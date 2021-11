L’HOMMAGE DE SÉBASTIEN OGIER A… VALENTINO ROSSI LA LÉGENDE!

Alors que le week-end dernier, le nonuple Champion du monde de moto, l’immense pilote Italien Valentino Rossi, neuf fois sacré, avec à son palmarès 115 victoires en Grand Prix, ce qui fait de lui le second pilote de toute l’histoire du Championnat du monde, le plus titré, derrière un autre monument, son compatriote Giacomo Agostini, le ‘Roi Ago’ quinze fois couronné, lui, et qui détient également aussi le record de succès en GP, avec 122 victoires, le rallyman Français Sébastien Ogier, lui a rendu un vibrant hommage.

Sébastien Ogier, à ce jour septuple Champion du monde WRC, et qui lui vise ce week-end en Italie, au rallye de Monza, un huitième sacre sur les routes de Lombardie, a effectivement rendu hommage, à la légende Italienne des Grands Prix Motos.

« Tu as inspiré énormément de personnes dans le monde entier et j’en fais partie ! Ça ne sera plus pareil de suivre le MotoGP… Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie ! Grazie Vale »

Qu’ajouter ?

Qu’Ogier a raison, les GP Motos sans Rossi, il manquera assurément quelque chose à notre bonheur, tant Valentino était un pilote inouï, hors norme, et exceptionnel dans la longévité, qui nous a régalé pendant plusieurs décennies… 26 ans de carrière au plus haut niveau…

RESPECT Vale !

Et bonne route à toi, qui aspire maintenant à une seconde carrière en automobile, et rêve de disputer la plus belle course au monde en endurance, les très prestigieuses 24 Heures du Mans.

Toi qui a déjà participé pour le ‘ fun’, à de nombreuses compétitions en rallyes et en circuits, et même piloté une monoplace de Grand Prix, privilège s’il en est…. UNE FERRRI sur les circuits de Fiorano et du Mugello !!!

Gilles GAIGNAULT