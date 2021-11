 JULIEN SAUNIER REMPORTE LE PREMIER TROPHÉE ALPINE ELF RALLY

Victorieux pour la troisième fois de la saison, Julien Saunier ouvre le palmarès du Trophée Alpine Elf Rally lancé cette année.

Le pilote du Sébastien Loeb Racing a remporté les seize spéciales du Rallye du Var pour s’imposer nettement face à Michel Bonfils et Jean-Luc Roché.

Les Alpine A110 Rally se sont à nouveau mêlées aux avant-postes de l’épreuve en voyant Cédric Robert, Julien Saunier et François Delecour tenir la dragée haute aux Rally2 des ténors du Championnat de France.

Pour conclure la première édition du Trophée Alpine Elf Rally, les concurrents avaient rendez-vous au Rallye du Var dans le cadre de la traditionnelle finale du Championnat de France des Rallyes Asphalte.

En tête du classement général, Julien Saunier était assuré d’être couronné avant même le départ à SaineMaxime, en l’absence de Nicolas Hernandez, dernier homme en mesure de le rattraper.

Déterminé à finir sa campagne sur une bonne note, le pilote du Sébastien Loeb Racing dictait toutefois son rythme d’entrée de jeu et ce en se montrant le plus rapide des la première journée vendredi pour s’offrir une avance de plus de quatre minutes!

Si la pluie faisait son apparition samedi matin, Julien Saunier poursuivait sur sa lancée avec trois nouveaux scratches malgré un souci d’essuie-glaces dans l’ES6.

Sur un terrain de plus en plus boueux, le leader enfonçait le clou en prolongeant son grand chelem dans l’après-midi et en début de nuit.

Derrière, la bataille faisait rage pour la deuxième place. Priscille Delecour prenait ainsi l’avantage avant de partir à la faute dans la boucle matinale pour glisser derrière Michel Bonfils et Jean-Luc Roché.

Dimanche, Julien Saunier concluait sa prestation parfaite en remportant les quatre derniers secteurs chronométrés du parcours alors qu’il avait opté pour les pneumatiques pluie proposés par Michelin sur des routes finalement sèches.

Sa troisième victoire de la saison, après celles acquises au Rallye Mont-Blanc Morzine et au Rallye Cœur de France, lui permettait de sceller son titre, en s’imposant nettement devant Michel Bonfils et Jean-Luc Roché.

Troisième, ce dernier était sacré chez les Gentlemen pour un point seulement face à Michel Bonfils.

Solidement installé en tête du trophée, Julien Saunier se mesurait également aux ténors du Championnat de France et aux autres Alpine A110 Rally engagées sur l’épreuve.

Une fois de plus, les voitures développées conjointement par Alpine et Signatech affirmaient leur potentiel puisque Cédric Robert et Julien Saunier intégraient régulièrement le top cinq toutes catégories confondues dès la première journée.

Les deux hommes répétaient cette performance le lendemain, imités par Grégory Fontalba et François Delecour, un temps quatrième du classement général alors que quatre Alpine se hissaient dans le top cinq scratch de la courte ES8 du Circuit du Var.

Remonté au cinquième rang samedi soir, Cédric Robert ralliait finalement l’arrivée en quatrième position pour emmener un podium 100% Alpine en deux roues motrices, en devançant Julien Saunier et François Delecour.

Les principaux protagonistes du Trophée Alpine Elf Rally seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix organisée vendredi 10 décembre tandis que le calendrier de la saison 2022 sera dévoilé dans les prochaines semaines.

Interrogé, Julien Saunier indiquait:

« Ça y est, c’est fait ! J’avais d’excellentes sensations avec l’Alpine A110 Rally sur ce Rallye du Var. Malgré des mauvais choix de pneumatiques, nous avons réussi à être performants dans ces conditions dantesques. Nous sommes parvenus à trouver les bons réglages que nous cherchions depuis le début de saison et nous devons cette réussite à l’énorme travail de Frédéric à mes côtés, mais aussi à notre équipe de passionnés, qu’ils soient mécaniciens, ouvreurs ou membres de nos familles. Je tiens à remercier le propriétaire de la voiture, nous avons pris énormément de plaisir à son volant et l’Alpine s’est révélée redoutable face aux Rally2. Un grand merci à tous les participants du trophée et à certaines autres équipes peu avares en conseils. Je veux aussi remercier le Centre Alpine Villefranche ainsi que la société Soverp et ses directeurs pour leur soutien. »

De son coté, Philippe Sinault, directeur de Signatech qui prépare les Alpine expliquait:

« Après les débuts de l’Alpine A110 Rally en 2020, la première édition du Trophée Alpine Elf Rally était la véritable année fondatrice du retour d’Alpine en rallye sur le territoire français. Il était incroyable de voir l’engouement du public au passage des Alpine. Il existe une ferveur unique sur chaque épreuve et c’était à nouveau le cas avec la foule présente dans la spéciale organisée au Circuit du Luc. Nous tenons à remercier la dizaine d’équipages nous ayant fait confiance, mais aussi les autres concurrents ayant fait briller les couleurs d’Alpine. Nous adressons toutes nos félicitations à Julien et Frédéric pour ce titre venant récompenser leur régularité et leur montée en puissance au fil de l’année puisqu’ils ont rivalisé avec de grands pilotes comme Cédric Robert et François Delecour en fin de saison. Nous félicitons également Jean-Luc Roché, qui ouvre le palmarès dans la catégorie Gentlemen. Après cette première campagne de très haut niveau ayant vu trois vainqueurs différents en cinq rallyes, nous allons désormais faire le bilan avec nos partenaires pour proposer une formule encore meilleure l’an prochain. »

Claude JULIAN

Photos : Jeff THIRY -Bastien ROUX DPPI -Eric PETITDIDIER

LE CLASSEMENT DU RALLYE DU VAR 2021

1. Julien Saunier-Frédéric Vauclare en 2h17’06’’2

2. Michel Bonfils-René Belleville à 15’04’’5

3. Jean-Luc Roché-Alexandra Robin-Roché à 21’13’’1

Classement général final

1. Julien Saunier – 75 points

2. Nicolas Hernandez – 50 points

3. Jean-Luc Roché – 46 points

4. Michel Bonfils – 45 points

5. Raphaël Astier – 20 points

6. Loïc Panagiotis – 15 points

7. Sérgio Pinto – 12 points

8. Raphaël Marry & Stefaan Prinzie – 10 points