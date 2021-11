HAMILTON EN POLE A SAO PAULO DE LA COURSE SPRINT DE SAMEDI DEVANT MAX LA MENACE!

Ce n’est pas officiellement la pole position, car par règlement la pole du GP dimanche sera désigné à l’issue de la course Sprint de ce samedi, mais néanmoins Lewis Hamilton meilleur temps des qualifications de ce mini GP, de 24 tours de 4,309 km, s’élancera donc en tète samedi car quel que soit le résultat de cette épreuve ‘Sprint, le pilote Mercedes, devra reculer de 5 places de pénalité sur la grille dimanche, à cause du nouveau moteur monté dans sa monoplace.

Une chose est d’ores et déjà sure et certaine et à considérer, Lewis Hamilton à Interlagos a donné un signal fort de son excellent état d’esprit démontrant qu’il ne baisse pas les bras, bien au contraire.

Meilleure preuve fournie lors des qualifications de ce vendredi avec le meilleur temps, en 1’07″934… 438 millièmes devant son rival pour le titre, Max Verstappen !

Probablement que la fraîcheur du moteur neuf, cinquième unité thermique de la saison, a offert à Hamilton un coup de pouce supplémentaire. Si bien que son seul adversaire pour la couronne, le leader de Red Bull, s’est dit « pas surpris » de ce résultat.

En attendant, les deux prétendants au titre de Champion du monde de Formule 1 2021 seront réunis côte à côte au départ de la mini-course ‘Sprint qui attribuera de petits points supplémentaires… Mais ‘Oh’ combien précieux à Yas Marina, dans quelques semaines à l’heure des comptes !

En tout cas, après s’être montré le plus rapide en essais libres, Hamilton était toujours devant à cette session qualificative ‘Sprint. Déja premier en Q1, malgré un 1er chrono annulé par les limites de la piste dépassées, premier à nouveau en Q2, et encore une fois premier en Q3 réussissant à être le seul capable de passer sous le mur 1’08.

Et comme de son coté, Max Verstappen n’a pas semblé réaliser un tour propre, signalant également d’ailleurs par radio, la surchauffe des pneus avant… Devant finalement se contenter de la seconde place en 1ére ligne, à 0″438

Les deux Mercedes et Red Bull, monopolisent le deux première lignes car derrière le duo ‘magique’, on trouve troisième Valtteri Bottas et quatrième Sergio Perez, séparés de seulement 14 millièmes.

Bottas se retrouve à 0″535 et Pérez lui à 0″549

Assuré de cette belle pole lui qui a cause de cette foutue pénalité de cinq places dimanche sur la grille qui va l’obliger à une course poursuite, indiquait :

« C’était une belle qualification, je suis très heureux d’être de retour ici au Brésil. L’un des commissaires m’a dit à l’instant que je devrais utiliser plus souvent les couleurs de Senna sur mon casque. Un immense merci à toute l’équipe qui a travaillé très très dur cette semaine après la dernière course. Nous travaillons dur pour essayer d’avoir une bonne voiture. Ça a été dur et finalement avoir le comportement qu’elle a eu aujourd’hui, c’est génial. Ça témoigne juste de tout l’excellent travail que tout le monde fait dans le garage, ainsi qu’à l’usine, tout ce boulot qui est abattu là-bas pour tirer tout ce que nous pouvons de la voiture. »

Et il poursuivait :

« Après les essais libres, je suis resté une heure à essayer de faire le bon changement de réglages, et l’anxiété que l’on ressent est folle. Souvent, nous nous trompons, je me trompe, mais aujourd’hui, j’ai eu raison et la voiture était vraiment agréable à conduire. Elle avait tout ce que je voulais. Et ça m’a permis de continuer à attaquer. On voyait violet, violet, violet, je gagnais du temps à chaque fois. Je ne sais pas comment on peut passer d’une piste où ils – les Red Bull – ont une demi-seconde d’avance à une autre où ils sont derrière, mais de toute façon, ils seront très forts en course ce samedi. Bien sûr j’ai le malheur d’avoir une pénalité dimanche, mais c’est comme ça, et j’essaierai de me battre. »

Au cinquième rang, on pointe à 0″843, l’Alpha Tauri du Français Pierre Gasly, qui continue d’impressionner après le splendide week-end Mexicain.

Gasly qui soulignons-le, avait terminé second ici sur cette piste d’Interlagos de Sao Paulo, le 17 novembre 2019, derrière la Red Bull-Honda de Max Verstappen. Le jeune espoir Français décrochant, à l’époque au volant de sa Toro Rosso, son premier podium en Formule 1!

Il devance les deux Ferrari de Carlos Sainz JR et de Charles Leclerc, reléguées à 0″892 et 1″026. Suivis à 1″046 et 1″105, aux huitième et neuvième places des McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, dans le combat entre ‘Maranello et Woking’ pour la troisième place du Championnat du monde des constructeurs, tandis que le Top 10 est complété à 1″179, par l’Alpine de Fernando Alonso, qui précède la voiture sœur d’Esteban Ocon, classé onzième.

Fernando Alonso qui expliquait :

« C’était extrêmement disputé aujourd’hui. Nous avons connu une matinée productive et la voiture offrait de bonnes sensations et un comportement sain. Les qualifications ont également bien commencé et nous sommes passés assez confortablement en Q2. Dès lors, j’ai fait des temps au tour très similaires, donc je crois que nous avions trouvé la limite. Nous voulions être un peu plus haut sur la grille et partir du bon côté le départ pouvanr être crucial demain. Nous verrons bien comment la journée se déroulera, car ce sont les Qualifications Sprint et cet exercice nous a plutôt souri jusqu’ici. Comme toujours, je serai agressif demain tout en essayant de prendre du plaisir ! »

Quant à Esteban Ocon, lui, il confiait :

« C’était très serré entre plusieurs voitures. Les choses n’ont pas tourné en notre faveur cette fois, mais c’est parfois ainsi. Tout au long des séances, les positions se sont jouées pour un dixième de seconde ou presque et c’était la différence pour entrer ou non en Q3 aujourd’hui. C’est un peu frustrant, car l’objectif est toujours d’être dans le top dix, mais nous pouvons nous satisfaire de retrouver notre rang après une série de courses difficiles. La performance était bonne, nous sommes aux portes des points et nous avons hâte d’être à demain. Les Qualifications Sprint nous offrent une opportunité de gagner quelques positions et de bien nous positionner en vue de la course dimanche. »

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA COURSE SPRINT A INTERLAGOS SAMEDI

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’07″934 – Q3

2 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 1’08″372 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’08″469 – Q3

4 – Sergio Perez (Red Bull Honda) 1’08″483 – Q3

5 – Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 1’08 » 777 – Q3

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’08″826 – Q3

7 – Charles Leclerc ( Ferrari) 1’08″960 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren Mercedes) 1’08″980 – Q3

9 – Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1’09″039 – Q3

10 – Fernando Alonso (Alpine Renault) 1’09″113 – Q3

11 – Esteban Ocon (Alpine Renault) 1’09″189 – Q2

12 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) 1’09″399 – Q2

13 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1’09″483 – Q2

14 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Ferrari) 1’09″503 – Q2

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) 1’10″227 – Q2

16 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) 1’09″663 – Q1

17 – Nicholas Latifi (Williams Mercedes) 1’09″897 – Q1

18 – George Russell (Williams Mercedes) 1’09″953 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) 1’10″329 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas Ferrari) 1’10″589 – Q1