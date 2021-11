HAMILTON PÉNALISÉ DE 5 PLACES AU GP DU BRÉSIL

FLASH-FLASH-FLASH

Le Britannique de l’écurie Mercedes AMG Petronas, a été pénalisé ce vendredi 12 novembre, décision qui va le pénaliser ce dimanche dans la course au titre mondial, où il est actuellement à la poursuite et en chasse du leader, le Néerlandais Max Verstappen de l’équipe Red Bull-Honda, lequel occupe le commandement au classement général provisoire du Championnat du monde de Formule 1 2021 et ce alors qu’il ne reste plus que quatre GP à courir dont celui du Brésil ce week-end.

Le Britannique Lewis Hamilton se voit en effet pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil de Formule 1 dimanche SUR LE TRAC2 D4Interlagos de Sao Paulo et ce à cause d’un nouveau changement de moteur qui est donc le cinquième au-delà du quota (3) autorisé par saison.

Mais ajoutons et indiquons que cette pénalité ne s’appliquera pas ce samedi au départ de la course ‘sprint qualificative pour l’épreuve de dimanche, le GP du Brésil sur le circuit d’Interlagos de Sao Paulo.

Précisons que cette manch ‘ Sprint, au Brésil est la troisième et derniére cette année, après la Grande-Bretagne et le British GP en juillet dernier à Silverstone et plus récemment début septembre, l’Italie à Monza, a organiser ce nouveau format de course, programmée le samedi, une course sprint qualificative dont les résultats à l’arrivée, déterminent la grille de départ du Grand Prix du dimanche.

Par conséquent, il en résulte que la session des qualifications habituelles sont avancées à ce vendredi et qu’elle déterminera elle la grille de départ de cette course sprint !

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAM