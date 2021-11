CLAUDE MICHY, COORDINATEUR DES 24 HEURES DE SPA EN MONDIAL D ENDURANCE MOTO

L’organisation des futures 24Heures de Spa epreuve Belge du Championnat du monde d’endurance Moto EWC, qui marqueront le grand retour de l’Endurance moto sur le mythique circuit Ardennais, les 4 et 5 juin 2022, passe à la vitesse supérieure, avec l’arrivée d’un des tous meilleurs spécialistes des grands événements moto et promoteur depuis des années du Grand Prix de France Moto, l’une des épreuves phares du calendrier annuel du Moto GP!

En accord avec le Circuit de Spa-Francorchamps, Discovery Sports Events, promoteur du Championnat du monde d’Endurance de la FIM (Fédération Internationale Motocyclisme), vient effectivement de faire appel à Claude Michy, en soutien à la coordination générale des 24Heures de Spa EWC Motos.

Depuis 27 ans, Claude Michy et son organisation président à la réussite exceptionnelle du Grand Prix de France MotoGP sur le circuit Sarthois du Bugatti au Mans, un événement reconnu pour son excellence en matière d’organisation, d’animation et de satisfaction des spectateurs!

La mission de Claude Michy est l’une des facettes d’un vaste programme destiné à faire du grand retour de cette course légendaire un succès exceptionnel et un événement majeur de la saison FIM EWC 2022. Plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues pour mobiliser les fans.

Connue sous le nom de 24 Heures de Liège, l’épreuve était une grande classique au calendrier du Championnat du monde d’Endurance de 1973 à 2003.

En mai 2019, l’annonce de son retour en 2022 sous le nom de 24Heures de Spa EWC Motos a suscité une énorme vague d’enthousiasme. Dans le même temps, un vaste programme de travaux et de remise aux normes FIM de sécurité du circuit a été entrepris.

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, l’organisateur du mondial EWC, explique:

« Il y a 3 ans, quand nous avons pris contact avec Nathalie Maillet, alors directrice du circuit de Spa-Francorchamps, Claude Michy était déjà à nos côtés pour préparer le retour de l’Endurance à Spa. Il prouve depuis de longues années que son savoir-faire est un gage de qualité et de pérennité. Je suis certain que la coordination des expertises de Claude Michy et de l’équipe du Circuit de Spa-Francorchamps dans l’organisation d’événements de haut niveau est la combinaison idéale pour un retour réussi des 24H Spa EWC Motos. »

Claude Michy, ému de cette décision de le recruter, lui, l’homme des succés du GP de France, confie:

« C’est une fierté pour moi d’avoir été sollicité pour collaborer avec le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique du sport mécanique et Discovery Sport Events, Promoteur du Championnat du Monde EWC. Nous allons faire partie d’une équipe qui va tout mettre en œuvre pour satisfaire le public et les teams et réussir le retour de la compétition moto au plus haut niveau mondial sur un tracé qui va bénéficier d’importants travaux afin d’être conforme à la réglementation de la FIM. »

Et, Melchior Wathelet, Chairman of the Board, du Circuit de Spa-Francorchamps, d’ajouter et de préciser:

« L’expérience de Claude Michy est sans conteste d’une grande valeur ajoutée pour l’organisation des 24h Spa EWC Motos. Nous nous réjouissons de cette collaboration, rendue possible par un esprit de partenariat fort instauré avec François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, promoteur du FIM Endurance World Championship. Alors que les travaux ont débuté il y a quelques jours en piste pour l’obtention du Grade C de la FIM pour le retour de l’endurance moto sur le Circuit de Spa-Francorchamps, toutes les équipes sont désormais à pied d’œuvre pour faire des 24h Spa EWC Motos, un événement exceptionnel de la saison 2022 pour les fans de deux roues et les acteurs de la Région. »

Michel PICARD

Photos : Manfred GIET et Thierry COULIBALY