OSCAR PIASTRI PROMU PILOTE DE RÉSERVE DE L’ÉCURIE ALPINE EN F1 EN 2022!

Véritable sensation de l’Alpine Academy, Oscar Piastri est promu au rang de pilote de réserve de l’équipe Alpine en F1, à partir de 2022.

Champion FIA de Formule 3 en 2020 et leader actuel du Championnat FIA de Formule 2 en 2021, qui va se terminer début décembre dans le Golfe Persique, d’abord en Arabie Saoudite, puis ensuite à Abu Dhabi, Oscar poursuit son ascension brillante dans la pyramide du sport automobile.

Recruté au sein de l’Alpine Academy en 2020, l’Australien de vingt ans, rejoint la liste des pilotes de l’Academy ayant intégré la F1 avec leur écurie mère.

L’écurie Alpine annonce donc ce mardi 16 novembre 2021, la promotion de la révélation de ces deux dernières saisons, Oscar Piastri, actuellement membre de l’Alpine Academy, au rang de réserviste chez Alpine F1 Team dès 2022.

Originaire de Melbourne, l’Australien âgé de vingt ans a rejoint l’Alpine Academy en 2020 dans la foulée de sa campagne triomphante en Formule Renault Eurocup en 2019. Placé en Championnat FIA de Formule 3 en 2020, l’Australien a été sacré avec brio dès sa première saison dans la catégorie.

Cette année, Oscar relèvait le défi du Championnat FIA de Formule 2 et il a attiré l’attention du paddock de la Formule 1, avec déjà trois victoires et sept podiums, mais aussi sa série de trois pole positions consécutives!

En tête du classement général avant les deux dernières épreuves en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, Oscar peut être couronné dès cette année. S’il y parvient, il rejoindra George Russell et Charles Leclerc dans le cercle très fermé des concurrents ayant remporté coup sur coup le titre en Formule 3, alors GP3, puis en Formule 2, en tant que débutants.

Dans le cadre de son rôle de réserviste en 2022, Oscar bénéficiera d’un programme intense d’essais afin de poursuivre sa préparation et son entraînement en vue d’un futur baquet en F1.

L’Alpine Academy a été créée en 2016 par les prédécesseurs d’Alpine F1, Renault F1 Team, pour identifier et soutenir les jeunes talents issus des formules de promotion menant à la Formule 1.

Oscar Piastri : « Je suis très heureux de rejoindre Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve. J’ai hâte d’être beaucoup plus impliqué dans l’équipe et de contribuer à ses objectifs la saison prochaine. Ce rôle est la prochaine étape vers mon but, à savoir une place de titulaire en 2023. C’est très excitant. J’ai démontré ce dont je suis capable ces deux dernières années en formules de promotion et je me sens désormais prêt pour la Formule 1 grâce à mon expérience acquise lors des week-ends de course. Nous allons mettre en place un important programme d’essais afin de poursuivre mon développement et parfaire ma préparation pour un volant. Je suis extrêmement reconnaissant envers Alpine pour son soutien. Nous avons connu deux très belles campagnes ensemble à l’Academy et je les remercie pour leur confiance dans cette nouvelle étape en vue d’un avenir encore plus radieux. Mon objectif maintenant est de terminer ma saison en Formule 2 de la meilleure façon possible avec Prema et je suis impatient de retrouver ma voiture pour attaquer en piste ! »

Laurent Rossi, CEO d’Alpine : « Le talent naturel d’Oscar est évident et nous nous sentons donc fiers et privilégiés de l’avoir dans notre équipe en tant que pilote de réserve à partir de l’année prochaine. Oscar a non seulement les compétences nécessaires en piste, comme il l’a démontré ces deux dernières années en formules de promotion, mais aussi une maturité et un sang-froid qui le distinguent véritablement des autres. Il a été un véritable atout pour Enstone en contribuant au programme du simulateur et des essais et je suis convaincu que cela sera encore plus le cas dans son nouveau rôle. La prochaine étape sera d’assister régulièrement aux Grands Prix pour qu’il s’intègre pleinement à l’équipe de course et apprenne ce que l’on attend d’un pilote de F1 afin d’être fin prêt lorsque l’occasion se présentera. De plus, nous attendons avec impatience la contribution et l’expertise d’Oscar pour faire avancer l’écurie en 2022. Sa promotion souligne le succès de l’Alpine Academy et sa position en tant que l’un des meilleurs programmes pour jeunes pilotes en sport automobile. Nous avons hâte de voir nos espoirs continuer à s’épanouir ces prochaines années. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS