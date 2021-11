A YVAN MULLER L’ULTIME POLE DE LA SAISON 2021 EN MONDIAL WTCR

Le Français Yvan Muller s’offre à Sotchi en Russie, ce samedi 27 novembre la dernière pole du Championnat du monde des voitures de tourisme du WTCR de la saison 2021 alors que le titre se rapproche et sera attribué ce dimanche

Le quadruple Champion du monde WTCC Yvan Muller a en effet décroché la dernière pole position de l’année 2021 pour son écurie Lynk & Co Cyan Racing sur la piste du Sochi Autodrom en Russie, alors que le leader actuel et prétendant au titre WTCR son propre compatriote et neveu, Yann Ehrlacher a décroché une bonne cinquième sur la grille.

Yvan qui confiait :

« C’était un grand tour et une séance de qualification incroyable. C’est un bon endroit la pole pour commencer la course et s’élancer au commandement demain pour se battre pour le titre des équipes et ensuite j’espère que nous pourrons également garantir le titre des pilotes pour Yann »

La cinquième position apportant ce samedi à Yann Ehrlacher un point unique mais vital pour l’avance du pilote au classement général provisoire du championnat avant cette ultime épreuve 2021.

Yann le Champion en titre, devance donc à la veille de ce dernier rendez-vous, son principal rival pour le titre, le pilote Audi, le Belge Frédéric Vervisch de 37 points avec encore 50 points à distribuer dans les deux courses de demain dimanche.

Yann Ehrlacher qui déclarait :

« Nous avons marqué un point supplémentaire et nous sommes bien placés pour les courses, c’était l’essentiel pour aujourd’hui. Continuons d’attaquer et concentrons-nous pour que tout soit parfait pour demain. »

Santiago Urrutia pour sa part a été frustré après avoir raté la pole position inversée de la course 1 pour seulement 0,165 seconde et du coup, il partira de la onzième position dans les deux courses.

Santiago Urrutia qui indiquait lui :

« J’étais plus rapide en Q1 mais je n’avais pas la vitesse en Q2, onzième n’est bien sûr pas ce que nous espérions. Mais il semble qu’il va pleuvoir demain, nous verrons donc ce que nous pouvons faire en course. »

Son coéquipier, le Suédois Thed Björk a connu une séance encore pire, terminant en 18éme position malgré une solide performance plus tôt dans la journée.

Thed Björk qui déclarait :

« Ce n’était pas les qualifications que nous voulions et je suis vraiment loin sur la grille. Je pense que c’est un problème avec la voiture et nous devons analyser cela. Nous devrons sans aucun doute nous battre dur demain, mais tout peut arriver dans le finale du WTCR. »

A la veille du dénouement, Cyan Racing Lynk & Co (Ehrlacher/Muller) mène le classement provisoire des équipes avec 73 points d’avance sur Cyan Performance Lynk & Co (Urrutia/Björk) et 75 points sur Comtoyou Audi avec 90 points.

Les deux dernières courses WTCR de 2021 ont lieu ce dimanche 28 novembre, la Course 1 de 9 tours commence à 12h15 heure locale/10h15 en France et la Course 2 de 11 tours à 14h15/soit 12h15 heure de Paris.

Peter SOWL

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAMS

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES

1 Yann Ehrlacher / 202 points

2 Frédéric Vervisch / 165 (-37points)

3 Esteban Guerrieri/ 164 (-38 points)

4 Yvan Muller 161/ (-41 points)

5 Santiago Urrutia/ 160 (-42 points)

LA GRILLE DE DÉPART A SOTCHI

1 – Yvan Muller (Lynk & Co) Cyan – 2’29″624 (Q3)

2 – Mikel Azcona (Cupra) Zengő – 2’29″972 (Q3)

3 – Néstor Girolami (Honda) Münnich – 2’30″069 (Q3)

4 – Nathanaël Berthon (Audi) Comtoyou – 2’30″285 (Q3)

5 – Yann Ehrlacher (Lynk & Co) Cyan – 2’31″887 (Q3)

6 – Esteban Guerrieri (Honda) Münnich – 2’30″970 (Q2)

7 – Robert Huff (Cupra) – Zengő – 2’31″085 (Q2)

8 – Jean-Karl Vernay (Hyundai) – Engstler – 2’31″112 (Q2)

9 – Frederic Vervisch (Audi) – Comtoyou – 2’31″221 (Q2)

10 – Gilles Magnus (Audi) – Comtoyou – 2’31″654 (Q2)

11 – Santiago Urrutia (Lynk & Co) – Cyan – 2’31″819 (Q2)

12 – Norbert Michelisz (Hyundai) – BRC – 2’32″511 (Q2)

13 – Attila Tassi (Honda) – Münnich – 2’32″573 (Q1)

14 – Jordi Gene (Cupra) – Zengő – 2’32″741 (Q1)

15 – Luca Engstler (Hyundai) – Engstler – 2’32″762 (Q1)

16 – Gabriele Tarquini (Hyundai) – BRC – 2’32″881 (Q1)

17 – Tom Coronel (Audi) – Comtoyou – 2’32″964 (Q1)

18 – Thed Björk (Lynk & Co) – Cyan – 2’33″135 (Q1)

19 – Bence Boldizs (Cupra) – Zengő – 2’33″781 (Q1)

20 – Kirill Ladygin (Lada) – Lada Sport – 2’34″448 (Q1)

21 – Mikhail Mityaev (Lada) – Lada Sport – 2’36″019 (Q1)

22 – Tiago Monteiro (Honda) – Münnich – Pas de chrono