LA PAIRE ‘LOEB-ELENA’… FINI CAR DANIEL ARRÊTE SA CARRIÈRE !

L’association entre Sébastien Loeb et Daniel Elena, est cette fois bien définitivement terminée

Daniel Elena, le fidèle navigateur de Sébastien Loeb, l’a officiellement dévoilé et annoncé ce dimanche 28 novembre 2021, avant que le nonuple Champion du monde des rallyes WRC ne le confirme !

Jusqu’à ce jour, on savait que la paire ne s’alignerait plus ensemble en rallye-raid et notamment au Dakar, suite à la rupture intervenue au printemps dernier entre ‘Danos’ et l’équipe Britannique de David Richards qui avait recruté le tandem au début de 2020 pour courir avec leur prototype

D’ailleurs Sébastien Loeb est inscrit au futur Dakar en Arabie, début janvier avec le Belge Fabian Lurquin à ses côtés !

Mais on imaginait la paire courir à nouveau ensemble comme elle l’avait fait au début de l’automne, à l‘occasion du rallye du Mont-Blanc, une épreuve du Championnat de France de la discipline

Hélas il n’en est, la séparation est actée.

Loeb indiquant :

« Probablement que je vais refaire quelques rallyes dans le futur et on ne va pas forcément les faire ensemble »

Précisant :

« C’est une décision qu’on a prise ensemble, en discutant, pour diverses raisons »

Si l’on en croit les récents essais qu’il a effectués et à plusieurs reprises, pour l’écurie anglaise M-Sport de Malcolm Wilson, testant la future Ford Puma Raly1, Loeb devrait participer à plusieurs manches du mondial WRC en 2022.

Reste à connaitre l’identité du futur coéquipier ?

De son côté, Daniel Elena a expliqué ce dimanche 28 novembre 2021 :

« C’est un livre qui se referme. Il y a eu beaucoup de truc mais c’est sur que l’histoire qui s’est passée en mars – la rupture du tandem en rallye raid décidé par David Richards, le patron de Prodrive – a eu des dommages collatéraux, et m’a poussé à me remettre en question et à voir mon avenir autrement. Aujourd’hui, la motivation de remonter dans une caisse de course, elle est partie et pourtant je suis un grand passionné. »

Et de préciser :

« J’ai tourné la page. Je n’ai plus l’envie de balancer des notes. J’ai envie de me consacrer à autre chose. Notre amitié reste intacte.»

Si l’on se réfère au dernier test avec la Ford Puma Rally1, c’est la navigatrice Française Isabelle Galmiche qui épaulait Loeb…

Alors ?

Wait and see comme disent nos amis Britanniques !

François LEROUX

Photos : TEAM et DANOS