L’INTERNATIONAL MOTORSHOW DE LUXEMBOURG 2021: INCONTOURNABLE !

incontournable, dix fois plus qu’une !

Quelques jours aprés le Salon Epoqu’Auto de Lyon qui a connu à nouveau une formidable réussite grâce à la superbe exposition proposée par les promoteurs, le fameux Club des ‘3 A, place ce week-end au millésime 2021 de l’International Motorshow, au Grand Duché du Luxembourg.

Un événement qui s’offre un nouveau départ avec pour ambition de plus que jamais s’imposer comme le rendez-vous incontournable de fin d’année pour tous les fans de deux et quatre roues au Grand-Duché… Et surtout, un IMS Luxembourg à ne pas manquer, pour dix bonnes raisons… au moins !

1.Deux ans plus tard…

La crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, est naturellement bien sûr passée par là… Après avoir fait l’impasse sur le Salon 2020 et ce afin de se conformer aux règles en vigueur, l’IMS (International MotorShow) est de retour !

Certes, le marché de l’auto et de la moto subit des turbulences en cette période qui reste délicate, mais le public va pouvoir réinvestir les palais de Luxexpo – The Box, à la rencontre des meilleures marques !

Qu’on se le dise… la machine est de nouveau en marche!

2.C’est déjà demain !

Si les ingrédients qui font depuis plus de 20 ans le succès de l’IMS Luxembourg seront toujours là, l’événement signé Pole Position a plus que jamais l’intention d’être dans l’air du temps en termes de mobilité et de solutions pour le futur.

Et ça, les représentants des marques l’ont bien compris. Résultat : le public pourra passer en revue l’offre des constructeurs en matière d’énergies nouvelles. De quoi donner un MotorShow plus que jamais in the move…

3.Les deux roues à l’honneur

Dans les rangs de Pole Position, la moto a au moins autant d’importance que l’auto ! Les contacts privilégiés avec les marques ont abouti à la présence des principaux acteurs du marché, trop heureux de venir présenter leurs dernières nées.

Et il est bien connu que c’est au cœur de l’automne et de l’hiver que les bikers préparent la prochaine saison au guidon…

4.FIM Historic Event : l’Expo !

Preuve de l’importance accordée à la moto dans le cadre de l’IMS Luxembourg, Pole Position est fière d’annoncer la présence d’une formidable exposition sur le thème de 70 années d’évolutions technologiques en compétition !

Mise sur pied en étroite collaboration avec la Fédération Internationale de Motocyclisme, la célèbre FIM, ce FIM Historic Event présentera des machines de course tout simplement exceptionnelles, avec une partie interactive qui permettra au public de s’en mettre plein la vue… et les oreilles !

Immanquable…

5.Les Hypercars à l’honneur

Le monde de l’automobile passion ne sera pas en reste ! C’est ainsi que le Palais 9 aura très fière allure, rassemblant les marques BMW, Mercedes, Alpine, Honda, Hyundai, Polestar, Aston Martin, Jaguar, Lotus, Range Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra, Bentley, Ford, Mustang et Porsche !

Qui dit mieux ? Les nouveautés vont donc foisonner. Cerise sur le gâteau, une dizaine de Supercars et Hypercars seront présentées, dont les Corvette C8, Mercedes-AMG GT Cabrio, Ford GT40, Maserati MC20, Audi R8, Bentley Continental GT, Porsche Cayman GT4, Lamborghini, Aston Martin, Lotus, etc.

6.Les bolides d’Ogier et Neuville présents !

Et la compétition automobile, dans tout ça ? Si les Championnats ont tendance à s’étendre sur l’ensemble de l’année, donnant un coup de vieux à la notion d’intersaison, l’IMS Luxembourg s’est assuré la présence de plusieurs Championnes, n’ayant aucune chance de passer inaperçues !

A commencer par la DS3 WRC que pilota le septuple Champion du monde, le Français Sébastien Ogier, en lice ce week-end en Italie au rallye de Monza, pour tenter de crocher un huitième titre au volant de sa Toyota Yaris WRC, ou encore la Hyundai i20 Coupé WRC du Belge Thierry Neuville !

Un excellent moyen de plonger dans l’ambiance du World Rally Championship ce week-end de la finale 2021 dans le cadre de l’ACI Rally Monza !

7.Le FIA Rally Star à Luxembourg !

Imaginé par la Fédération Internationale de l’Automobile, le FIA Rally Star est un ambitieux programme de détection de jeunes talents aspirant à devenir les futurs Champions du monde de demain !

La première étape du FIA Rally Star est mise en place par de nombreuses ASN, dont l’Automobile Club du Luxembourg. Un système de détection passant notamment par le sport auto digital, également appelé SIM Racing.

A l’occasion de l’International Motorshow Luxembourg 2021, le stand de l’ACL accueillera ainsi les simulateurs officiels du FIA Rally Star, de quoi permettre aux jeunes Luxembourgeois et Luxembourgeoises de tenter leurs chances !

8.The Circus Trial Tour

L’IMS Luxembourg, c’est aussi de l’action en live ! Au cœur même de Luxexpo – The Box, Fred Crosset sera de retour avec son célèbre Circus Trial Tour !

Et cet équilibriste flirtant avec les lois de l’équilibre et les poutrelles des halles ne manque jamais de rendre ses shows interactifs, requérant dès que possible la collaboration du public. Le tout dans une ambiance très ‘urbaine’…

En guise de grande Première, une moto de trial électrique signée Electric Motion, entrera en scène. C’est Christophe Bruand qui assurera un spectacle d’un genre novateur ! Et là, y a clairement du back-flip dans l’air !

9.Le stunt façon Arrepiado

Le spécialiste du stunt Ricardo Domingos Arrepiado est de retour en terre grand-ducale ! Le Portugais est depuis longtemps passé maître dans l’art de varier les plaisirs, et ses shows sont un délicieux mélange de moto, de quad et d’auto !

Et quelle auto, puisque le gaillard se joue de l’exiguïté des lieux au volant d’une redoutable Smart à la sonorité rageuse ! Sensations garanties dans la cour intérieure de Luxexpo – The Box !

10.Pour le plaisir des fans

Exposition, action, actualité, convivialité, l’International Motorshow Luxembourg 2021 a tout pour titiller la curiosité !

D’autant que ce programme de prestige se double de la présence d’artistes, distributeurs de livres, de vêtements officiels ou de miniatures.

Le tout à quelques petites semaines à peine des réjouissances de fin d’année. L’occasion ne fait-t-elle pas le larron ? Et comme on dit en pareil cas, il n’y a pas de mal à se faire du bien…

Antoine SEYLER

Photos : IMS