE Glace et j’ai bien l’intention de le conserver ! L’équipe a une grosse expérience sur la glace et a beaucoup travaillé cet été pour optimiser la performance. La concurrence est au rendezvous, je ne pense pas qu’il y ait un round d’observation à Val-Thorens. »

Gérald Fontanel – Pilote Renault ZOE N°1 – Elite

« Je commençais à trouver le temps long ! Je suis toujours heureux de venir à Val-Thorens, c’est une piste qui me rappelle de bons souvenirs comme ma victoire en 2012 ou ma lutte en finale avec Sébastien Loeb. Ce week-end, nous repartons pour un nouveau Trophée. Evidemment, je ne vais pas changer mon approche avec l’envie de me faire plaisir derrière le volant et apporter les meilleures infos à l’équipe. Avant de penser à me battre pour le titre Elite, je vais profiter de cette étape à Val-Thorens pour reprendre mes marques au volant de la ZOE Glace. »

Nicolas Prost – Pilote Renault ZOE N°5 – Elite Pro

« Depuis deux ans, la ZOE Glace du Team DA Racing-Renault, s’est installée comme l’une des références sur le e-Trophée Andros et mon objectif cet hiver est de me battre régulièrement dans le Top 3. La piste de Val-Thorens se particularise par son exigence, tant en termes de performance que de set-up. C’est une piste que j’affectionne particulièrement, avec de nombreux podiums. Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de bien démarrer l’hiver. »

Emmanuel Moinel – Pilote Renault ZOE N°5 – Elite

« Val-Thorens est un circuit qui m’a réussi ces dernières années et je n’ai pas l’intention de stopper cette dynamique. Nous nous connaissons parfaitement dans l’équipe, cela nous permet de gagner énormément de temps dans la prise de décision. De très bons pilotes sont engagés en Elite et je sais que nous avons une carte à jouer cet hiver. Je n’ai pas de question à me poser sur l’efficacité de la ZOE Glace, je dois juste me concentrer sur mon pilotage. »

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN

ROMAIN GROSJEAN ‘PIGISTE’ DE LUXE AU DA RACING – Photo : Bernard BAKALIAN