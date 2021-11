SIMON PAGENAUD AU PETIT LE MANS AVEC JOHNSON ET KOBAYASHI

Le pilote Français Simon Pagenaud effectuera sa dernière course d’endurance de la saison ce week-end lors des 10 heures de Petit Le Mans à Road Atlanta en Géorgie.

L’équipage de la Cadillac Ally N°48, composée également de l’Américain Jimmie Johnson – multiple Champion NASCAR et désormais en INDYCAR – et du Japonais Kamui Kobayashi, est actuellement 5éme au classement provisoire de l’endurance Cup Michelin en IMSA aux USA et qui comprend quatre courses (Daytona, Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans).

Rappelons que cette Coupe se déroule dans le cadre du championnat américain d’endurance IMSA.

A la veille des premiers essais, Simon Pagenaud, nous parle de cette épreuve la derniere du calendrier 2021 :

« Petit Le Mans est un événement que j’apprécie énormément. Ma première participation date de 2008 avec Gil de Ferran Motorsport. J’ai eu la chance de remporter la course en 2010 avec le Team Highcroft aux côtéx de David Brabham et de Marino Franchitti en LMP2 ainsi que le Championnat ALMS (American Le Mans Series). J’ai eu l’occasion de venir sur cette piste avec Peugeot, puis ensuite avec les différents modèles des prototypes Acura. Cette année c’est un plaisir de venir avec la Cadillac. On a eu l’occasion de faire une séance d’essai il y a quelques semaines avec Jimmie Johnson et je suis ravi de le retrouver au volant de la voiture 48 ainsi que Kamui Kobayashi qui est le plus récent vainqueur des 24Heures du Mans, victorieux en août dernier. »

Et Simon ajoute et précise encore:

« J’apprécie particulièrement ce circuit qui est un vrai tobogan présentant beaucoup de dénivelés. Il demande beaucoup de finesse dans le trafic et de calculs afin de ne pas s’accrocher avec les voitures GT et se frayer un chemin sans perdre de temps. La course se termine à la nuit. Il faut régler la voiture pour la dernière heure de course, rester positionné, et avoir la chance de se battre pour la victoire dans les derniers relais. »

Avant de conclure:

« C’est la dernière épreuve de l’endurance Cup Michelin 2021. Cela aura été une très belle saison avec notamment une deuxième place à Daytona. Quatre courses avec l’écurie Action Express qui a été au top. La deuxième équipe, avec la voiture N°31, se bat pour le Championnat. De notre côté, nous ferons tout ce que l’on pourra pour les aider. »

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAM Brian CLEARY