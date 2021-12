UN FORMIDABLE PLATEAU DE F1 ET DE PROTOS AU GP DE DUBAI HISTORIC

Un formidable plateau de pilotes pour le Historic Dubai Grand Prix Revival powered by Gulf Historic

L’Historic Dubai Grand Prix Revival powered by Gulf Historic achève ses ultimes préparatifs. Il est temps de découvrir les noms de ceux qui auront la chance de piloter les F1 et protos Groupe C et GTP sur le Dubaï Autodrome les 2 et 3 décembre prochains.

Dans cette liste prestigieuse, on retrouve de célèbres collectionneurs amoureux des anciennes d’antan qui font chavirer le cœur des passionnés, mais aussi des professionnels du pilotage.

D’anciens vainqueurs des 24 Heures du Mans, de Spa, du Nürburging, de Daytona et de Dubaï – bien sûr – ont répondu présent !

Nous aurons même la chance de voir à l’œuvre des pilotes qui ont couru en Grand Prix dans les années 80 et 90 !

Partenaire principal du meeting, Rebellion aura une F1 et un proto sous sa bannière avec un effectif de pilotes tout à fait impressionnant. Côté prototype, un duo aussi inattendu que bienvenu se partagera l’une des deux Argo JM19D présentes, le motard français quintuple vainqueur du Dakar et Champion du Monde des rallyes Tout-Terrain Cyril Despres, lequel aura pour coéquipier le copilote le plus célèbre de la planète rallye-raid.

Attention, le double vainqueur du Dakar Mathieu Baumel n’annoncera pas les notes dans le baquet de gauche de l’Argo, il pilotera bel et bien le proto anglais alternativement avec son compatriote !

Quant à Jean-Denis Délétraz, il a couru en F1 chez Larrousse et Pacific, il a gagné les 24 Heures de Spa au général et la catégorie LMP675 aux 24 Heures du Mans. Il aura une belle carte à jouer à Dubaï avec l’Arrows A3.

Le pilote Suisse est également concerné par les courses des Groupe C & GTP dans lesquelles il sera associé avec le pilote officiel Porsche, Mathieu Jaminet dans le cockpit de la Cougar C28S GPX Historic. Ce dernier a remporté cette année avec GPX Racing une victoire en GT moderne aux 1000km du Paul Ricard.

Double vainqueur des 24 Heures du Mans, Champion du Monde d’Endurance et auteur d’un exploit à Pikes Peak avec le record de l’épreuve en prime… un autre pilote Français, Romain Dumas n’aura guère le temps de souffler à Dubaï, lui non plus car il courra alternativement en F1 Historique avec la Fittipaldi F8, au bruit enchanteur, et en Groupe C avec la Rondeau M382.

Son coéquipier sera le pilote-journaliste Valentin Simonet, qui fera également ses débuts en Formule 1 (historique) avec une Shadow DN8.

Ces trois voitures sont alignées par l’équipe locale GPX Racing, tout comme la mémorable Hesketh 308 de F1. Avec celle-ci, Oliver Webb, qui a gagné le Championnat d’endurance de l’ELMS (European Le Mans Series) en LMP2 au volant d’une Alpine et les 24 Heures de Dubaï, jouera le rôle du grand James Hunt !

Autre invité de marque chez GPX Historic, Son Altesse Royale le prince Bernhard des Pays-Bas, prince d’Orange-Nassau en personne. Pilote émérite, il a décroché un titre européen en GT4 et pilotera en solo à Dubaï la Spice victorieuse en Groupe C2 aux 24 Heures du Mans 1990.

Engagé avec l’étonnante Maki F101 de GPX Historic, Axcil Jefferies est un vrai spécialiste du sport auto au Moyen Orient. Il a remporté le titre du Lamborghini Super Trofeo dans cette région du monde et personne n’a oublié ses victoires avec GPX Racing en Asian Le Mans Series et aux 24 Heures de Dubaï !

