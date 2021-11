L’AÉROPORT DU CIRCUIT PAUL RICARD AU CASTELLET SE REFAIT UNE BEAUTÉ 

D’importants travaux de réfection de l’aéroport international ont débuté le 8 novembre dernier au Castellet, avec la démolition de la piste entamée ce mercredi. Créé en 1962 par Paul Ricard, l’aérodrome, devenu aéroport international, va bénéficier d’une modernisation et d’un nouveau souffle.

Inauguré effectivement par Paul Ricard en 1962, l’aéroport du Castellet a vu défiler sur sa piste les plus beaux avions d’affaires des soixante dernières années. Idéalement situé en bordure du Circuit Paul Ricard et à quelques kilomètres des stations balnéaires comme Cannes et Saint-Tropez, l’Aéroport International du Castellet accueille, toute l’année et en toute discrétion, des voyageurs en visite touristique ou en déplacement professionnel dans la région Sud, ou encore des pilotes de courses qui viennent défier le chronomètre sur le Circuit Paul Ricard.

Les travaux confiés à la société Colas, qui mobilisera une centaine de collaborateurs pendant deux mois, comprennent le rabotage, la reconstitution des plateformes d’assises de la piste et la réalisation des structures en enrobés bitumineux. A ces travaux d’infrastructures, s’ajoute la modification complète du balisage lumineux de la piste ainsi que des automates de gestion.

Cette réfection s’accompagne d’un contrat de performance sur les 25 prochaines années portant sur l’entretien et le maintien en état de la piste, celui-ci permet de fournir une prestation de qualité sur le long terme dans une logique d’investissement pérenne et durable.

Pour cette réalisation, la société Colas et l’aéroport travaillent en étroite collaboration avec un groupement de maîtrise d’œuvre composé des bureaux d’étude SOGETI et TPFI, tous deux spécialisés dans l’ingénierie aéroportuaire.

Cet important chantier est financé à 100 % par la société Aéroport International du Castellet, à hauteur de 4 millions d’€, sans subvention publique.

Si le trafic aérien des hélicoptères est maintenu pendant les travaux sur la piste FATO (zone d’approche finale et de décollage) située près du hangar H5, la piste principale réouvrira à la circulation des avions le 8 janvier 2022.

Un impact environnemental maîtrisé

Tout comme son voisin le Circuit Paul Ricard, l’aéroport va entamer un important travail sur des axes d’engagement dans une politique de développement durable. Et cela commence lors de la rénovation de cet hiver. Les techniques de réalisation ont été pensées afin de limiter l’impact environnemental de cette opération, conformément aux démarches conduites depuis plusieurs années par Colas et la direction de l’Aéroport International du Castellet.

100% des matériaux du site seront réutilisés ou recyclés. Cette solution et l’optimisation du transport par le double fret permettront de réduire significativement la circulation des poids lourds pour les livraisons. Dans le même esprit, les matériaux bitumineux comporteront une part élevée d’enrobés recyclés, ce qui permet de réduire la consommation de bitume et de granulats de carrières.

Après la réfection de la piste du Circuit Paul Ricard l’an passé, la conception et la réalisation de ce nouveau projet avec l’Aéroport International du Castellet illustrent le partenariat de longue durée entre Colas et le Circuit Paul Ricard depuis sa création.

Tout comme le Circuit Paul Ricard qui a anticipé les évolutions de la règlementation de la FIA (Fédération internationale automobile) en s’équipant d’une nouvelle solution digitale de sécurité, l’aéroport profitera de ces travaux pour conformer sa piste à la nouvelle norme européenne et internationale de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

Une nouvelle ère pour l’aéroport Varois

Des travaux seront également entrepris dans l’aérogare du Castellet pour moderniser la zone d’accueil des passagers : éclairage, réfection des sols, peinture, climatisation… L’aéroport proposera une offre unique et des équipements modernes.

La modernisation de l’aéroport intervient après la nomination cette année de Jean-François Deltour à la tête de l’équipe expérimentée et motivée de l’Aéroport International du Castellet.

Le nouveau directeur d’exploitation, âgé de 31 ans et titulaire d’un Master 2 Droit et Management du Transport Aérien, est spécialisé dans l’aviation générale et d’affaires grâce à son expérience de six années à la direction de l’altiport de Courchevel.

L’Aéroport International du Castellet

Après son rachat par Bernie Ecclestone, le grand manitou de la F1, avec le Circuit Paul Ricard en 1999, l’aéroport Varois est devenu le plus important des aéroports privés de la région Sud.

Sa piste de 1 634 mètres entièrement équipée IFR, avec balisage de nuit et parkings est capable d’accueillir 24h/24 tous les appareils de tourisme et d’affaires du Falcon 8X aux ATR 72 et BAE 146 (100 passagers).

Véritable porte d’entrée du Sud de l’Europe pour les jets d’affaires, l’aéroport est doté de 5 hangars pouvant accueillir les plus imposants avions d’affaires et propose des services adaptés aux équipages. La piste du Castellet est également utilisée comme base de maintenance de la société Monacair qui propose des vols et transferts en hélicoptère au départ de Monaco

Gilles GAIGNAULT

Photos : CIRCUIT PAUL RICARD