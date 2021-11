LE TURC TOPIAC RAZGATLIOGLU ET YAMAHA CHAMPIONS DU MONDE DE SUPERBIKE WSBK 2021

Toprak Razgatlıoğlu est devenu à l’issue de la saison 2021, Champion du monde en catégorie Superbike WSBK

Le Turc Razgatlıoğlu réalise d’ailleurs un sacré exploit en parvenant à battre l’imbattable depuis plusieurs années et sextuple tenant du titre, le Britannique Jonathan Rea, le pilote de l’équipe Kawasaki jusqu’alors effectivement invincible en Championnat du monde de Superbike.

Toprak Razgatlıoğlu, en outre inscrit son nom dans l’histoire des compétitions motos, en devenant le premier pilote Turc à devenir champion du monde, décrochant le titre mondial en Superbike.

La dernière manche de la dernière épreuve en Indonésie s’est déroulé dimanche dernier sur la piste internationale du tout nouveau circuit de Mandalika, après le report la veille samedi, en raison de fortes pluies.

Parti en pôle-position de la course prévue sur 20 tours, Razgatlıoğlu au guidon de sa Yamaha Pata With Brixx, a finalement terminé à la deuxième place, derrière son grand rival, et tenant du titre Jonathan Rea avec sa Kawasaki et devant l’anglais Scott Redding qui pilote pour Ducati, lequel complétait le podium.

Après cette course, Toprak Razgatlıoğlu était assuré de terminer en tête du Championnat du monde, totalisant 551 pts, Rea, deuxième en comptant seulement 526 pts, cependant que Redding, classé troisième en possédait, lui, 481 points.

Rapidement, le ministre de la Jeunesse et des Sports à Ankara, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, a félicité Razgatlıoğlu pour son titre sur les réseaux sociaux.

Kasapoğlu, qui écrivait :

« Voici le champion du monde. Toprak Razgatlıoğlu est le plus rapide sur la piste. »

Rappelons que le pilote Turc a remporté cette saison la première place dans 13 des 36 courses au calendrier 2021 du championnat du monde de Superbike, et qu’il a essentiellement cherché à assurer sa couronne mondiale avec sa deuxième place du jour qui lui assurait de terminer sur la plus haute marche du podium au classement général du Championnat WSBK 2021.

Le Français Eric de Seynes, le Président de Yamaha Europe indiquait, lui aprés cette ultime course 2021, toutes catégories motos confondues :

« Nous avons terminé « le job »! Grâce au talent de nos deux pilotes Toprak Razgatioglu, qui remporte le titre de Champion du monde WSBK, et Andrea Locatelli, qui termine 1er Rookie of 2021, Yamaha remporte aussi le titre mondial constructeur SBK et le titre des teams avec Crescent. Cette moisson s’ajoute aux titres mondiaux WSS600 pilotes , avec Dominique Aegerter, et constructeur, au titre Motogp avec Fabio Quartararo, aux titres MX2 constructeur et pilotes avec Maxime Renaux.. Quelle saison!! Félicitations à nos pilotes, nos teams, nos équipes et un grand MERCI à vous tous, qui nous avez soutenu sans faille jusqu’au bout!! »

Et il ajoutait et précisait en guise ce conclusion:

« On va en profiter, un petit peu, et surtout se remettre au travail pour la saison 2022. Car, quand on gagne, on devient plus vulnérable, on devient la cible des autres concurrents qui vont travailler encore plus dur cet hiver..On le sait, et nous serons prêts pour remettre nos titres en compétition 😉 !!!»

François LEROUX

Photos : WSBK -TEAM