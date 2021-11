A JÉREZ, ALBERTO PUIG ÉVOQUE L’ETAT DE SANTÉ DE MARC MARQUEZ

Alberto Puig, l’homme qui dirige le Team HRC en Moto GP, venu à Jerez superviser les essais de l’écurie HRC Honda Repsol, a révélé que la diplopie de l’œil de Marc Márquez était bien plus grave qu’initialement envisagé, aprés l’accident de moto survenu à Marc Marquez alors qu’il s’entraînait en tout terrain…en enduro, il y a un mois maintenant

Lequel avait d’abord conduit à son forfait au Portugal pour le GP de l’Algarve à Portimao le 7 novembre, puis ensuite à celui de Valence, il y a huit jours le 14 novembre, l’épreuve Espagnole qui clôturait la saison 2021 du Moto GP.

On a ainsi appris qu’il allait encore falloir patienter de longues semaines car d’autres examens sont prévus en fin d’année, lesquels déboucheront sur une décision finale quant à la suite de sa carriére et la durée de cette nouvelle convalescence, survenant aprés celle de 2020 et de son bras.

Alberto Puig, a donc fait le point sur l’actuelle situation de Marc Marquez :

« Ce qui reste capital et le plus important, c’est comment il se sent. C’est un peu comme on l’avait indiqué aprés le Grand Prix de l’Algarve. Marc a besoin d’un peu de temps pour se reposer, se rétablir et voir si la zone autour de l’œil devient moins enflée et que sa condition s’améliore. Ensuite on verra. Vers Noël, on aura de nouveaux examens avec les médecins et nous verrons alors ou on en est de la situation. Nous prendrons alors des décisions en fonction de son état et des informations du corps médical pour la suite de sa carriére.»

Actuellement, Marc Márquez souffre d’une paralysie du quatrième nerf droit, ce qui engendre des troubles de la vision.

Puig rappelant que son pilote avait déjà été victime de la même blessure, après une chute survenu à l’époque sur le circuit de Sepang en Malaisie, il y a dix ans, lorsqu’il pilotait en Moto2.

Une intervention chirurgicale avait été nécessaire et ce après quelques semaines de convalescence!

Qu’en sera-t’il cette fois-ci ?

Wait and see mais à force de tomber et de chuter, le corps de Marc Marquez année aprés année, le supporte de moins en moins…

Alfredo SORIA

MARC MARQUEZ AVEC FABIO QUARTARARO LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE 2021