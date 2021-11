LES ADIEUX DE VALENTINO ROSSI AU MOTO GP CE WEEK END AU GP DE VALENCE

LA FIN EST LA…

Ce week-end, le formidable Champion moto que fut l’Italien Valentin Rossi, tire sa révérence, à l’occasion du dernier Grand Prix de la saison 2021 du Moto GP, celui de Valence en Espagne !

Enfin ce jour de son dernier Grand Prix, Valence étant son ultime course en carrière, est arrivé !

L’immense Champion Valentino Rossi, neuf fois sacré Champion du monde, termine donc en ce dimanche 14 novembre 2021, sa brillante carriére en Moto car, il l’a plusieurs fois expliqué, on le reverra en compétition… mais en automobile, son autre passion !

Car après son 372éme Grand Prix en catégorie reine – 500cc et Moto GP – depuis l’année 2000 et son 432éme au niveau mondial, toutes catégories confondues depuis 1996, Valentino Rossi raccroche sa combinaison de motard.

Mais on l’a dit, pas son casque, car c’est une certitude, on le reverra mais cette fois derrière un volant, lui qui a déjà participé à plusieurs courses en automobile et même piloté une monoplace de Grand Prix, une F1 Ferrari !

Rossi et la moto en course, c’est une longévité record, avec aussi et surtout un palmarès inouï et exceptionnel.

Et qui comporte neuf titres mondiaux : un titre en 125cc en 1997, un autre en 250cc en 1999 et sept dans la catégorie reine, un en 500cc en 2001, puis six ensuite dans celle du MotoGP qui a succédé à la 500cc, entre 2002 et 2005, d’abord, puis ensuite en 2008 et 2009.

Valentino Rossi reste à l’heure actuelle le pilote le plus titré avec outre ses neuf couronnes mondiales, 115 victoires en GP, qui se repartissent ainsi :

– 76 en Moto GP, 13 en 500cc, 14 en 250cc et 12 en 125cc;

Il est également monté à 67 reprises sur la deuxième marche d’un podium et à 53 sur la troisième.

‘ Le Doctor’ son surnom, est enfin le deuxième pilote de l’histoire, le plus victorieux, derrière le ‘Roi Ago’, son compatriote Giacomo Agostini, avec 15 titres mondiaux et 122 victoires en GP!

Gilles GAIGNAULT

Photos : MOTO GP et TEAMS