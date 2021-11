LEWIS HAMILTON DISQUALIFIÉ DES QUALIFICATIONS DU GRAND SPRINT A SAO PAULO?

LEWIS HAMILTON POURRAIT PERDRE SA POLE…

Catastrophe pour Lewis Hamilton sur le circuit d’Interlagos à Sao Paulo, où se dispute ce week-end, le Grand Prix du Brésil de F1!

En effet et alors qu’il avait signé le meilleur temps de la session des qualifications de la mini course ‘Sprint, disputée ce samedi, sur 24 tours seulement de 4,309 km, du tracé d’Interlagos, on a appris tard dans la soirée à Sao Paulo – cette nuit en Europe – que le pilote Mercedes, pourrait être disqualifié !

En cause ? Le DRS, le volet monté sur l’aileron arrière de sa monoplace qui s’ouvre pour gagner en vitesse de pointe, qui était l’objet de l’enquête des commissaires techniques de la FIA, car il s’ouvrirait bien plus que le règlement ne l’autorise !

Ce serait, répétons- le une véritable catastrophe, car de ce fait et vu cette décision, la Mercedes du Britannique devrait s’élancer dernière sur la grille de départ et Lewis devoir entamer une folle remontée au cœur du peloton, d’une part pour tenter de finir le mieux possible classé à l’arrivée. Où les trois premiers se verront attribuer 3,2 et 1 point !

Et d’autre part pour limiter la casse et ne pas hypothéquer ses chances pour le Grand Prix de dimanche!

Car le classement de cette epreuve ‘Sprint déterminant la grille de départ du véritable Grand Prix du Brésil, cela risquerait d’être compliqué pour le multiple septuple Champion du monde en titre, lequel vise un huitième titre en fin de saison!

Compliqué, sachant qu’il est déjà sous le coup d’une pénalité de cinq places sur la grille du GP dimanche pour un nouveau changement de moteur ici à Sao Paulo et ce d’autant plus, d’autre part, que son seul et unique rival – le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen – pour la conquête de la couronne mondiale, va partir lui en pole ce samedi et qu’il risque, au vu des derniers résultats, de récolter encore de précieux points samedi et ensuite également dimanche mais là, il s’agira de gros points!

Et ce alors qu’il possède déjà 19 points d’avance sur Lewis Hamilton!

Attendons la décision finale des commissaires techniques de la FIA

DERNIÈRE MINUTE

Les commissaires techniques du Grand Prix du Brésil à São Paulo ont décidé d’ajourner et de reporter leur décision dans l’attente de nouvelles preuves, attendues pour samedi matin

John ROWBERG

Photos : F1 -TEAM