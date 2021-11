ROB HUFF DERNIER VAINQUEUR 2021 EN WTCR. 3 FRANÇAIS DANS LE TOP 5 MONDIAL FINAL

Le rideau est tombé ce dimanche 28 novembre sur le Championnat du monde des voitures de tourisme 2021, lors de la finale de la saison WTCR à Sotchi en Russie qui se déroulait en Russie;

Les deux dernières manches du calendrier 2021 ont été remportées d’abord par à l’issue de la 1ére course et par le Britannique Rob Huff un ancien Champion du monde WTCC ,arrivé victorieusement lui, sous le damier, de la seconde et ultime épreuve.

Mais c’est bien le Français Yann Ehrlacher qui est couronné Champion du monde, le jeune Alsacien renouvelant sa performance et son titre, déjà obtenu en 2020 !

Et, cerise sur le gâteau, c’est son équipe Lynk & Co Cyan Racing qui a été sacré Championne du monde des voitures de tourisme des équipes 2021

Au classement final, outre Ehrlacher, deux autres pilotes Français se classent dans le Top 5, Jean Karl Verhay, troisième et Yvan Muller, quatrième !

Et c’est un Christian Dahl, propriétaire et fondateur ravi de l’écurie Cyan Racing, qui explique :

« C’est un sentiment fort de réaliser que nous avons remporté huit des dix titres mondiaux possibles au cours des cinq dernières années. Cela dépasse nos attentes les plus folles que nous avions lorsque nous avons conduit notre premier programme complet de championnats du monde en 2016. Je veux renouveller un énorme merci à toutes les personnes impliquées pour une performance exceptionnelle cette année »

De son coté, Victor Yang, vice-président de Geely Auto Group, confie :

« Félicitations à Cyan Racing et à Yann Ehrlacher pour les titres mondiaux 2021. Cela a été une année très difficile en raison de la pandémie et pour l’équipe d’atteindre ce résultat est un formidable témoignage de leurs efforts. Cela prouve également une fois de plus la force du Lynk & Co. Je tiens à remercier chaleureusement les ingénieurs, mécaniciens et pilotes pour leurs efforts qui ont rendu ce résultat possible »

Yann Ehrlacher était devenu le plus jeune Champion du monde de voitures de tourisme l’année dernière et il a enchaîné cette année avec un deuxième titre de pilotes consécutif, à l’âge de 25 ans seulement.

Yann Ehrlacher, qui lui, lâche :

« Encore champion du monde, c’est tellement incroyable ! Un grand merci à tout le monde chez Cyan Racing et Lynk & Co, je n’aurais pas pu le faire sans eux. Il y a eu tellement de pression ce week-end et pour couronner la saison avec mon deuxième titre mondial de suite est indescriptible. Je garderai ce sentiment en moi longtemps ».

D’autre part, on l’a dit, Cyan Racing a remporté le titre par équipes avec une marge de 54 points sur l’équipe Belge Audi Comtoyou Racing, après avoir remporté un total de quatre victoires et de quatorze podiums cette année.

Fredrik Wahlén, PDG de Cyan Racing conclut :

« Ce fut une saison vraiment difficile qui rend ce résultat encore meilleur. La compétition a été super dure cette année et nous avons dû nous battre intensément de la première à la dernière course. Je suis vraiment fier de tous les membres de l’équipe qui ont permis à notre cinquième titre mondial consécutif. C’est certainement un jour pour les livres d’histoire de Cyan Racing »

Le quadruple Champion du monde Yvan Muller a terminé quatrième au classement général du championnat des pilotes après un dernier week-end de course difficile en 2021, après avoir décroché un total de trois podiums cette année. Yvan Muller qui indiquait :

« Malheureusement, la course finale a été une déception pour moi, j’ai bloqué mes pneus et je n’ai pas pu éviter la voiture devant moi. Cela signifiait que j’ai perdu toute opportunité de terminer dans le top 3 du championnat. Mais je suis très heureux pour Yann qui a remporté son deuxième titre en WTCR et bien sûr que nous ayons à nouveau remporté le titre par équipes. »

Santiago Urrutia se classe cinquième au classement général de ce qui n’est que sa deuxième saison en WTCR, remportant un total de deux victoires et cinq podiums.

Il précise :

« Mes résultats ce week-end n’étaient pas ce que j’espérais, mais c’est parfois la course. Je suis fier que nous ayons remporté le titre par équipe et un grand bravo à Yann. Cinquième au classement pour moi, c’est une place de mieux que l’an dernier, nous continuons donc à apprendre et maintenant je me concentre sur 2022 »

Deux podiums et une saison mitigée ont enfin amené le quatrième pilote, Thed Björk à la neuvième place du classement.

« Il est difficile de croire que notre équipe est redevenue Championne du monde, fantastique ! Sotchi était une excellente piste, malheureusement elle ne m’a pas apporté les résultats que j’espérais. Mon esprit est déjà pleinement tourné vers la saison 2022 où j’ai j’espère être de retour plus fort que jamais »

Peter SOWL

Photos : WTCR – TEAM

ROB HUFF DERNIER LAURÉAT DU WTCR 2021

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE SOTCHI LE 28 NOVEMBRE 2021

1 – Robert Huff (Cupra) Zengő – 13 tours

2 – Frederic Vervisch (Audi) Comtoyou à 4″563

3 – Nathanaël Berthon (Audi) Comtoyou à 5″643

4 – Attila Tassi (Honda) Münnich à 7″493

5 – Jean-Karl Vernay (Hyundai) Engstler à 9″291

6 – Yann Ehrlacher (Lynk & Co) Cyan à 9″600

7 – Néstor Girolami (Honda) Münnich à 12″944

8 – Norbert Michelisz (Hyundai) BRC à 14″070

9 – Tom Coronel (Audi) Comtoyou à 16″551

10 – Luca Engstler ( Hyundai) Engstler à 17″868

11 – Thed Björk (Lynk & Co) Cyan à 18″421

12 – Jordi Gene (Cupra) Zengő à 30″463

13 – Kirill Ladygin (Lada) Lada Sport à 37″541

14 – Mikhail Mityaev (Lada) Lada Sport à 42″790

Meilleur tour : Robert Huff, en 2’33″748

ABANDONS

Gabriele Tarquini (Hyundai) – BRC

Mikel Azcona (Cupra) – Zengő

Bence Boldizs (Cupra) – Zengő

Yvan Muller (Lynk & Co) – Cyan

Santiago Urrutia (Lynk & Co) – Cyan

Gilles Magnus (Audi) – Comtoyou

NON PARTANT

Esteban Guerrieri

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU CHAMPIONNAT 2022

1.Ehrlacher : 222 points – 2.Vervisch : 201 – 3.Vernay : 177 – 4.Muller : 169 – 5. Urrutia : 167 – 6. Guerrieri : 164 – 7.Azcona : 158 – 8.Michelisz : 146 – 9.Björk : 141 -10.Magnus : 136.