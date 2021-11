 YAMAHA LANCE LE YAMAHA RACING HERITAGE CLUB 

Yamaha Motor Europe, nous annonce la création du Yamaha Racing Heritage Club, présenté officiellement lors du Salon de la moto EICMA 2021 qui se déroule à Milan, en Italie.

Conçu pour perpétuer et partager avec les jeunes générations l’histoire de Yamaha en compétition, le YRHC (Yamaha Racing Heritage Club) réunira des collectionneurs soigneusement choisis dans le monde entier, et qui comptent dans leur collection, certaines des motos de course emblématiques de la chronologie en compétition de la firme d’Hamamatsu.

Le YHRC, sera ouvert aux propriétaires de motos de toutes les disciplines. Pour ce qui est de la compétition en Grand Prix vitesse, le club acceptera les motos à partir de 1955 et jusqu’à la fin de l’ère des deux-temps en 1993, tandis que les inscriptions des modèles des Championnats du monde de Superbike et d’Endurance seront ouvertes aux millésimes compris, entre 1987 et 2009.

Côté tout-terrain, le YRHC sera ouvert aux motos de cross d’avant 1998 et aux modèles des Paris-Dakar « africains » d’avant 2007.

Les collectionneurs pourront inscrire leurs Yamaha historiques auprès du YRHC et auront accès aux informations techniques et au soutien des ingénieurs qui ont participé au développement ou à l’entretien de ces motos lorsqu’elles étaient en course, ou qui travaillent actuellement dans l’infrastructure Racing de Yamaha.

Les membres du YRHC bénéficieront également de réductions sur les pièces d’origine Yamaha et d’une assistance pour trouver des pièces de rechange adaptées lorsque celles d’origine ne sont plus disponibles en raison de l’ancienneté des machines.

Mais le champ d’action du YRHC, ne se limite pas aux modèles. Il réunira également les pilotes qui ont fait entrer le nom de Yamaha dans l’histoire, en les réunissant avec les motos sur lesquelles ils ont remporté leurs plus grands succès.

Les collectionneurs et les pilotes seront les ambassadeurs du Yamaha Racing Heritage, les gardiens d’une épopée débutée autrefois par une course de côte sur le Mont Fuji, 10 jours seulement après la création de la marque par Genichi Kawakami … le 1er juillet 1955, un élément essentiel de la culture d’entreprise de Yamaha Motor.

Le YRHC inclura également les pilotes actuels de Yamaha, toutes disciplines confondues, ce qui leur donnera l’occasion, ainsi qu’à leurs nombreux fans de découvrir les épisodes sportifs de la marque et de ceux qui l’ont façonnée directement, plutôt qu’à travers les pages d’un livre.

Au cours d’un certain nombre d’événements exclusifs organisés tout au long de l’année, le YRHC réunira des collectionneurs et des pilotes d’hier et d’aujourd’hui, afin de présenter les grands moments de Yamaha en compétition et de partager la passion et la détermination qui nous ont permis de figurer au sommet dans toutes les disciplines.

Les collectionneurs souhaitant obtenir de plus amples informations sur l’inscription au club Yamaha Racing Heritage sont invités à envoyer un courriel à l’adresse suivante : yrhc@yamaha-racing.com

Paolo Pavesio : Directeur Marketing et Motorsport, Yamaha Motor Europe, confie :

« Nous avons fondé le Yamaha Racing Heritage Club pour commémorer l’histoire très riche de Yamaha en compétition, mais aussi pour la perpétuer et la faire vivre afin que les générations futures puissent la découvrir en personne. Nous souhaitons que ces motos puissent à nouveau être vues et entendues, et qu’elles ne restent pas inutilisées au sein d’une collection. C’est pourquoi l’un des principaux objectifs du YHRC est d’aider les collectionneurs à restaurer et à entretenir leurs motos. »

Et il poursuit et indique encore :

« Un autre objectif est de présenter le côté humain de l’héritage de Yamaha en compétition, en racontant l’histoire des pilotes qui ont couru sur ces motos emblématiques et des personnes qui ont développé et travaillé sur ces machines. Nous voulons partager notre héritage de course avec un public aussi large que possible, c’est pourquoi le YRHC participera à un certain nombre d’événements chaque année afin de présenter ces motos historiques, en les réunissant avec des pilotes d’hier et d’aujourd’hui pour continuer à perpétrer notre héritage. »

François LEROUX

Photo : YAMAHA