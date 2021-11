LA CADILLAC DE PAGENAUD-JOHNSON-KOBAYASHI, SE CLASSE QUATRE AU PETIT LE MANS

Pour sa dernière course d’endurance de la saison 2021 en Championnat Américain IMSA, le Français Simon Pagenaud et ses co-équipiers, le yankee US Jimmie Johnson et le Nippon Kamui Kobayashi, ont terminés au quatrième rang ce samedi du Petit Le Mans, sur le circuit d’Atlanta de Braselton en Géorgie.

Kobayashi avait qualifié la Cadillac DPi N°48, en sixième position sur la grille de départ, avec un temps de 1’09.195, la veille vendredi.

Les trois pilotes ont réalisé une course solide, gagnant régulièrement des positions tout au long de la course d’une durée de 10 heures.

Pagenaud et Kobayashi ont tous deux menés la course alors qu’il restait moins de deux heures de course. A ce moment, avec Kobayashi derrière le volant, il semblait que la Cadillac Ally N°48, avait de bonnes chances de finir sur le podium.

Mais à 30 minutes de la fin, le Japonais, alors en quatrième position, a essayé de rejoindre l’Acura N°10 pour tenter de lui subtiliser et de lui ravir obtenir sa troisième place…

Malheureusement, l’Acura N°10 a bien résisté et l’équipe Ally, a dû au final se contenter de sa quatrième place finale, sous le drapeau à damier.

Après l’arrivée, Simon Pagenaud, indiquait :

« Ce fut une très belle course. La bataille pour le championnat s’est jouée jusqu’au dernier virage entre Felipe Nasr et Ricky Taylor. On finit 4 avec une voiture compétitive mais pas assez malheureusement pour gagner la course. Je me suis régalé au volant avec de beaux relais. On a souvent bataillé avec Dixon notamment. Il y a eu beaucoup d’évènements, beaucoup de sorties de piste. Les conditions étaient délicates puisque la température était très basse approchant les 5°, la nuit. Les pneumatiques avaient du mal à se mettre en route et à bien fonctionner. Il était très délicat de sortir des stands en pneus neufs. De notre côté, c’était un sans-faute, mais il en manquait un peu pour pouvoir se battre pour la victoire.»

Et il concluait:

« J’ai été très heureux de partager le volant avec Jimmie Johnson qui est un ami et cette saison passée ensemble nous a permis de renforcer nos liens. Un plaisir également de faire équipe avec Kamui Kobayashi, récent champion du monde de WEC (World Endurance Championship) et des 24heures du Mans. »

Petit Le Mans était la dernière course IMSA sur les quatre auxquelles Pagenaud a participé cette saison avec ses co-équipiers Jimmie Johnson et Kamui Kobayashi.

Peter GRISWOLD

Photo : Brian