LE TEAM RAHAL RLL ENGAGERA LES FUTURES BMW EN ENDURANCE

BMW M Motorsport a profité ce week-end de la dernière épreuve du Championnat d’endurane US de l’IMSA Weather, celle de Petit Le Mans à Atlanta, pour d »voiler son futur projet en endurance et son programme.

Après avoir confirmé que le châssis serait conçu par Dallara, la firme Allemande de Munich a finalement choisi et retenu l’équipe qui engagera ses deux BMW M LMDh à partir de la saison 2023, en IMSA WeatherTech SportsCar Championship aux USA.

Et sans aucune surprise,c’est bien comme envisagé par les observateurs ,le Team Américain RLL de Bobby Rahal qui alignera en course les BMW, pour son retour dans la catégorie reine de l’endurance, en Hypercar. Rappelons que le partenariat entre BMW et Rahal RLL ne date pas d’hier, l’équipe de Bobby Rahal, ayant fait déjà courir les berlines Allemandes aux Etats-Unis.

Mike Krack, directeur de BMW M Motorsport, explique:

« BMW Team RLL est le partenaire idéal pour notre projet LMDh. BMW M Motorsport travaille avec succès avec Bobby Rahal et son équipe depuis 2009. Au cours de cette période, nous avons tous appris à bien connaître la série IMSA et avons célébré ensemble des succès majeurs. De notre point de vue, courir dans la catégorie supérieure et se battre pour les victoires au classement général à partir de 2023 est la prochaine étape logique. Lorsque vous concourez avec une nouvelle voiture de course, c’est un grand avantage de savoir déjà ce qui vous attend dans la série de course, sur les circuits et en termes d’organisation. C’est le cas à 100 % dans la constellation pour laquelle nous avons opté. Cela vaut également pour BMW of North America. Merci beaucoup pour votre fantastique soutien. De plus, BMW Team RLL est non seulement l’une des meilleures équipes d’Amérique du Nord sur la scène GT, mais aussi en Formule, donc nous avons tous les bons ingrédients pour réussir. »

Pour sa part, Bobby Rahal, indique:

« Pour moi, personnellement et professionnellement, c’est un rêve qui devient réalité. Maintenant, courir d’abord avec une toute nouvelle voiture comme la BMW M4 GT3 et ensuite faire le prochain pas avec le BMW Team RLL pour courir pour des victoires globales dans la classe LMDh est une direction que nous voulions définitivement prendre. Je suis si heureux, si fier, si reconnaissant que nous puissions le faire avec BMW M Motorsport. »

En parallèle de ce projet LMDh, le BMW Team RLL assurera également l’engagement de deux nouvelle BMW M4 GT3 en catégorie GTD Pro, la saison prochaine, en IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Les croquis de conception de la BMW M LMDh ont été réalisés en étroite collaboration entre BMW M Motorsport et BMW Group Designworks.

Michael Scully, directeur automobile mondial de BMW Group Designworks, nous donne quelques détails:

« Réunir les éléments iconiques de l’ADN du design de BMW M Motorsport avec l’architecture performante d’un prototype ultramoderne, tel est l’enjeu de ce projet. La forme de la BMW M LMDh illustre l’efficacité viscérale qui est si synonyme de BMW M Motorsport, mais le processus de conception a été hautement collaboratif entre BMW M Motorsport, Dallara et BMW Group Designworks. L’itération des surfaces extérieures avec cette équipe est particulièrement gratifiante car chaque partenaire du projet possède une expertise distinguée dans sa discipline, mais il existe un respect mutuel et une volonté de trouver ensemble un résultat transcendant et cohérent. Je suis convaincu que nous pourrons tous être fiers de cette voiture et que les résultats sur piste refléteront la grande dynamique de l’équipe de développement. Pour moi personnellement, ce projet représente la synthèse de mon expérience professionnelle en matière de conception et d’une immersion de toute une vie dans la course de prototypes aux échelons inférieurs en tant que pilote. C’est en effet un rêve qui se réalise.»

Peter GRISWOLD

Photo : BMW