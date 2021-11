AU RALLYE DU VAR, LA VICTOIRE A CIAMIN, LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE A BONATO

Une quatrième étoile pour la paire Bonato – Boulloud à l’issue du rallye du Var, annuellement la traditionnelle epreuve de clôture du Championnat de France des rallyes.

Malgré un week-end difficile, car marqué par les accidents respectifs de Ludovic Gal vendredi et de Jean-Baptiste Franceschi samedi, le Rallye du Var a été le théâtre du quatrième couronnement du duo Yoann Bonato – Benjamin Boulloud, déjà titrés en 2017, 2018 et 2020, et du 5ème titre national pour l’équipe CHL Sport Auto.

Mais la victoire de cette 67ème édition du rallye Varois ce dimanche 28 novembre 2021, est quant à elle, revenue au tandem Nicolas Ciamin et Yannick Roche.

Lequel après un premier exploit signé au rallye d’Antibes au volant d’une Alpine A110, suivi d’une nouvelle victoire tout récemment au rallye du Pays Haut Niçois, s’offre un troisième succès d’affilée, la paire s’imposant de nouveau pour sa seconde pige 2021 en Championnat de France, cette fois au volant d’une Skoda Fabia.

Les conditions de ce dernier rallye de la saison étaient difficiles pour l’ensemble des concurrents, avec des routes souvent glissantes, des choix de pneus délicats mais déterminants, des averses dans la matinée de la deuxième étape samedi et des temps forfaitaires attribués en raison des interruptions de deux spéciales.

Après la sortie samedi de Quentin Giordano et Kevin Parent dès l’ES3, le duo des 2 Alpes aux couleurs d’Igol, savait le titre assuré. Pour terminer cette saison en beauté, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud montent tout de même sur la 2ème marche du podium, en signant pas moins de sept meilleurs temps en spéciales!

Mais la victoire à Sainte Maxime de ce final 2021, revient à l’équipage Nicolas Ciamin – Yannick Roche !

Après avoir triomphé à Antibes au volant d’une Alpine A110, le Niçois offre à Oreca, pour son retour en rallye, une victoire au volant d’une Skoda Fabia préparée dans les ateliers de Signes.

Ce podium Varois est complété par Pierre et Martine Roché, le duo fils-mère réédite la performance réalisée la dernière fois à domicile à l’époque, au Rallye Cœur de France. C’était en 2018 !

Suivent, la 1ére Alpine, celle de Cédric Robert qui pointeau pied du podium, devant la Skoda de Patrick Rouillard, et deux autres Alpine, de Julien Saunier et de François Delecour.

Stéphane Lefebvre, Grégory Fontalba et Patrick Magnou complètant, eux, le Top 10, à l’arrivée à Sainte Maxime.

Après les arrêts de ses pilotes Ludovic Gal et Quentin Giordano, Stéphane Sarrazin – le patron et, à l’occasion de ce final, pilote du team Sarrazin Motorsport – avait décidé de se retirer et de quitter la course après une très belle première étape.

L’état clinique de Ludovic Gal est à ce jour stable, avec des signes montrant une amélioration progressive. Suite à sa sortie de route samedi soir, Jean-Baptiste Franceschi a lui aussi été pris en charge par les secours pour être évacué vers le centre hospitalier.

2 Roues Motrices : Cédric Robert vainqueur et Romain Di Fante titré

Si Cédric Robert signe avec son Alpine A110 une nouvelle victoire scratch dans le Championnat 2 Roues Motrices ce week-end à Sainte Maxime, c’est bien Romain Di Fante, avec une 1ère place dans la classe RC5 au volant de sa Renault Clio RS Line qui décroche le titre 2021.

Championnat de France Féminin : 1ère saison et 1er titre pour Sarah Rumeau

Dès sa première saison en rallye, Sarah Rumeau impressionne. Avec une nouvelle victoire dans le Var, devant Alison Viano et Pauline Dalmasso, respectivement Championnes 2020 et 2019, elle décroche le titre 2021.

Trophée Alpine Elf Rally : Saunier premier vainqueur du Trophée

Auteur d’une nouvelle victoire, Julien Saunier inaugure le palmarès du Trophée Alpine Elf Rally en s’inscrivant en tant que vainqueur de cette première édition. Il est rejoint sur le podium de cette dernière manche 2021 par Michel Bonfils et Jean-Luc Roche.

PAROLES DE PILOTES

Nicolas Ciamin (Skoda Fabia), vainqueur : « C’est le meilleur résultat possible ! C’était un très très bon weekend pour nous même si c’était difficile, tant au niveau des conditions que des choix de pneus. On n’a pas vraiment fait d’erreurs donc c’est super. Bravo à Yoann pour son 4ème titre. On espère vraiment que ça ira bien pour Ludovic et Jean-Baptiste, tous les deux sérieusement accidentés ce weekend. Je voudrais dire un grand merci à Oreca et Hugues de Chaunac qui est ici avec nous. Toute l’équipe a vraiment fait un boulot génial, la voiture a super bien marché. Merci également à nos ouvreurs, qui avaient ce weekend un gros boulot, et à Yannick pour son travail remarquable. »

Yoann Bonato (Citroën C3, CHL Sport Auto), deuxième – Champion de France : « Le titre était bien sûr l’objectif principal mais on a quand même pu se lâcher un petit peu suite à l’abandon de Quentin. Nicolas a fait une bien plus belle course que nous, on n’a pas réussi à suivre son rythme ! en tous cas, on est très contents de cette performance. L’équipe a fait un boulot incroyable cette année : on n’a jamais rencontré le moindre ennui mécanique, – sauf quand des chocs sont arrivés par ma faute ! – C’était vraiment une très belle saison. Nous avons bien sûr une grosse pensée pour Ludovic et Jean-Baptiste qui ont été blessés ce weekend. »

Pierre Roché (Citroën C3, Team FJ), troisième : « On s’est vraiment régalés ce weekend. Ça fait chaud au cœur de retrouver un podium (scratch) depuis le temps, en particulier au Rallye du Var qui est quand même un rallye assez compliqué. Les conditions étaient ce weekend très changeantes, elles ont hier évolué toute la journée. Donc ce matin, avec ce beau soleil, on est vraiment très contents ! »

Claude JULIAN

Photos : Jeff THIRY – Eric PETITDIDIER

LE BILAN

16 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Sarrazin – 1, Giordano – 2, Ciamin – 6, Bonato – 7

Leaders : Giordano ES1-ES2, Sarrazin ES3, Ciamin ES4-ES16

LE CLASSEMENT FINAL DU 67ème RALLYE DU VAR

Ciamin/Roche (Skoda Fabia) en 2h10’9.9 Bonato/Boulloud (Citroën C3, CHL Sport Auto) à 26 secondes Roche P/Roche M (Citroën C3, Team FJ) à 5’1seconde9 Robert/Duval (Alpine A110, Team Bonneton HDG) à 5’51secondes3 Rouillard/Zazurca (Skoda Fabia) à 6’8secondes3 Saunier/Vauclare (Alpine A110) à 6’56secondes3 Delecour/Guigonnet (Alpine A110) à 7’8secondes9 Lefebvre/Malfoy (Opel Corsa GS Line) à 10’22secondes5 Fontalba/Hermet (Alpine A110) à 10’27secondes3 Magnou/Vilanova (Renault Clio RS Line) à 10’50secondes7

LE CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021

1.Yoann Bonato : 136 pts – 2.Quentin Giordano : 126,5 pts – 3.Eric Camilli : 97 pts -4.Cédric Robert : 84 pts – 5.Patrick Rouillard : 69 pts