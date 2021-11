SENSATIONNELLE FERRARI DAYTONA SP3

A l’occasion des traditionnelles et annuelles Finali Mondiali Ferrari qui se déroulent sur le circuit du Mugello au cœur de la Toscane, Ferrari en a profité pour dévoiler sa dernière née de la série limitée Icona, la Ferrari Daytona SP3.

Une Ferrari Supercar de… RÊVE !

Trois ans après les modèles Barchetta Monza SP1 et SP2, la gamme Icona s’enrichit désormais d’un 3ème et sublime modèle, une berlinette de type Targa avec un toit rétractable. Equipée d’un moteur V12 atmosphérique développant la bagatelle de… 840 chevaux sans hybridation!

Cette magnifique Ferrari Daytona SP3 rend hommage au passé de la firme au Cheval Cabré. Son nom rappelant le merveilleux triplé réalisé par Ferrari d’endurance, les inoubliables sport-prototypes que furent en 1966 et 1967, les 330 P4, 330 P3/P4 et 412 P, bolides qui à l’époque avaient pris leur revanche, signant un sensationnel et retentissant triplé, aux 24 Heures de Daytona, les 4 et 5 février 1967.

Battu au Mans en juin 1966 par le géant Américain, la firme de Dearborn Ford, qui avait terrassé Ferrari, avec le triplé de ses GT40, la marque de Modéne jusqu’alors imbattable en Sarthe et victorieux les années précédentes et d’affilée depuis 1960, avait pris une sacrée revanche en s’imposant dans l’épreuve Floridienne des 24 Heures de Daytona !

S’offrant, elle aussi et en terre US, un sacré triplé avec ses équipages, composés de Lorenzo Bandini-Chris Amon (1er) de Mike Parkes-Ludovico Scarfiotti (2éme) et de Pedro Rodriguez-Jean Guichet (3éme).

Les deux premiers roulant pour l’écurie ‘ usine’ Ferrari SPA, la troisième pour l’équipe Américaine du NART (North American Racing Team) de Luigi Chinetti.

Pour les puristes, amoureux de la marque installé à Maranello et non plus à Modéne, 599 exemplaires seront produits au tarif de… DEUX MILLONS d’€!

Et qu’on se le dise, exclusivement réservés aux puristes, déjà heureux propriétaires des deux modèles précédents, MONZA SP1 ou SP2 !

Gilles GAIGNAULT

Photos : FERRARI