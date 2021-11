APRES VERSTAPPEN, BOTTAS LE PLUS RAPIDE DEVANT GASLY, CE VENDREDI AUX LIBRES 2 A LOSAIL AU QATAR

Mercedes s’est enfin montrée au grand jour, ce vendredi après-midi 19 novembre, avec son pilote Finlandais Valtteri Bottas, auteur du meilleur temps de cette seconde séance, des essais libres en 1’23 » 148.

Temps de référence d’ailleurs des deux sessions du jour, sur cette piste de Losail aux portes de Doha, la capitale du Qatar, plus rapide en effet que le chrono matinal du Néerlandais Max Verstappen, le plus vite de la 1ére séance avec 1’23″723

Cette deuxième séance libre de ce 1er GP du Qatar, disputée sous les puissants projecteurs, diffusant la lumières artificielle, a vu la Mercedes W12 s’imposer, mais son leader en lutte pour la conquête de la couronne mondiale, Lewis Hamilton ne se classe qu’au quatrième rang, exactement comme plus tôt en matinée, à 0″422, de son coéquipier, avec un temps de 1’23″570.

Tactique volontaire ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas comme il l’a dit après la 1ére session ?

Quoiqu’il en soit, pour l’heure son rival Max Verstappen est juste devant lui, troisième à 0″350, en 1’23″498

Car devant les deux prétendants au titre et au sacre de ce Championnat du Monde de F1 millésime 2021, et derrière Bottas, on retrouve toujours Pierre Gasly, à nouveau deuxième avec l’Alpha Tauri-Honda en 1’23″357, à 0″209.

Une confirmation importante après sa seconde place de la 1ére session déjà au sommet de la feuille des temps pour l’équipe de Faenza, qui voit Yuki Tsunoda septième, confirmé lui aussi sa cinquième de la matinée !

L’équipe Alpine-Renault, qui au classement des constructeurs a les mêmes points qu’Alpha Tauri et qui se battent toutes les deux pour la conquête de la cinquième place, apparaît ce vendredi plus en difficulté avec Esteban Ocon 11éme et Fernando Alonso 12éme, respectivement pointés eux à 0″893 et 0″908 !

Ferrari n’a pas bien tourné non plus, se retrouvant seulement dixième avec Carlos Sainz Jr, mais avec un écart pratiquement inchangé par rapport au sommet et aux écarts de la première séance, cet après-midi près de neuf dixièmes, très précisément à 0″885, contre une seconde ce matin !

Charles Leclerc pointant encore plus loin au treizième rang, à 0″947 !!!

Bien meilleure performance par contre pour la McLaren-Mercedes, avec l’excellente cinquième place pour son pilote Britannique Lando Norris, à 0″484, mais par contre en grande difficulté, avec l’Australien Daniel Ricciardo, quatorzième…à 0″987

Rappelons que la bataille pour la troisième place au classement des constructeurs est engagée entre Ferrari et McLaren.

Lui aussi mal placé ce matin, le Canadien Lance Stroll, se rachète et décroche une bonne sixième place à 0″557 avec l’Aston Martin-Mercedes et le Team confirme avec la neuvième place de son partenaire Sebastian Vettel, malheureusement ralenti dans son meilleur tour par Hamilton et Perez, et qui intègre le Top 10, à 0″872.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A LOSAIL

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’23″148 – 27 tours

2 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’23″357 – 27

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’23″498 – 20

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’23″570 – 25

5 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’23″632 – 24

6 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’23″705 – 26

7 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’23″735 – 28

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’23″787 – 20

9 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’24″020 – 27

10 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’24″033 – 28

11 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’24″041 – 29

12 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’24″056 – 25

13 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’24″095 – 23

14 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’24″135 – 24

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’24″631 – 26

16 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’24″954 – 27

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’25″072 – 23

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’25″209 – 28

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’25″575 – 27

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) Pas de temps