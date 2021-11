PARTENARIAT ENTRE FERRARI ET ORECA POUR LA FUTURE GT3

Ferrari fait appel à Oreca pour construire sa nouvelle GT3 !

Ferrari nous annonce ce lundi 29 novembre 2021 qu’elle avait choisi de se rapprocher avec l’entreprise Française Oreca pour construire et assurer le service après-vente de sa prochaine Ferrari GT3…

La société que dirige Hugues de Chaunac, installé dans le sud de la France dans le Var à Signes, aux portes du circuit Paul Ricard remplace donc l’italienne Michelotto, éternel partenaire de Ferrari, comme responsable technique des des différents programmes compétitions en GT de la firme au cheval cabré.

Antonello Coletta, directeur des activités sportives GT de Ferrari à Maranello, explique :

« L’accord avec Oreca est un point de départ important pour le nouveau projet GT3. Nous avons des objectifs très ambitieux étant donné que cette voiture suivra les traces de la 488, qui a été le modèle le plus réussi de l’histoire du Cheval Cabré. En plus des compétences et des connaissances de nos ingénieurs, nous pouvons compter sur un partenaire de premier ordre comme ORECA, qui a remporté de grands succès dans le monde de l’endurance. C’est la raison pour laquelle, nous envisageons l’avenir avec une grande sérénité. »

La nouvelle GT3, entièrement conçue à Maranello par l’équipe que manage Ferdinando Cannizzo, le responsable de la conception et du développement des voitures de course GT, sera assemblée dans les installations d’Oreca à Signes à partir de 2022, avant le début des travaux de développement qui aboutiront aux débuts de la voiture en course, prévus en 2023.

Président fondateur du Groupe Oreca, Hugues de Chaunac confie :.

« C’est une grande émotion et un grand honneur pour Oreca de devenir le partenaire d’un mythe du sport automobile comme Ferrari »

Avant d’indiquer :

« Je remercie chaleureusement Antonello Coletta, Head of Ferrari GT Sporting Activities, et son équipe pour la confiance qu’ils nous témoignent. Pour la première fois de son histoire, ORECA s’associe à Ferrari au cœur d’un tel programme et c’est une immense source de fierté. »

Et il précise encore :

« C’est également une importante responsabilité vis-à-vis de la marque et de ses clients, Ferrari est guidée depuis toujours par l’excellence de ses voitures en sport automobile et nous devons nous inscrire parfaitement dans cette lignée. C’est un défi passionnant qui motive et mobilise l’ensemble des équipes techniques d’Oreca Technology impliquées sur ce programme. Nous avons à cœur de mettre toute notre expérience, notre expertise et notre « Racing Spirit » au service de cette nouvelle génération de voitures.»

Avant de conclure :

« Collaborer si étroitement avec Ferrari est, à titre personnel, la réalisation d’un rêve et la concrétisation pour Oreca d’un travail de long terme pour devenir une entreprise de référence mondiale dans la construction de voitures de course et le support client associé. Je suis convaincu que nous sommes, avec Ferrari, à la genèse d’un partenariat vertueux et que nous allons réaliser de très beaux projets ensemble. »

Gilles GAIGNAULT

Photos: FERRARI – Thierry COULIBALY – Hugues LAROCHE