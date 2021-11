FERMETURE PROCHAINE DU PARIS KART INDOOR DE WISSOUS… MAIS UN ESPOIR TOUT DE MÊME

Le PKI (Paris Kart Indoor) la plus célèbre des pistes de karting Indoor de France, installé en région Parisienne, aux pieds des pistes d’Orly, à Wissous, va fermer définitivement.

En 27 ans d’existence, le PARIS KART INDOOR a connu des périodes compliquées et des période fastes qui lui ont permis d’évoluer et notamment ces trois dernières années avec des investissements très importants qui font la beauté de ce circuit actuellement.

Mais la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, est hélas arrivé au mauvais moment, remboursement des crédits ainsi que le PGE ne permettent pas d’envisager l’avenir sereinement.

Contacté Dominique Bouley son propriétaire-fondateur, désormais âgé de 65 ans, nous indiquait et nous expliquait ce vendredi matin 26 novembre 2021 :

« J’ai la douleur de vous informer que cette belle aventure se terminera le 2 avril 2022 au soir.»

Et, Dominique Bouley, de nous préciser:

« C’est un peu triste pou nos 28 employés. J’avais ouvert le PKI en octobre 1994. Pendr des années tout fonctionnait parfaitement mais ces derniers temps, on a été malmené suite à la pandémie, avec tous les investissements et les remboursements des divers prêts contractés. A ce jour, il nous est impossible aprés pratiquement deux années avec un petit chiffre d’affaires de faire face à nos obligations. Car l’actuel chiffre ne nous permet pas de faire face à nos emprunts et donc de rembourser les crédits dans les délais. »

Et Dominique enchaîne et ajoute:

« J’ai vendu le bâtiment à un investisseur. Mais comme je reste motivé naturellement, je ne baisse pas les bras, donc je recherche un autre bâtiment beaucoup plus petit et dans la même périphérie pour éventuellement relancer l’affaire et le plus prés du PKI, avec un loyer acceptable et correct. Mais cela risque d’être compliqué car dans le secteur d’Orly, à proximité de l’autoroute du Sud A6, ce type de bâtiment est visé par les marques pour y installer leurs bases logistiques ! »

Dominique conclut :

« C’est une page qui se tourne, je te le répète j’espére et souhaite rouvrir avant 1 an. Fin juin je donne les clés, il faudra donc parvenir d’ici là, à dénicher possiblement un bâtiment car il va falloir tout démonter puis tout stoker et pas pendant des années… »

Qu’ajouter ?

Qu’au fil des ans toutes les pistes de karting Indoor en région Parisienne, ferment les unes aprés les autres.

Après Kart’In à Aubervilliers, le Streiff Kart çà la Plaine St Denis et maintenant le PKI de Wissous, il ne reste plus que le site d’Aérokart à Argenteuil en Indoor !

Gilles GAIGNAULT

Photos : PKI -Gilles VITRY AUTONEWSINFO