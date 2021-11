OLIVER JARVIS ET TOM BLOMQVIST SUR L’ACURA DU TEAM MEYER-SHANK EN IMSA EN 2022

Le Britannique Oliver Jarvis, âgé de 37 ans – il est né le 9 janvier 1984 – et tout récent lauréat avec Mazda, du Petit Le Mans sur le circuit d’Atlanta à Braselton, avec Harry Tincknell et Jonathan Bomarito , courra en 2022, avec l’équipe Meyer Shank Racing.

Pilote désormais sans contrat, en raison du retrait de l’équipe officielle Mazda qui se retire du Championnat d’endurance US de l’IMSA, le constructeur des châssis, la firme Multimatic commençant à travailler sur le futur projet Audi/Volkswagen LMDh, n’a pas tardé à se retrouver un volant !

Oliver a en effet été recruté par le Team Meyer Shank Racing qui lui a offert une place au sein de son équipe pour piloter son Acura, qui cette année était confiée à la paire que formait l’Américain Dane Cameron et le Brésilien Helio Castroneves.

Ce dernier, vainqueur de l’INDY 500 2021, a depuis choisi de retourner à plein temps en IndyCar en 2022, discipline, où il n’a participé et victorieusement qu’aux 500 miles à Indianapolis cette année, libérant ainsi son volant une place sur l’Acura ARX-05 N°60. Indycar, où il fera cause commune et équipe avec le Français Simon Pagenaud !

L’ancien pilote d’Audi de 2012 à 2016, vainqueur du Mans en 2017 en LMP2, en compagnie du Chinois Ho Pin Tung et du Français Thomas Laurent, au volant de l’Oreca07 du Jackie Chan DC, avait rejoint l’équipe Mazda en 2018.

En s’engageant avec Meyer-Shank, Oliver a choisi de viser l’avenir, car il devrait également participer au Championnat 2023, avec la toute nouvelle Acura LMDh, également basée sur un futur châssis Oreca, comme celui de l’actuelle Acura !

Questionné sur sa venue chez Meyer-Shank, Oliver confie :

« Je suis très satisfait de rejoindre le Meyer Shank Racing en 2022 et j’ai hâte de commencer à travailler avec Mike Shank et toute l’équipe, et de découvrir pour la première fois cette Acura ARX-05. Ayant piloté contre l’Acura au cours de ces dernières années et l’ayant vu remporter de très nombreuses courses, je suis plus que conscient de ses capacités. Débarquant dans une nouvelle équipe, j’aurai énormément à apprendre, mais je suis certain que nous serons rapidement opérationnels et j’ai déjà hâte d’être en piste et de commencer à me battre pour décrocher nos 1éres victoires. »

Ce mercredi soir 17 novembre 2021, on apprend qu’un autre pilote Britannique, Tom Blomqvist, le fils de l’ancien brillant rallyman Stig Blomqvist, sera en 2022, l’équipier d’Oliver Jarvis, pour piloter cette Acura du Team Meyer-Shank !

Cette année, Tom a participé au Championnat du monde des monoplaces de la Formule e, avec l’équipe Chinoise NIO 333 Racing avec

A son palmarès, figurent des victoires en Championnat d’Europe F3 FIA, en DTM – le plus jeune vainqueur – en GT aussi, avec notamment, un succès de prestige au volant de la BMW M6 GT3 du Team Walkenhorst, aux 24 Heures de Spa en 2018 avec l’Autrichien Philipp Eng et Christian Krognes, le Norvégien, et une seconde place en Australie, aux 12 Heures de Bathurst en 2020.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAM