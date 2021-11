SOLEX FÊTE SES 75 PRINTEMPS

EASYBIKE GROUP FÊTE LES 75 ANS DE SOLEX ET PRÉSENTE UNE ÉDITION LIMITÉE SOLEX x NASTY

Marque historique dans le paysage industriel Français, Solex révolutionne la mobilité dès 1946 avec ses mythiques et inoubliables Velosolex!

Cette année, la marque fête ses 75 ans, l’occasion de capitaliser sur son histoire iconique avec la présentation d’une collection créée en collaboration avec l’artiste Nasty : 75 vélos pour 75 ans de passion !

Après une superbe soirée de lancement sur les Champs-Elysées au célèbre Drugstore Publicis en cette mi-novembre 2021, rendez-vous du 22 au 29 novembre au ‘pop-up store’ Solex installé au sein de ce Publicis Drugstore, pour découvrir les modèles Intemporel City et Intemporel Chic.

Naturellement, ce fut une séquence émotion, nous avons effectivement à la vue de ces Solex d’antan, ressenti une très grande charge émotionnelle, nous rappelant et remémorant nos superbes souvenirs d’ado, lorsque nous découvrions à l’époque au milieu des années 60, LA liberté de mouvement !

Une magnifique soirée anniversaire a en effet été organisée le 23 novembre et à cette occasion a été présentée une collection inédite et en édition limitée créée en collaboration avec l’artiste graffeur Nasty : Solex Intemporel Urban Collection.

Nasty a également graffé 9 packagings de roue Solexon et enfin des œuvres Solex créés par l’artiste Marseillais Mojo sont également exposées.

Modernité, esprit visionnaire, innovation ont toujours été les valeurs de Solex et cet héritage perdure aujourd’hui à travers Easybike Group et grâce à la volonté de son président Grégory Trébaol de démocratiser la mobilité douce tout en célébrant l’excellence du savoir-faire français.

Nasty, le street-art élevé au rang d’art

Né en 1975 à Paris, Nasty se distingue en recouvrant les rames de métro de fresques colorées jusqu’au milieu des années 90. Hors les murs, les plaques émaillées du métro parisien deviendront rapidement sa marque de fabrique. Cette volonté de défendre les origines du graffiti et son travail privilégiant l’écriture dans tous ses états font de Nasty un artiste authentique majeur du street art.

Pour Solex, il a laissé s’exprimer son art afin de créer des vélos uniques en leurs genres rendant hommage à la liberté et à l’esprit visionnaire de la marque.

MoJo, faire mourir l’objet pour le rendre éternel

L’artiste Marseillais offre une nouvelle manière de considérer les objets emprunts d’histoire.

Son art ? Faire mourir les objets pour les rendre éternels. Pour Solex il a créé une série de vélos suspendus, monochromes et mis en sculpture; leur conférant ainsi un rôle nouveau : devenir œuvre d’art car c’est en sachant d’où l’on vient que l’on sait ou l’on va …

L’iconique Solex Intemporel 1946

Commercialisé depuis octobre 2021, le Solex Intemporel 1946 s’impose comme le vélo à assistance électrique raffiné, robuste et performant. Inspirée du premier Solex et de son cadre tout en rondeur, cette série reflète l’excellence et l’art de vivre à la française. Conçue et assemblée en France dans l’usine de St Lô en Normandie, cette nouvelle gamme rassemble toutes les générations de passionnés.

Ce modèle est décliné en deux versions : le Solex Intemporel infinity 1946 et le Solex Intemporel Confort 1946

A propos de Solex

Il y a plus d’un demi siècle, Solex a révolutionné la mobilité. Cette bicyclette à moteur déclinée sur de nombreux modèles pendant plus de 40 années, a occupé une place considérable dans la vie de millions d‘usagers. Dans les années 1960, Solex sera érigé au rang d’objet culte, véritable complice d’un état d’esprit de liberté.

Depuis toujours à la pointe des tendances, Solex s’est modernisé au fil du temps, notamment à travers son design et sa motorisation aujourd’hui entièrement électrique.

Véritable partie intégrante du patrimoine français, la marque déploye une stratégie de long terme portée par un positionnement haut de gamme, valorisant son image et sa notoriété. Pensé et soigné dans les moindres détails, Solex ne cesse d‘innover en incorporant les dernières technologies à ses nouveautés.

A propos d’Easybike Group

Easybike est un groupe pionnier dans la conception, la fabrication et la distribution de vélo à assistance électrique (VAE).

Fondé en 2005 par Gregory Trebaol, le groupe est un des premiers acteurs européens à s’être spécialisé dans le développement de ces solutions de mobilité innovantes. Aujourd’hui, l’usine d’une superficie supérieure à 4000 m2 implantée à Saint-Lô dans le Cotentin, permet une production de plus de 90 000 cycles électriques par an, entièrement conçus et assemblés sur place.

Au travers de ses trois marques Easybike, Solex et Matra, le groupe renforce son leadership en matière de mobilité électrique et propose des produits innovants adaptés à toutes les pratiques du vélo.

Fort d’une expertise de plus de 15 ans, Easybike s’est ainsi positionné sur trois axes complémentaires permettant de démocratiser ce mode de déplacement novateur : le développement de vélos électriques de qualité avec des gammes larges et diversifiées, une offre de flottes adaptées à destination des collectivités et entreprises, et enfin des solutions de libre partage grâce à sa nouvelle EasyStation (nouvelle station de libre partage et de charge par induction).

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY -SOLEX