DS DÉVOILE SA NOUVELLE MONOPLACE DE FORMULE E SUR LE CIRCUIT D’ ALES

DS Automobiles et son partenaire TECHEETAH ont présenté le nouveau design de la DS E-TENSE FE21 qui sera alignée lors de la huitième saison du championnat du monde ABB FIA de Formule E

Jean-Eric Vergne, double Champion de la discipline (saisons 4/5), et António Félix da Costa, champion en saison 6, restent les pilotes officiels de l’équipe DS TECHEETAH

Cette présentation a eu lieu en amont des tests officiels de pré saison qui auront lieu à Valence du 29 novembre au 2 décembre prochains

Voiture emblématique de la grille du championnat du monde de Formule E, la DS E-TENSE FE21 de l’équipe DS TECHEETAH a dévoilé son nouveau design pour la saison 8 ce jeudi 25 novembre lors d’une session de roulage sur le circuit d’Alès en France.

.Cette nouvelle livrée noire et or retravaillée par le DS DESIGN STUDIO PARIS de DS Automobiles a été présentée par le Français Jean-Eric Vergne – couronné de deux titres « Pilotes » en 2018 et 2019 – et le Portugais António Félix da Costa – champion en 2020 – qui demeurent les pilotes officiels de l’équipe.

Forts de deux doubles titres (« Pilotes » et « Equipes ») dans le Championnat du monde de Formule E durant les saisons 2018/2019 et 2019/2020, DS Automobiles et TECHEETAH sont ravis de poursuivre leur partenariat en saison 8 avec une organisation modifiée.

Ainsi, Mark Preston devient le directeur général de TECHEETAH et Thomas Chevaucher, directeur de DS Performance, assume le rôle de Team Principal.

Thomas Chevaucher, Directeur de DS Performance et Team principal de DS TECHEETAH :

« Cette organisation adaptée au sein de l’équipe ne change rien à notre objectif principal de gagner de nouveaux titres. Grâce à ce nouvel arrangement, nous nous concentrons plus que jamais sur la compétition et c’est tout ce qui compte pour DS TECHEETAH et DS Automobiles ! »

Mark Preston, Directeur général de TECHEETAH :

« La compétition automobile requiert plus que les aspects techniques. Afin de créer un avenir durable pour TECHEETAH, je pense que c’est le bon moment pour moi de concentrer mes efforts sur la croissance future de l’équipe et celle de la Formule E. »

Béatrice Foucher, Directrice Générale de DS Automobiles :

« L’engagement de DS Automobiles en Formule E est un facteur majeur de notre stratégie d’électrification, qui nous mènera à proposer de nouveaux modèles exclusivement 100 % électrique dès 2024. Les qualités des femmes et des hommes de DS Performance ont été démontrées par la conquête de deux doubles titres deux années consécutives et un record de neuf victoires avec nos monoplaces de deuxième génération, ce qu’aucun autre constructeur n’a fait. Nous nous servons de la Formule E comme d’un laboratoire permanent pour transmettre expertise et savoir-faire à nos modèles E-TENSE de série et nous voulons continuer d’accompagner le développement de cette discipline 100 % électrique pour renforcer la notoriété de DS Automobiles sur tous les continents. »

PAROLES DE PILOTES

António Félix da Costa, Champion de Formule E en 2020 :

« Ce moment de l’année est toujours très excitant ! Nous avons beaucoup travaillé avec les ingénieurs, les mécaniciens et toute l’équipe afin d’avoir les meilleures chances de gagner des courses et remporter de nouveaux titres ! La nouvelle livrée est magnifique et j’ai hâte de retrouver les circuits avec cette équipe dans laquelle je suis depuis trois saisons maintenant et que je considère comme une famille ! »

Jean-Éric Vergne, Champion de Formule E en 2018 et 2019 :

« Je suis vraiment très heureux de repartir pour une nouvelle saison avec cette équipe. Nous avons énormément travaillé depuis quelques mois et tout le monde est très motivé pour retrouver notre place de leader l’an prochain. Je m’attends à une très belle compétition et on va tout faire pour vivre notre plus belle saison en Formule E ! »

Dans la foulée de cette présentation, l’équipe DS TECHEETAH se rendra aux tests officiels de pré saison à Valence (Espagne) du 29 novembre au 2 décembre 2021. Puis, les voitures seront expédiées à Diriyah (Arabie Saoudite) pour la première course de la saison 8 qui aura lieu le 28 janvier 2022.

François LEROUX

Photos : TEAM

DS Automobiles impliqué en Formule E depuis la saison 2

– 73 courses – 4 titres – 14 victoires – 37 podiums – 17 pole positions – 12 meilleurs tours – 57 superpoles