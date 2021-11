CIAMIN FILE VERS LA VICTOIRE AU RALLYE DU VAR OÛ BONATO SACRÉ ASSURE

Au terme de la seconde journée de ce rallye du Var, et à l’issue des 8.71 km de l’ES12 de Collobrières, Nicolas Ciamin regagne en leader ce samedi soir 27 novembre, Sainte-Maxime, la plaque tournante de cette ultime manche du Championnat de Francee 2021, après une seconde boucle où il a brillé à nouveau, dominant le Champion de France déjà sacré hier, Yoann Bonato.

Portant avant les quatre dernières spéciales de ce dimanche matin, son avance au classement général provisoire à 24secondes 4 sur la Citroën C3 de Yoann Bonato.

Avant la très courte étape dominicale, le pilote Niçois de la Skoda alignée par Oreca pointe solidement en tête et devrait fort logiquement l’emporter à l’arrivée ce dimanche midi sur le port de Sainte Maxime .

Plus loin, car classé à 3’45.9, on pointe Pierre Roché, leader lui du Trophée Michelin au volant de sa Citroen C3 R5, complète le podium provisoire, précédant la Skoda de Patrick Rouillard et trois des Alpine A110, avec dans l’ordre Cédric Robert (5éme), François Delecour (6éme) et Julien Saunier (7éme).

LE TRIO DES ALPINE

Le Top 10 actuel étant lu complété par Stéphane Lefebvre avec l’Opel Corsa GS LineR/C4, suivi de Grégory Fontalba qui pilote lui aussi une Alpine A110RGT/16 et par Patrick Magnou, au volant de sa Renault Clio RS LineR/C4.

Romain Di-Fante Rallye, Hugo Margaillan, Sarah Rumeau et l’équipe CHL Sport Auto étant en bonne situation pour être titrés.

De cette journée, on retiendra encore, la sortie de route de Jean-Baptiste Franceschi au cours de l’ES 12.

A la suite des deux grosses sorties de route, vendredi de Ludovic Gal (ES1) et ce samedi de Jean-Baptiste Franceschi (ES12), le médecin du rallye du Var a fourni quelques informations :

L’état clinique de Ludovic Gal reste stable avec des signes montrant une amélioration progressive

Au sujet de Jean-Baptiste Franceschi, le pilote est conscient et il a été pris en charge par les secours avant d’être évacué vers l’hopital. Il souffre d’une Fracture du bassin!

PAROLES DE PILOTES A L’ARRIVÉE DE L’ES12

Nicolas Ciamin : « C’est la spéciale la plus propre de la boucle. Nous sommes contents de notre après-midi avec un bon choix de pneus »

Yoan Bonato : « C’est plutôt pas mal. C’est une bonne journée pour nous même si nous sommes un peu en retrait de Nicolas. Mais le principal est de pouvoir fêter le titre demain avec l’équipe. Je pense qu’il a un niveau plus élevé que nous tout simplement. »

Pierre Roché : « Celle-ci est plus propre donc on s’est fait plaisir, belle spéciale. J’ai fait un super début de course vendredi après-midi et globalement, ça roule pas mal. »

Patrick Rouillard : « On est second du trophée Michelin donc il ne faut pas se tromper de match. Si Cédric Robert doit passer devant,c’est comme ça, même si on ne va pas se laisser faire. »

Cédric Robert : « C’est une après-midi de dingue, on a attaqué vraiment fort, un truc de fou ! »

François Delecour : « Cédric a fait un pari complètement fou avec les pneus pluie et cela a payé. Il a repris son retard. Demain, on va essayer de se calquer sur eux en terme de pneumatiques.»

Julien Saunier : « C’était très boueux cet après-midi. Cédric a fait le bon choix avec les pluies pour évacuer la terre. Mais c’est une belle bataille, c’est génial.»

Quatre spéciales seront au programme de la dernière journée

Début de cette ultime journée avec l’ES13, celle de La Garde Freinet et ses 6,95 km des 7 heures 20, tôt ce dimanche matin.

Suivront, l’ES14 à 8h10 (17,44 km), l’ES15 à 9h53 (17,16 km) et enfin la dernire l’ ES16 : à 10h28 (8,71 km)

Claude JULIAN

Photos: Jeff THIRY – Eric PETITDIDIER

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE SAMEDI SOIR 27 NOVEMBRE 2021

1.CIAMIN Nicolas – ROCHE Yannick (Skoda FabiaR/5) en 1h39’36.2

2.BONATO Yoann – BOULLOUD Benjamin (Citroën C3 R/5) à 24.4

3.ROCHE Pierre – ROCHE Martine (Citroën C3R/5) à 3’45.9

4.ROUILLARD Patrick – ZAZURCA Guilhem (Skoda FabiaR/5) à 4’43.1

5.ROBERT Cédric – DUVAL Matthieu (Alpine A110RGT/16) à 4’54.3

6.DELECOUR François – GUIGONNET Jean-Rodolphe (Alpine A110RGT/16) à 4’59.9

7.SAUNIER Julien – VAUCLARE Frédéric (Alpine A110 RGT/16) à 5’16.1

8.LEFEBVRE Stéphane – MALFOY Andy (Opel Corsa GS LineR/C4) à 8’02.6

9.FONTALBA Grégory – HERMET Stéphan (Alpine A110RGT/16) à 8’11.6

10.MAGNOU Patrick – VILANOVA Anthony (Renault Clio RS LineR/C4) à 8’25.8

11.POLO Sylvain -SLO (Volkswagen Polo GTIR/5) 8’54.5