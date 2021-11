YAMAHA R3 : CHALLENGE, SUPERFINALE ET COUPE D’EUROPE !

Challenge R3 peaufiné, R3 bLU cRU SuperFinale inédite et Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU reconduite !

Yamaha renforce son implication en compétition afin d’accompagner les talents jusqu’au plus haut niveau. D’une épreuve nationale à la grille d’un championnat du monde en seulement 3 ans… avec Yamaha, c’est possible !

Reconduit en 2022, le Challenge Yamaha R3 se disputera toujours dans le cadre du Championnat de France en catégorie SSP300. Les équipes Yamaha travaillent actuellement à apporter certaines améliorations, afin de mieux faire profiter les concurrents de services, avantages et primes et qu’ils participent à une série placée encore plus haut sous le signe du professionnalisme et de la convivialité.

Vainqueur du Challenge R3 en 2020, Grégory Carbonnel a participé en 2021 à la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU avec le soutien de Yamaha et Alexis Boudin (lauréat du Challenge R3 2021) suivra ce même cheminement en 2022.

Aujourd’hui, le Challenge R3 représente sans nul doute la meilleure la porte d’entrée pour transiter avec un minimum de frais d’un championnat national à un championnat du monde… en seulement 3 ans pour le meilleur compétiteur, en suivant cette chronologie parfaite.

Yamaha Motor Europe crée la R3 bLU cRU SuperFinale

En 2022, Yamaha Motor Europe innove en créant la R3 bLU cRU SuperFinale, un événement réservé aux 30 pilotes de 14 à 19 ans les plus performants des différentes séries R3 Cup et Challenge gérés par les succursales de Yamaha dans le monde.

Disputée lors de l’une des dernières manches européennes du championnat WorldSBK 2022, la R3 bLU cRU SuperFinale offrira aux participants la chance de rencontrer, d’apprendre et de courir devant les plus grandes stars du WorldSBK.

Les pilotes seront encadrés par l’équipe compétition de Yamaha, échangeront avec Toprak Razgatlıoğlu et Andrea Locatelli pour bénéficier de leurs conseils avisés. A l’issu de cet événement, le vainqueur se verra pris en charge pour la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2023.

La R3 bLU cRU SuperFinale n’est pas réservée aux pilotes participant à l’une des séries européennes R3, dans la mesure où Yamaha Motor Europe s’engage à sélectionner des talents du monde entier, afin de garantir que la représentation internationale sur la grille reflète celle de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU.

« Le concept de la R3 bLU cRU SuperFinale est simple : faire le lien entre les différentes séries R3 de niveau national et la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU, avec laquelle nous avons connu un énorme succès en WorldSBK cette année, précise Paolo Pavesio (Directeur Marketing et Motorsport, Yamaha Motor Europe).

Les meilleurs pilotes participant aux séries nationales R3 gagneront, en fonction de leurs résultats, le droit d’utiliser l’une des motos que nous mettrons à disposition pour la R3 bLU cRU SuperFinale, qui se déroulera lors de l’une des dernières manches européennes du Championnat du monde Superbike FIM.

En fin de compte, les concurrents se disputeront un guidon de pilote support pour la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU en 2023, mais l’événement se veut également conçu comme une expérience d’apprentissage. Et si nous ne pouvons offrir qu’une place sur la grille de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2023, nous promettons à chaque pilote un week-end inoubliable.

Grâce à deux courses palpitantes à Barcelone, qui lui ont permis de battre son compatriote et concurrent au titre Julian Giral de seulement quatre points, Garcia Abella fera ses premiers pas en Championnat du monde Supersport 300 FIM en 2022 avec le soutien de Yamaha Motor Europe. Vous pourriez être le prochain pilote à profiter de cette chance en rejoignant la grille de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2022 !

La Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU est une série de courses de vitesse née en 2021 qui permet aux pilotes âgés de 14 à 20 ans d’évoluer dans un cadre international. Fruit d’une collaboration entre Yamaha, FIM Europe et Dorna Sports, soutenue par Japan Italy Racing, elle accompagne certaines manches européennes du Championnat du monde Superbike FIM.

Tous les participants bénéficient d’un soutien et d’une assistance technique. Une Yamaha R3, un équipement complet (combinaison, gants, bottes, casque), des pneus et le carburant sont fournis à chaque concurrent contre une participation financière de 28.900 € pour la saison complète.

Le vainqueur du classement général décroche son engagement en Championnat du monde Supersport 300 FIM 2023 au sein d’une équipe soutenue par Yamaha bLU cRU, à condition qu’il soit âgé d’au moins 16 ans.

Le deuxième du classement se voit offrir une « wild card » dans le WorldSSP300 pour la saison suivante, ainsi qu’une réduction de 50 % sur son inscription à la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2023, une récompense également accordée au pilote qui terminera troisième du classement.

De nombreux pilotes de la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU 2022 seront sélectionnés pour participer au Yamaha VR46 Master Camp en Italie, encadrés par l’équipe responsable de l’entraînement des pilotes de la VR46 Academy, mais aussi Franco Morbidelli du Monster Energy Yamaha MotoGP.

Avec seulement 30 places sur la grille en 2022, il est essentiel de s’inscrire rapidement rapidement. Les pilotes de moins de 14 ans qui ont participé à la Coupe en 2021 bénéficient d’une dispense spéciale pour concourir l’année prochaine.

Paolo Pavesio (Directeur Marketing et Motorsport, Yamaha Motor Europe) explique:

« Cette toute première Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU a dépassé nos attentes. Même si les protagonistes sont jeunes, ils compensent leur manque d’expérience par leur talent et leur détermination.

Et, il poursuit:

« Le niveau de la compétition était incroyable et les spectateurs ont assisté à deux courses palpitantes lors de chacune des six épreuves. Et le Championnat ne s’est décidé que lors de la manche finale de la saison. Félicitations à Iker Garcia Abella, vainqueur de la série au terme d’une finale spectaculaire. J’ai hâte de le voir courir pour Yamaha en WorldSSP300 l’année prochaine.

Avant de conclure:

« Félicitations également à chacun des pilotes qui ont participé à la toute première Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU et en ont fait un véritable succès. À présent, nous voulons miser sur cette réussite en accueillant encore davantage de pilotes en 2022. Cette année, cette grille était véritablement internationale, mais avec l’allègement des restrictions de voyage à l’échelle mondiale à mesure que recule le coronavirus, je suis certain que nous allons voir beaucoup plus de pilotes non européens entrer dans la mêlée en 2022. »

Photos / YAMAHA