Parallèlement, le Zimbabwéen pilotera une Argo JM16 pour le compte du team Dubai Autodrome en compagnie de Saeed Al Mehairi un habitué des épreuves de GT au Moyen-Orient.

Restons dans la région avec l’Argo JM19D de Khaled al Mudhaf qui nous vient du Koweit comme son équipe G Force Autoworx, une entité spécialisée dans l’optimisation de voitures d’exception. Le pilote a gagné deux fois sa classe aux 24 Heures de Dubaï.

Les couleurs de l’équipe Edmond de Rothschild, autre partenaire important de la manifestation, ont toutes les chances de briller avec un certain Thierry Boutsen aux commandes de la Tiga GT287 IMSA Lights. Le Belge compte trois victoires en Grand Prix à son palmarès, trois podiums aux 24 Heures du Mans et il a remporté les 24 Heures de Daytona !

Sur notre liste des engagés F1, on relève encore aussi, le nom de Jérémy Loisel qui a piloté avec un égal bonheur en Motocross, en Coupe Clio avant de venir à bout cette année du Grand Prix de Monaco historique.

Sa mission ? Dompter la Shadow DN5 du team Connecting to Gulf à DubaÏ. Jordan Grogor, double vainqueur de classe aux 24 Heures de Dubaï, où il vit, est devenu un très bon animateur des courses de F1 historique et il voudra faire honneur à cette bonne réputation au volant de la très belle et unique Amon AF101 du team BB One Racing.

La surprise du Grand Prix de Monaco Historique 2021 est venue de Julien Andlauer qui a terminé 2ème. Le jeune Français est aussi pilote officiel Porsche et a apporté sa pierre aux succès de GPX Racing en Asian Le Mans Series (2ème) et aux 24 Heures de Dubaï (1er). Il est de retour aux émirats pour piloter la Maki F101C de Triple5 Motorsport.

Mais ce n’est pas tout car on pourra compter sur la participation de collectionneurs réputés et de préparateurs spécialisés dans les mécaniques des temps héroïques.

L’évocation de la collection Rofgo ne peut qu’émouvoir les passionnés les plus blasés. Roald Goethe, qui a pris part aux 24 Heures du Mans en trois occasions, pilotera lui-même sa Tyrrell 007 de Formule 1. Ses amis Jordan Grogor et Stuart Hall (une 4ème place aux 24 Heures du Mans, un titre GTE Am en FIA WEC…) se relaieront au volant de son inoubliable Porsche 962.

Andy Soucek, qui fut test driver en F1, pilotera, en course cette fois, une Surtees TS9B du team Chelsea 1979, un concessionnaire McLaren barcelonais qui dispose d’une division « Classique ».

Le showroom de Carugati Automobiles est à Genève et on peut y admirer des merveilles. Son dirigeant Tiziano Carugati sera à Dubaï en cette fin de semaine au volant d’une ATS de 1978.

La structure Britannique OC Racing limited de Martin O’Connell fera quant à elle rouler Jamie Constable au volant d’une Shadow DN8. Le dirigeant de Girardo&Co., le multi spécialiste Suisse de la voiture ancienne Max Girardo pilotera une Spice SE90P dans les courses du groupe C / GTP.

Au volant d’une voiture similaire, mais propulsée par un moteur Ford Cosworth à la place du Ferrari, on trouve un autre grand spécialiste, Belge celui-là, des autos qui ont une histoire : Marc Devis, de l’officine RMD Classic.

Enfin, la remarquable Ascott Collection sera représentée par son fondateur Xavier Michelon qui se prépare à nous surprendre avec sa Howmet TX à turbine, vu autrefois aux 24 Heures du Mans !

La dernière ligne droite est désormais en vue pour les organisateurs et les concurrents du Historic Dubai Grand Prix Revival powered by Gulf Historic.

Les essais, libres et qualificatifs, verront l’ensemble de ces bolides prendre la piste, dés ce jeudi 2 décembre, avant les deux courses par catégorie prévues vendredi 3 décembre.

François LEROUX

Photos : Antoine TRUCHET – DUBAI GP HISTORIC